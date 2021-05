Anadolu güzelliğinin sırları

Yaz yavaş yavaş kapımızı çalıyor. Mayıs ayının bir kısmını evlerde geçiriyor oluşumuz yaz ayları için hazırlık yapmamızın önünde engel değil. Biz de nesilden nesile geçen tariflerle güzelleşmemizi mümkün kılan reçetelerin peşine düştük... Bunun için bu işin uzmanlarından biri olan ve kısa süre önce Nesilden Nesile Güzellik Sırları isimli kitabını yazan Handan Karael'in kapısını çaldık. Karael bizimle Türkiye'nin ilk lokman hekimlerinden olan büyükannesi Fatma Öktem'den bu yana ailesinin elinde bulunan güzellik reçetelerini ve yıllar içinde bu reçetelerde bulunan bitkilerin nasıl değiştiğini anlattı.- Kitabım için bir buçuk yıl süren bir hazırlık dönemim oldu. Aslına bakarsanız pandemi döneminde, kaleme alındı kitap. Herkesin evinde ve mutfağında kolayca hazırlayabileceği, malzemelerini rahatlıkla temin edebileceği tarifler seçtim. Bu dönemin nesilden nesile aktarılan bilgileri okuyucularla paylaşmak için uygun bir zaman olduğunu düşündüm. 25 yıldır cilt bakımı konusunda çalışmalar yapıyorum. Bu kitapta bulunan aile mirası 162 reçete de aile mirasıyla biriktirdiğim bilgilerin günümüze uyarlanmış hali.- Ev reçetelerinin vazgeçilmez bitkileri olarak ebegümeci, havlıcan, karanfil, tarçın, yeşil çay, aloe vera ve gülü sıralayabilirim. Yeşil çay, maske tariflerinde; gül, tonik yapımında; aloe vera ise maske ve krem tariflerimde sık sık kullandığım bitkilerdir.- Tabii ki öyle bitkiler var ki içlerinde barındırdıkları vitamin ve mineraller nedeniyle tariflerde başka bir bitkiyle asla yer değiştiremiyorsunuz.Mesela karanfil, tarçın ve ıhlamur reçetelerde her zaman var. Çok popüler ve trendy iki bitki değil ebegümeci ve havlıcan ama bu bitkilerin kullanıldığı maske ya da güzellik ürününü deneyenler bir başka bitkinin onların yerine kullanılmasını kabul etmez mesela. Gülün yerini bir başka bitki tutamaz.O yüzden de güzellik reçetelerinde en çok yer alan bitkilerden biridir. Gül, cildin PH dengesini korur, yaşlanmayı yavaşlatır ve doğal bir nemlendiricidir. Karanfil kuvvetli bir antioksidandır... Aloe vera ciltteki parlamayı alır. Ayrıca yanık ve kesiklerin tedavisinde ciltteki izlerin giderilmesinde başka coğrafyalarda yüzyıllardır kullanılır.- Avokado, aloe vera, Hindistan cevizi yağı hatta kakao Türk topraklarında nesilden nesile aktarılan güzellik reçetlerinin içine tabii ki sonradan girdi. Bu bitkilerin de kendilerine göre farklı faydaları bulunuyor. Anadolu topraklarından çıkan tariflerde mesela ebegümeci, havlıcan ve karanfil çok kullanılır. Özellikle ebegümeci bizim topraklarımızdan çıkan güzellik reçetelerinin vazgeçilmez bitkisidir...Ama eminim ki karşınıza evde kolaylıkla hazırlanan güzellik reçetelerinde bu bitkiye rastlamamışsınızdır.Çünkü onun yerini yıllar içinde aloe vera aldı. Aynı şekilde Hindistan cevizi yağı içeren ne kadar çok tarif okumuşsunuzdur eminim. Oysa bizim topraklarımıza zeytinyağı ve tereyağı karışımları kullanılır cilt dokusunda yumuşatıcı bakım etkisi için.- İçinde A, K ve C vitaminleri bulunan beyaz lahananın cildi gençleştirici etkisi vardır. Beyaz lahana ile cildinize gençlik ışıltısı vermek için hazırlayacağınız maskenin yapılışı oldukça kolay. Lahana yaprağını beş dakika suda haşlayın ve soğuyana kadar bekleyin. Bu arada, temiz cildinize beş dakika bal ile masaj yapın. Antibakteriyel özellikleri çok kuvvetli olan balın cilt yenileyici etkisi vardır bunu da ekleyelim hemen. Bal ile masaj yaptıktan sonra lahana yaprağını tüm yüzünüze yapıştırıp 15 dakika bekletin ve sonrasında yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Bu işlemi, haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Kısa sürede faydalarını göreceğinizden emin olun.- Hem evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hem de haftada bir uygulayabileceğiniz, cilt toparlayıcı ve nemlendirici özelliği bulunan lifting etkili bir yaş maya maskesi tarifi önerebilirim. Bir tatlı kaşığı yaş mayayı ve bir tatlı kaşığı sütü, bir kasede karıştırıp yüzünüze ve boynunuza sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ve boynunuzu bol su ile yıkayın.