Siz internetten sipariş verin stil danışmanları sizin için seçsin

Pandemi ile birlikte hepimizin alışveriş yönelimleri ciddi oranda değişti. Mağazalara gitmeyi eskisine göre azalttık. Alışveriş, arkadaşlarla toplanılıp yapılan bir sosyal aktivite olmaktan çıktı. Gerçi bunun kendisini internet üzerinden alışveriş yapmaya verenler de olmadı değil...Ancak genel olarak internet üzerinden kıyafet ve aksesuvar alışverişi ciddi hayal kırıklıklarını da yanında getirdi... Ne yazık ki internet üzerinden yapılan alışverşilerde kumaş ve dikiş kalitesi ve kalıp konusunda yaşanan ciddi sorunlar bu alışveriş platformlarının da güveninin sorgulanmasına neden oldu. Dünyada internet üzerinden yapılan alışverişlerin daha akıllı olması için geliştirilmiş farklı platformlar bulunuyor.Siz tarzınıza dair detaylı bir test yapıyorsunuz. Ve ne kadar miktar yeni kıyafete ve kombine ihtiyacınız olduğunu belirtiyorsunuz. Stil danışmanları bunu sizin için yapıyor ve seçtikleri parçaları evinize kadar yolluyor. İşte sayıları pandemiyle birlikte artan bu yeni nesil sitelerden biri de Türkiye'de bir süredir faaliyette olan Clotie...Eve gelen ve pandemi önlemlerine göre tamamen steril olan kıyafetleri denemeden ödeme yapmanız istenmiyor. Evde denediğiniz kıyafetler için ödeme yapıyorsunuz. Seçimler Souq Samurai, Quzu, Dilvin, Luzdemia gibi genç ve trendi markalar arasından yapıldığı için de güncel dolabınız hem size hem günümüz trenlerine uygun oluyor. Bunun karşılığında kıyafet bedeli dışında siteye oldukça cüzi bir hizmet bedeli ödüyorsunuz.