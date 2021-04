7/24 şehirde yaşam

TÜRK halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney İş Sanat'a konuk oluyor. Arzu Kızım, İp Attım ve Bozatlı Hızır gibi hareketli türkülerin yer aldığı bir repertuvarla sevenleriyle buluşacak. Bugün saat 20.30'da ilk gösterimi yapılacak konser sezon boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde. erişime açık olacak.ZORLU PSM'nin dijital platformu PSM Online'daki ücretsiz konserler devam ediyor. Cazın güçlü kadın sesi Selen Beytekin bugün, İlkyaz Şarkıları başlıklı konseri ile dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek Aysun ve Ali Kocatepe ise 28 Nisan'da sahnede olacak. Konserler online.zorlupsm. com üzerinden takip edilebilecek.EREN Bagi'nin projesi Evdeki Saat, bu akşam dijital sahne JoJo'da sevenleriyle buluşuyor. Projesiyle hızlı bir çıkış yapan Bagi, müziğe solo olarak devam ediyor. Konserin başlama saati 22.00.ANADOLU'NUN Kadın Gücü yarışması bu yıl üçüncü kez 'Şans' temasıyla düzenleniyor. Yarışmanın bu yılki önemli özelliklerinden biri müze mağazalarındaki ürün ihtiyaçlarının bölgesel kaynaklarla iş birliği içerisinde çözülmesi amacıyla kadın kooperatifleri ile bağlantı kurulması. Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon, Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken; illüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapılacak. Yarışma, www.anadolununkadingucu. com adresi üzerinden 30 Nisan'a kadar başvuruları kabul ediyor.Sergilerden elde ettiği gelirle sanatçıları destekleyen İyilik İçin Sanat Derneği, Türk Kızılay Derneği işbirliği ile Atölye Cer'de Hilal-i Ahmer Sergisi'ni açtı. Sanatçıların nadide eserlerinin satışa sunulduğu sergide, Hilal-i Ahmer kadınlarının savaş yıllarında yaptıkları sanat çalışmalarıyla askerlere verdiği desteğe de tanıklık ediliyor. Hafta içi her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek sergi aynı zamanda İyilik İçin Sanat Derneği'nin www.iyilikicinsanat.org sitesinden de takip edilebilecek.KOLEKSIYONER Yusuf İyilik'in üç kıtaya yayılmış antikacılardan, ailelerden toplayıp restore ettiği kaybolmaya yüz tutan Osmanlı giysileri ve aksesuarları ile gündelik hayata yön veren eşyalardan oluşan Kalbe Dokunan İlmek sergisi, Nevmekan Sahil'de vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı dönemi günlük kullanım eşyalarına yer verildi.İNSAN faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini inceleyen Cooking Sections'ın İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi SALT Beyoğlu'nda açıldı. Sergide iklimcil kavramı bir ürünün içerdiklerinden ziyade, gıda üretimi ve tüketiminin seyrini etkileyen alışılmadık mevsim koşulları ve iklim olaylarıyla ilişkisi üzerinden tanımlanıyor.seminerAKBANK Sanat, yarın "Sanatın Çocuk Gelişimine Katkısı Üzerine Ailelerle Sohbetler" semineri düzenliyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan'ın 17.00- 19.30 saatleri arasında Zoom'da gerçekleştireceği seminerde; çocukların sanat yaparken hayal güçlerinin nasıl kısıtlandığı, çocukların yaratıcılıklarına engel teşkil eden durumlar ve bu olası durumların nasıl aşılabileceği, çocukların sanat yaparken nasıl özgür olabileceği gibi konular ele alınacak. Kontenjan 25 kişi ile sınırlı. akbanksanat@ akbank.com adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz