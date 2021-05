Okyanustaki astronotun aşırı acıklı hikayesi

Astronot adayları, 2001'den bu yana NASA'nın NEEMO programı kapsamında Florida Key Largo'nun açıklarındaki su altı laboratuvarı Aquarius'ta eğitim görüyor. En iyi uzay yürüyüşü tekniklerini değerlendiriyor, strateji geliştiriyor, yeryüzünden 320 kilometre yukarıya yapacakları yolculuğa hazırlanıyorlar. Astronotlar geceleri Aquarius'tan çıkıp okyanusun tabanında saatlerce yürüdükten sonra geri dönüş yolunda laboratuvarı, uzaktan gördükleri belli belirsiz aydınlık sayesinde tanıyorlar. Uzayda 43 gün geçiren bir astronot o ışığı görmenin nasıl bir his olduğunu şöyle anlatıyor: "Lombozlardan sızan ışığı görüyorsunuz. Gerçekten de uzay geminize dönmek gibi." "Okyanusun ortasındaki astronotun bir müzik yazısında ne işi var?" dediğinize eminim. Masked Wolf'un şarkısı Astronaut in the Ocean'ın sözlerine baktığınızda ister istemez kendinizi okyanusun ortasında, Aquarius'un içinde buluyorsunuz. Avustralyalı rapçinin şarkısında bahsettiği okyanustaki astronot da bir arayış içinde. O da yolunu kaybetmiş, dibe vurmuş yüzeye çıkmak için uzaklardan belli belirsiz kendisine göz kırpan ışığın peşinde. Justin Bieber, Beyonce, The Weeknd gibi isimlerin şarkılarının yayınladığında listelere hızla girmesi şaşırtıcı değil. Bir de yayınlandıktan bir hatta iki yıl sonra patlayan şarkılar var. Onlar bir köşeye çekilip yarı uyanık bir şekilde zamanlarının gelmesini bekliyor. Tıpkı Astronaut in the Ocean gibi. Masked Wolf'un 2019'da kaydedip YouTube'a yüklediği şarkı –sosyal medya sağ olsun- pandemi döneminin en büyük hitleri arasına girdi. Yüz binlerce kişi şarkı eşliğinde 17 saniyelik kısa videolar çekti. Ardından şarkı Billboard Global 200 listesinde üçüncü sıraya, Billboard Hot 100 listesinde ise 12'nci sıraya yükseldi.Şarkı eşliğinde kısa videolar çekenlerin birçoğunun şarkının sözlerinde en anlattığı ile ilgilendikleri sanmıyoruz. Masked Wolf da bu konuda yargılayıcı bir tavır takınmaktan yana değil: "Araba kullanırken şarkıyı açıyorsanız ve bu sizi mutlu ediyorsa, mutluluğuzu yargılayacak değilim" diyor. Ama şarkı küresel çapta bu kadar büyüyence elbette ne anlattığını merak edenler de çıktı. İşte bu yüzden kısa bir süre önce Masked Wolf bir video kaydederek şarkının neden bahsettiğini anlattı. Ve sözlerin arkasında kişisel bir hikayenin olduğu ortaya çıktı. Bir dönem depresyonla mücadele eden rapçi, yaşadıklarını sanata dönüştürmenin yolunu bulduğunu söylüyor: "İnsanlar depresyondan ve benzeri şeylerden bahsediyor. Ama gerçekte hissettiğim bunların ne anlama geldiğini bir hit şarkıyla anlatabilmenin ustalık olduğu yönünde… Şimdi baktığımda şarkının milyonlarca kez dinlendiğini görüyorum. İnsanlar, 'Anlattıklarına inanıyoruz' diyorlar." Masked Wolf, şarkıda başta da dediğimiz gibi duygularını, uzaya yapacakları yolculuğa hazırlanmak için suyun altında zaman geçiren astronotlarla ilişkilendiriyor: "Bir astronot uzayda olmalı. Ama ben okyanustayım. Olmak istediğim yerde değilim." 13 yaşından beri rap yapan, Eminem hayranı 29 yaşındaki sanatçı, şarkısında depresyonla mücadelesini anlatırken aslında bu şarkıyı yaparak önüne çıkan engelleri aşma konusundaki kararlılığını da gösteriyor.Masked Wolf 2014 yılında adı yeni yeni duyulan bir rapçiydi. İlk albümünü çıkarabilmek için Sidney sokaklarında kaçak hiphop CD'leri sattı. Kazandığı parayla ilk albümünü çıkardı. Parası sadece 500 CD yaptırmaya yetti. Gündüzleri satış elemanı olarak çalışıyor mesai bitiminde de şehri turlayıp CD'lerini 10 dolardan satmaya çalışıyordu.