Potanın yeni yıldızı Şehmus Hazer: Çok hırslıyım asla pes etmem

Şehmus Hazer, Türk basketbolunun genç yıldızlarından... Hikayesi Batman'da başlıyor. Beş çocuklu bir ailenin gözbebeği. Okulda derslerinde epey başarılı olduğu için ailesinin onun adına kurduğu hayaller başlarda spordan çok uzaktı. Şehmus'u bir doktor olarak görmek, Hazer ailesinin hayaliydi. Oysa Şehmus'un yolu farklı çizilmişti.Sokakta futbol oynarken Batman Gençlik ve Spor Hizmetleri'nin yaz aylarında düzenlediği basketbol kursuna gidince bu alandaki yeteneği fark edilen Şehmus Hazer, onu izlemeye gelen antrenörler tarafından Bandırma'daki Banvit'e önerilince hayatındaki en önemli karar verilmiş oldu. O artık profesyonel bir basketbol oyuncusuydu...Hikayenin geri kalanını ondan dinleyelim:- 15 Şubat, Batman doğumluyum.Beş kardeşiz. Çok iyi bir ailem var.Basketbola başlarken biraz önyargılılardıama sonra onlar da destekçimoldu. Çocukluğum dolu dolu geçti. Şuanki gençlere göre daha çok sokaktaydık.Bilgisayar oyunlarının dışındabirbirimizle vakit geçiriyorduk. Dahaçok iletişim halindeydik. O dönemyaşadığım güzel arkadaşlık ve dostluklarınbugünlere gelmemde etkisiolduğunu düşünüyorum.- Sokakta büyüyen her çocukfutbolla başlar spora. Öğrenilmesi kolaydır,iki taş bir sokak arasında oynamasıkolaydır. O zamanlar Batman'dabasketbola ilgi yoktu, yeni yeni alışıyorduinsanlar. Basketbolun ülke genelineyayılması da yeni. Ülkemizdehâlâ çoğu yerde basketbol potası bileyok. Her yerde oynayamıyorduk, basketbolusokakta öğrenemezsin.- Altıncı sınıftaydım. Beden eğitimidersinde zorunlu gösterilmesigereken sporlar arasındaydı. Çok dailgimi çekmemişti. Bir buçuk yıl sonraarkadaşlarım basketbola gitmeye başladı.Onlar oraya gidince futbol oynayacakkişi kalmadı. Ben de o nedenlebaşladım.- Batman'da üçüncü ligde oynuyorduk,Banvit'in de bir alt grubu oligdeydi. Antrenörlerim bir takımatransfer olabileceğimi düşündükleriiçin lisansımı çıkarmamışlardı. Antrenmanlaraçıkıyordum ama maçlaraçıkmıyordum. 16 yaşımdaydım.Bandırma'ya maça gelmiştik. Maçtansonra bir saat vakit vardı, idmana girdimve orada Banvit'in hocaları benigördü. O zamanki yaşıtlarıma görekısa ve zayıftım. Ona rağmen koç benibeğendi ve takıma davet etti. Eve döndümve aileme durumu anlattım. Yaşımküçük, Batman'dan Bandırma'yataşınmam gerekiyor. Ailem istemedi.Ben de korkuyordum açıkcası. "Neişin var basketbolda, oku doktor ol"diyorlardı. Derslerim de çok iyiydi.Karar aşaması sıkıntılı oldu. Öncekendim cesaret ettim sonra ailemi iknaettim. 16 yaşımda valizi topladım,Bandırma'nın yolunu tuttum.- İlk Bandırma'ya indiğimde akşam22.00 civarıydı. Çok değişik bir ortamvardı. Sabahailemle kahvaltıdaydım,akşambambaşka bir yerdeydim vetanımadığım birçok insanlabirlikte uyuyacaktım. Bu biraz korkutucuydu.Ama antrenörlerim, arkadaşlarımçok sıcak ve samimiydi, onlarınsayesinde kolayca alıştım. Bandırma'dabir yandan okula gidiyordum,bir yandan takımla antrenmanlaraçıkıyordum. Sabah erkenden kalkıpderse giderdik. Şehir dışından gelensporcuların hepsi lojmanda kalıyordu.Ablalar vardı orada yardımcı olan,onlar gelirdi, güvenlik gelirdi uyandırmaya.Çünkü herkes annesi tarafındanuyandırılmaya alışık. Benden dahaküçük yaşta olanlar vardı. Onlar içindaha zordu süreç.- 18 yaşımda A takıma çağrıldım.O şansı iyi değerlendirdim. Bir üst seviyeyeatladım. Ve sonra ING BasketbolSüper Ligi ekiplerinden BeşiktaşIcrypex'ten teklif aldım. Bu yaz olduher şey, bir anda! Çok sevindim amaçok da şaşırdım. Türkiye'nin en iyikulüplerinden birindeyim şimdi.Onlar genç oyunculara yatırımyaptı ve bize güvendi. Bu birkulüp adına cesaret isteyen birşey. Çoğu kulüp böyle bir şeyecesaret edemiyor. Biz deonların verdiği şansı boşaçıkarmamaya çalışıyoruz.Umarım farklı kulüpler debunu yapar ve genç Türkbasketbolcuların önü açılır.- Antrenman yapmadanhiçbir şey olmaz, nekadar yetenekli olursan ol.Beni diğerlerinden ayıranözelliğim, ben çok istiyorum,çok hırslıyım, hiç pes etmem.Antrenmanda da, maçta da,normal hayatta da... Bu benimkarakterim.- Türk basketbolunda genç oyuncular fazla süre alamıyor, ben diğerlerine göre biraz daha fazla süre aldım. Önce bununla, ardından sahadaki mücadelemle dikkat çektim. Sahada çok keyif alıyorum, basketbolseverler bunu görüp, onlar da zevk almaya başladı.- Milli takım forması giymek her genç oyuncunun hayalidir. Ben alt yapı milli takımlarda da milli takım formasını giyme onuru elde ettim. İlk U18 takımıyla, ülkemi temsil ettiğimde 18 yaşımdaydım. Çok özel bir deneyimdi, onca insan arasından ülkeni temsil etmek için seçilen 12 kişiden biri olmak çok gurur verici. Bu sene, A milli takım forması giymek nasip oldu. O bambaşka bir duygu. Bu basketbolun en üst seviyesi ve en iyilerin olduğu yer.- İlk zamanlar tamamen hobi olarak, vakit değerlendirmek için basketbol oynuyordum. İzlemeyi, oynamayı çok seviyordum ama hobiydi. Gün geçtikçe bu spor dalına ilgim artmaya başladı. Bir gün profesyonel olabilir miyim düşüncesi sonradan oluştu. Batman'da oynuyordum o zamanlar. Bandırma'da Teksüt Banvit seçilince ve takıma girince, "Ben elbet bir gün bu takımın A takımında oynayıp, sonra milli takım formasını giyebilirim" dedim. Şimdiye kadar hayal ettiğim çoğu şey oldu. Umarım daha da iyiye gider. Şimdi hayalim Euroleague'de oynamak.