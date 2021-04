Sahibinden satılık şarkılar

ABD'li müzisyen Paul Simon, geçen günlerde şarkılarının tüm haklarını Sony Music Publishing'e sattı. 60 yılı aşan kariyeri boyunca Mrs. Robinson, The Sound of Silence gibi unutulmaz parçalara imza atan müzisyenin 16 Grammy ödülü var. Yaşayan efsane, bu kararıyla son dönemde şarkı kataloglarını satanlar kervanına katılan son isim oldu. Bob Dylan ve Shakira kataloglarının tümünü, Stevie Nicks yüzde 80'ini, Neil Young ise yüzde 50'sini kısa süre önce satmıştı. Müzisyenlerin peş peşe bu kararı vermesinde pandeminin etkisi büyük. En önemli gelir kapıları olan turneler aylardır yapılamıyor. Konserleri iptal ediliyor. Özellikle Bob Dylan gibi yaşı ilerlemiş müzisyenler hem kendi hem de ailelerinin geleceğini güvence altına almak için bu yola başvuruyor. Telif hakları, pazarlama fırsatları gibi işin ticari ve hukuki kısmıyla ilgilenmek istemeyen müzisyenler de şarkılarının haklarını satıp sadece müzik yapmaya ve konser vermeye odaklanmayı tercih ediyor. Böylelikle hem yaratıcı yönlerini hem de özgür ruhlarını koruma fırsatı buluyor. Katalogları alan şirketler de, dijital müzik dinleme platformları ve konserlerin yanı sıra reklam, dizi ve filmler sayesinde şarkılar üzerinden para kazanmaya başlıyor. Özellikle eski hitler şirketlere servet kazandırma potansiyeli taşıyor. Fleetwood Mac'in 1977 tarihli şarkısı Dreams'in bir TikTok videosunda kullanılmasının ardından bu yılın başında Billboard Hot 100 listesine tekrar girmesi gibi…Kolombiyalı şarkıcı Shakira, satışın ardından yaptığı açıklamada "Hipgnosis'in şarkılarıma harika bir yuva olacağını biliyorum" dedi. "Hipgnosis de nedir?" nedir dediğinizi duyar gibiyim. Aslında hikayenin tüm dünyada büyük ilgi çekmesi bu şarkı yönetim şirketinin kurulmasıyla başladı. 2018'de kurulan ve o günden bu yana gerçekleştirdiği anlaşmalarla dikkat çeken Hipgnosis'in başında Merck Mercuriadis var. Daha önce Elton John, Beyonce, Iron Maiden gibi isimlerin menajerliğini yapan Mercuriadis, şirketi kurduktan sonra bugüne kadar 60 bin şarkının haklarını satın almak için 1.8 milyar dolar harcadı. Hedefinin bu sayıyı 150 bine çıkarmak olduğunu söylüyor. Kataloglarını satın aldığı isimler arasında Neil Young ve Barry Manilow gibi usta isimler de var, The Chainsmokers, Ed Sheeran ve Shakira gibi yeni dönem şarkıcılar ve DJ'ler de… Onun piyasadaki bu agresif alımları rakiplerinin eleştiri oklarının kendisine yönelmesine neden oluyor. Forbes dergisi 57 yaşındaki eski menajer için "Müziğin en çok nefret edilen ismi" diyor. O ise eleştirilere aldırmadan yoluna devam ediyor. Müzik konusundaki engin bilgisiyle tanınan Mercuriadis, Livin' on a Prayer, Single Ladies, Heart of Gold gibi son 50 yılın pop ve rock hitlerinin değerini altın ve petrolle karşılaştırıyor. "Rüştünü ispat etmiş şarkıların dijital dinleme gelirleri hem tahmin edilebilir hem de güvenilir" diyen iş adamı şöyle devam ediyor: "Altın ve petrol kadar iyi, hatta onlardan daha iyi dememin sebebi pazarda olup bitenlerden bağımsız olmaları. Nihayetinde insanlar hayatlarının mutlu bir döneminde olduklarında bunu müzik dinleyerek kutluyor. Aynı şekilde güçlüklerle karşılaştıklarında da müziği bir kaçış yolu olarak görüp müzik dinleyerek huzur buluyorlar." Mercuriadis'e göre müziği tüketmekten vazgeçmiyoruz: "Altını sadece belli bir kesim alabiliyor. Müziğe ulaşmak içinse dijital müzik dinleme platformlarına 10-20 TL gibi ücretler ödeyip abone olmak yeterli. Bu da onu herkes için ulaşılabilir kılıyor. Üstelik pandemi döneminde bu platformlara abone olanların sayısı da yadsınamaz oranda arttı"Neil Young: 1180 şarkının telif haklarını ve gelirini 150 milyon dolara Hipgnosis şirketine sattı.Bob Dylan: 600 şarkının yayın hakkını içeren tüm kataloğunu 300 milyon dolar karşılığı Universal Music Publishing'e devretti. Anlaşma ileride yapacağı şarkıları kapsamıyor.Calvin Harris: 150 şarkının haklarını 90 milyonun üzerinde bir rakama Vine Alternative Investments'a sattı.Shakira: 145 şarkısının hakkını Hipgnosis'e devretti. Aldığı rakam açıklanmadı.Back to Black (Amy Winehouse) Umbrella (Rihanna) Single Ladies (Beyonce) Closer (The Chainsmokers) Set Fire to the Rain (Adele)