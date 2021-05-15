Bahar nöbetinden çarpıcı hikayeler

Sinema salonlarının kapalı olduğu şu dönemde çevrim içi gösterimler bir nebze olsun sinemaseverlerin imdadına yetişiyor. Bu tür gösterimlerin genel olarak ücretsiz olması da önemli avantaj sunuyor seyirciye. Ama daha önemlisi dünyadaki farklı insan hikayelerini de farklı tarzlarda görmemizi sağlıyor. İstanbul Modern de pandemi sürecinde çevrim içi gösterimler konusunda önemli programlar sundu bize. Şimdi onlara Bahar Nöbeti adıyla bir yenisi daha ekliyor. Ayrıntılı programına www.istanbulmodern.org adresinden ulaşabileceğiniz, 18 Mayıs'ta başlayacak Bahar Nöbeti programında altı film yer alıyor…Altı filmlik seçkide yer alan yapımlar arasında İran'da film çekmesi yasaklanmış olmasına rağmen yine de yaptıklarıyla bu tuhaf yasağı boşa düşüren yönetmen Mohammad Rasoulof'un Şeytan Yoktur filmi öne çıkıyor. Geçen yıl Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanan filmde, Rasoulof'un mercek altına aldığı konu idam. Malum dünyada en çok ölüm cezasının uygulandığı ülkelerden biri İran. Yönetmen de bu cezaları uygulamak durumunda kalan dört görevlinin yaşadıkları üzerinden meseleye bakıyor. Ki bu görevlilerin yaşadıkları üzerinden, söz konusu insan hayatı olunca emir demiri gerçekten keser mi ikilemiyle seyirci olarak bizler de karşı karşıya kalıyoruz.Seçkinin bir diğer öne çıkan filmi ise rock müziğin önemli isimlerinden Frank Zappa'yı anlatan Alex Winter'ın çektiği Zappa belgeseli. 52 yaşında yaşamını yitiren müzisyenin 1991 yılındaki Prag'daki konser görüntüleriyle başlayan belgeselde Zappa'nın çocukluğundan iş ahlakına, rock yıldızlığından senfoni besteciliğine uzanan yolculuğunu izliyoruz. 1960'larda hippilerden nefret edecek kadar ciddi, psikedelik müzik yaparken uyuşturucu düşmanı olacak kadar aykırı, telif hakları için büyük şirketlere dava açacak kadar cesur bir adam var karşımızda…Fanny Liatard ve Jeremy Trouilh imzasını taşıyan seçkideki Gagarine filminin özelliği Türkiye'de ilk defa gösterilecek olması. Ünlü Sovyet kozmonotun 1960'larda Fransa'yı ziyaretinde ismini verdiği Cite Gagarine ile burada yaşayan Yuri'nin hikayesini anlatıyor film. 2019 yılında sitenin yıkım kararı çıkınca, adaşı gibi uzaya düşkün olan Yuri'nin hayatı alt üst oluyor. Uzayda yaşamın nasıl mümkün olabileceği üzerine kafa yorarken, yeryüzündeki evinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yuri'nin yaşadıkları, hayaller ve gerçekler arasındaki makasın nasıl açıldığını bize gösteriyor.Gabriela Cowperthwaite'in yönettiği Arkadaş filmi, Esquire dergisinde yayınlanan ödüllü makaleden sinemaya uyarlanmış bir yapım. Film Dane'in üniversite arkadaşı Nicole'e kanser teşhisi konulunca ona yardımcı olmak için yanına taşınmasıyla yaşadıklarını anlatıyor. Dane'in bütün hayat düzeneği bu süreçte değişiyor. Jason Segel, Dakota Johnson, Casey Affleck'in rol aldığı film, değer aşınma zamanlarında içi boşalan arkadaşlık olgusuna hak ettiği anlamı veren yapımlardan biri…