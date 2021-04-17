Hollywood’un soyguncularla sınavı

Geçen şubat ayında Lady Gaga'nın French Bulldog cinsi iki köpeği çalındı. Koji ve Gustav, bakıcıları tarafından Hollywood'da geceyarısı gezintisine çıkarılmıştı. Sierra Bonita Bulvarı'nda yanlarına yanaşan arabadan silahını doğrultan soyguncu bakıcıyı vurduktan sonra köpekleri alarak kaçtı. Köpekler kısa süre sonra bulundu, ölümden dönen bakıcı da geçen günlerde hastaneden çıktı. Ama soyguncu ya da soyguncular hâlâ yakalanamadı. Olaylar yaşandığı sırada Lady Gaga film çekimi nedeniyle şehir dışındaydı. Ünlü isimlerin, bu tür olayların kurbanı olması yeni değil. Ama sosyal medyanın yükselişi ile birlikte suçlular için cezbedici birer hedef haline geldikleri de bir gerçek. Her gün sosyal medya platformlarında gözler önüne serdikleri hayatları, mücevherleri, lüks otomobilleri, görkemli evleri, pahalı saatleri ve marka kıyafetleri soyguncular belli ki açık davetiye olarak algılıyor.Yakın geçmişe dönüp baktığımızda Hollywood'u hedef alan en ünlü soygun çetesi Bling Ring'ti. Pırıltılı Hayatlar adlı filme de konu olan çete, yedi gençten oluşuyordu ve Ekim 2008- Ağustos 2009 yılları arasında birçok ünlü ismin evine girip 3 milyon dolar değerinde eşya çalmıştı. Kurbanlar arasında Paris Hilton, Rachel Bilson, Miranda Kerr ve Orlando Bloom gibi isimler yer alıyordu. Çete üyelerinin tek dertleri para değildi. Girdikleri evlerde beğendikleri marka kıyafetleri, ayakkabıları ve çantaları alıyor sonra da onları giyiyorlardı. Çaldıkları parayla lüks markaların mağazalarının yer aldığı caddelere gidip alışveriş yapıyorlardı. 2016 yılında ise Kim Kardashian, Paris'te kaldığı lüks otelde soyguncuların saldırısına uğradı. Başta kimse inanmadı, reklam amaçlı olduğu söylendi. Ama ünlü ismin 11 milyon dolarlık mücevheri çalınmıştı. Soyguncular ünlü ismin nerede, ne yaptığını sosyal medya üzerinden takip etmişti. Kim Kardashian, Paris gezisi boyunca 15 fotoğraf paylaşmıştı. En dikkat çeken kare ise dudaklarının arasından ağzının içini kaplayan altın takının göründüğüydü. Parmağındaki elmas yüzük de gözalıcıydı. 20 karatlık yüzüğü eski eşi Kanye West hediye etmişti. Kim Kardashian, Hotel de Pourtales'te geceliği 16 bin 800 dolarlık penthouse'da kalıyordu. Yüksek profilli misafirleri olmasına rağmen otelde ne sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor ne de güvenlik kameraları bulunuyordu. Beş soyguncu rahatça içeri girip Kim Kardashian'ın odasına çıktılar, onu bağlayıp banyoya sürüklediler. Ve 10 milyon dolarlık mücevheri alıp kaçtılar.Bir yıl sonra bir başka çete ortaya çıktı. 13 gençten oluşan çete de Rihanna, Christina Milian gibi ünlü kurbanlarını sosyal medyadan seçiyordu. Seçtikleri eve çevre sakinlerinin dikkatini çekmemek için lüks otomobillerle gelip kapıyı çalıyor, içeride kimsenin olmadığından emin olunca da harekete geçiyorlardı. Aynı yıl şarkıcı Alanis Morissette'in iki milyon dolarlık mücevheri, John Mayer'in değerli saat koleksiyonunun bir kısmı çalındı.Polis yetkililerine göre son yıllarda kurbanların evleri sosyal medya paylaşımları takip edilerek seçiliyor. Ev sahiplerinin seyahate çıktıkları dönem tercih ediliyor. Ya da müzisyenlerin turne zamanları, oyuncuların film çekim tarihleri bekleniyor. Soyguncular evde kimsenin olmadığına inandıkları anda da harekete geçiyorlar. Üzerlerine pahalı kıyafetler girip lüks otomobillere atlıyor ve çevredekilerin dikkatini çekmeden amaçlarına ulaşıyorlar. Peki bu soygunlar önlenebilir mi? Paris Hilton evi soyulduktan yıllar sonra bir dergiyi verdiği röportajda evinin yedek anahtarını paspasın altına koyduğunu itiraf etti. Aynı şekilde Orlando Bloom da evinin anahtarını kolay tahmin edilebilir yerlerde sakladığını söyledi. Uzmanlara göre birçok ünlü evini ileri güvenlik sistemleriyle donatıyor ama bunu ancak başlarından kötü bir olay geçtikten sonra yapıyor. Kim Kardashian soyulduktan sonra evinin önünde yedi gün 24 saat korumalar beklemeye başladı. Ünlü TV programcısı Ellen DeGeneres da evi soyulduktan sonra evin her yanını lazer alıcılarla ve kameralarla donattı. Ayrıca sürekli devriye gezen silahlı güvenlik elemanları kiraladı. Ama elbette en önemlisi sosyal medya paylaşımları. Sadece ünlüler için değil, bu herkes için geçerli. Bu paylaşımlara dikkat edilmediği sürece soyguncuları durdurmak da mümkün görünmüyor.Ünlülerin evine izinsiz girme olayları sadece hırsızlık yapma amaçlı değil. Soyguncuların çoğu sadece eşya çalmakla kalmıyor. Ünlülerin evlerine giriyor, koltuklarında oturuyor, kıyafetlerini deniyor ve yemeklerini yiyorlar. Ünlü olmanın, lüks bir hayat yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu deneyimlemek istiyorlar. Bling Ring çete üyelerinin Paris Hilton'un kıyafetlerini denemeleri gibi… Ya da Drake'in evine giren kadın suçlunun, şarkıcının kazaklarını giyip içkilerini içmesi gibi…DERLEYEN: MELTEM FIRATLI