- En eski güzellik reçetelerinden, benim de en çok hazırladığım ve tavsiye ettiğim tarif zerdeçallı doğal bir iksir... Güzellik dediğimiz zaman sadece yüzünüze sürdüğünüz reçeteler gelmesin aklınıza. Şimdi vereceğim tarif gibi bir çeşit gıda takviyesi gibi kabul edip her gün tükettiğinizde tüm güzelliğiniz için yararlı reçeteler de var aile mirasımız içinde... Zerdeçalın nasıl bir şifa kaynağı olduğunu eminim herkes biliyordur. Bu tarif için de 100 gram taze zerdeçalın kabukları soyulup rendeleniyor ve cam bir kaseye alınıyor ilk etapta. Bu karışımın üzerine iki yemek kaşığı karabiber ekliyoruz ilk adımda. Ardından hepsi birer yemek kaşığı olmak üzere sırasıyla pul biber, toz sumak, nane ve kimyon ekliyoruz karışımın üzerine. Sonra bir limonun rendesini ilave ediyoruz bu karışıma. En son olarak da bu karışımın üzerine 750 gram zeytinyağı gezdiriyoruz.- Yeni tariflerden ise yoğurt ve aloe verayı bir arada kullandığım bir tarif önerebilirim sizler... Bu tarif için bir tatlı kaşığı süzme yoğurt, bir yemek kaşığı portakal, bir tatlı kaşığı yulaf unu, bir tatlı kaşığı aloe vera jel ve bir tatlı kaşığı balı karıştırıyorsunuz. Elde ettiğiniz bu çok kolay hazırlanan maske tam bir cilt canlandırıcı. Maskeyi yüze sürüp 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın. Düzenli olarak kullanın emin olun çok memnun kalacaksınız.Moda dünyasında büyük bir değişim yaşanıyor diyoruz ya her hafta... Türk markaları da bu değişim izinde... El emeğiyle yapılan her şey bu dönem yükselişte. El emeğini destekleyen markalardan biri de Desa. Marka kısa süre önce "Her İlmek Bir Kadına Destek" sloganıyla özel bir projeye başladı. Bu kapsamda Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın desteklediği kooperatiflerdeki üretici kadınlar tarafından Desa için deri örgü çantalar üretildi. Hazır Anneler Günü de kapımızdayken bu çantalardan satın alıp Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki hiç tanımadığınız üretici kadınlara destek olma şansı yakalayabilirsiniz.Son dönemde stilleriyle göz dolduran hangi ünlüye bakacak olursak bakalım hepsinin üzerinde kaliteli ve iddialı deri tasarımlar görüyoruz. Türkiye'de de bu tarz tasarımları iddialı bir şekilde modaseverlerle buluşturan isimler var. Bu markalardan biri de Due2... Marka ilkbahar-yaz sezonu için krem, lila, çağla yeşili, bronz rengi deri takımlar hazırlayarak kadınların kalbini çalmış durumda.Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan moda markaları iddialı kapsül koleksiyonlarla bu süreçte tüketiciyle olan bağlarını korumaya çalışıyor. Bu amaçla da moda dünyasının iddialı isimleri ve markalar arasında işbirliklerini sık sık duyuyoruz. Tabii ki birkaç sezondur bu işbirliklerini başarıyla yürütenler de yok değil. Stil danışmanı Melis Ağazat, Koton markası ile hazırladığı yeni koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardı. Etnik desenlerin ve bohem bir havanın etkisinin hissedildiği koleksiyon yaz aylarında en çok ihtiyacınız olan etek kombinlerini içeriyor.Şu son bir yıla baktığımızda moda dünyasına arkadan gelen nesilleri etkileyecek büyüklükte damga vuran tasarımcıların Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu üzücü tablonun son üyesi geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Alber Elbaz'dı. Elbaz 59 yaşında Covid-19 ile savaşında yenik düştü. 84 yaşındaki Sergio Rossi de moda dünyasının unutamayacağı isimlerden biriydi. O da Covid- 19'a bağlı rahatsızlıklar nedeniyle geçen yıl nisan ayında İtalya'da hayata gözlerini yumdu. Ekim ayında Kenzo markasının kurucusu Japon moda tasarımcısı Kenzo Takada 81 yaşında Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Emanuel Ungaro (86) ve Pierre Cardin (98)... Resmi açıklamalarda Covid-19 nedeniyle öldüklerine dair bir vurgu olmasa da onlar da geçtiğimiz yılın bahar aylarında Fransa'da hayatlarını kaybetti.