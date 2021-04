7/24 şehirde yaşam

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın konseri dünyada bir ilke imza atıyor. Batuhan Uzgören'in şef, keman sanatçısı Can Özhan'ın solist olduğu konserde, İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim Keman Konçertosu, keman yapımcısı Ecevit Tunalı tarafından her mevsim için özel olarak tasarlanan dört farklı kemanla ses buluyor. Her konçertonun ses rengine ve karakterine uygun olarak tasarlanan bu kemanlar ilk kez bu konserin İş Kuleleri konser salonundaki seyircisiz kaydında çalındı. Konser ücretsiz olarak İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilir.Ozan Musluoğlu'nun trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Engin Recepoğulları, piyanoda Ercüment Orkut ve davulda Ferit Odman'dan oluşan projesi Ozan Musluoğlu Quintet bugün saat 18.00'de PSM Online üzerinden bir performans gerçekleştirecek.AKBANK Caz Festivali kapsamındaki Evin Caz Hali konserleri Bilge Günaydın Trio ile devam ediyor. Bilge Günaydın, Cenk Erdoğan ve Ozan Musluoğlu'ndan oluşan trionun konseri, 15 Nisan Perşembe akşamı 18.00'de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayınlanacak.Borusan Holding Merkez Ofisi Perili Köşk'te konumlanan ve Borusan Contemporary'nin internet sitesi üzerinden 360 derece sanal tur ile gezilebilen Düş Suda sergisi Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerinin desteğiyle kamusal alana taşındı. Sergiyi mobil uygulamayla gezebilirsiniz.TARIHI ile büyüleyen, yöresel tatlarıyla damak çatlatan Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı doyasıya gezebilmek için Jolly'nin Mezopotamya'nın Altın Üçgeni Turu'na katılabilirsiniz. Tur İstanbul, Ankara ve İzmir'den uçakla gerçekleşiyor.Four Seasons Hotel Bosphorus, Ramazan'a özel konaklama paketleriyle misafirlerine Boğaz'ın kıyısında özel bir deneyim vadediyor. Otel bünyesindeki Aqua'da iftar menüsü fasıl eşliğinde sunuluyor. Ocakbaşı'nda ise yöresel lezzetler var. Dileyenler, sahur menüsünü oda servisi menüsünden de sipariş edebilirler.Fairmont Quasar Istanbul'un Ramazan ayındaki konaklama paketlerinde Aila'da gerçekleşen iftar yemeği de bulunuyor. Aila'nın masaya servis edilen iftar menüsünde iftariyeliklerin yanı sıra Anadolu'nun zengin mutfak mirasından ilham alınarak oluşturulan lezzetler ve tatlılar yer alıyor.