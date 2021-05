Derli toplu çocuk odaları

Evlerimizde bahar temizliğine çoktan başladık. Ama ne kadar toplayıp temizlesek de istediğimiz düzeni sağlayamıyoruz. Özellikle de çocuk odalarında! Her gün defalarca topladığınız oyuncaklar akşam üzeri yine yerlerde oluyor. Çocuğun kıyafetlerini sığdıracak dolap bulamıyoruz. Çünkü hepsi tıka basa dolu... Boya kalemlerini bulmak her an ciddi bir sorun haline geliyor. Hele o küçük legolar, kaybolan parçalarını bulmamız saatlerimizi alıyor. Üstelik bulana kadar da bütün oda dağılmış oluyor. O halde acilen mantıklı bir çözüme ihtiyacınız var. Bunun için de çocuk odaları için üretilmiş harika düzenleyiciler var. Eğer henüz keşfetmediyseniz, ben bugün en sevdiklerimi ve benim hayatımı kurtaran organizer ürünleri sizin için yazdım.Çocuk odası deyince aklımıza ilk olarak ne gelir? Tabii ki oyuncaklar... Ortaya saçılmış, yürürken ayaklarınıza batan legolar, bebekler, arabalar, toplar ve daha pek çoğu... O halde işe ilk oyuncakları toplamakla başlamak gerekiyor. Ama öyle alıp sepete atmaktan bahsetmiyorum. Oyuncakları düzenlemek ve kategorilere ayırmak için düşünülmüş birçok ürün var. Öncelikle benim en sevdiklerimden bahsedeyim. Renkli ve plastik çekmeceler... Hayat kurtarıyorlar desem abartmış olmam. Ancak her çekmecenin üzerine içine koyduğunuz oyuncakların kategori adını yazmalısınız. Mesela legoları üst çekmeceye, bebekleri ortadakine, etkinlik malzemelerini ise alt çekmeceye yerleştirip üzerine etiket yapıştırın. Böylelikle aradığınız oyuncağı hemen bulacaksınız. Bu etiket sistemi çocuğunuz için bir kodlama sistemi aynı zamanda. Ona en doğal yoldan düzenleme eğitimi vermiş olacaksınız.Diğer yandan sepetler, file oyuncak torbaları, hem puf hem de oyuncak kutusu olarak kullanılan ürünler çekmecelere sığmayan oyuncaklar için bire bir... Mesela ben peluş oyuncaklar için file sepetleri kullanıyorum. Çünkü içinde hangi oyuncağın olduğu görünüyor ve kızımın istediklerini bulana kadar tüm sepetleri yere boşaltmaktansa görerek direk hedefe yöneliyorum.Eğer çocuğunuzun odasını hazırlamadan önce iyi bir plan yaparsanız bu size ilerde kolaylık ve düzen olarak geri dönecektir. Çocuk odası mobilyalarını seçerken kendinize yatak odası dizdiğinizi düşünmeyin. Fonksiyonel ve eklemeli ürünleri tercih edin. Yatak aynı zamanda bir depo alanı olabilmeli. Çocuğunuz büyüdüğünde uzayabilen yataklar sizi ekstra masraftan kurtaracaktır. Çekmeceli yataklar yine size yer kazandıracaktır. Ayrıca yatağın başlığında aydınlatma sistemi olanlar sizi ayrıca gece lambası kullanma derdinden kurtaracaktır. Yine yatak ya da kitaplığa monte edilmiş açılır kapanır masa ihtiyaca göre ders masası haline gelecek, sonrasında ise kapatılıp geniş alan sağlayacaktır.Çocuklara en çok aldığımız ürünlerden biri de boyalar. Kuru, sulu, pastel, simli, keçeli derken sayısız kalem evimizin vazgeçilmez fertleri haline geliyor. Üstelik çocukların en sevdiği etkinliklerden biri de boyama yapmak... O halde onları da özenle yerleştirmemiz ve aradığımızda elimizin altında olacak şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ben bunun için şeffaf ve plastik kutuları tercih ediyorum. Yine çeşidine göre kategorilere ayırarak farklı kutularda saklıyorum. Plastik tercih etmemin sebebi kolaylıkla temizlenebilmesi... Bu arada eğer çocuğunuz okul çağındaysa, kırıp kendini yaralama ihtimali yoksa evde kullanmadığınız kavanozları da kalem saklama kutusu olarak kullanabilirsiniz.Gelelim dolap ve çekmecelere... Eğer sürekli birbirine karışan, bir türlü toparlayamadığınız dolaplarınız varsa sizlere dolap düzenleyicilere bir gözatmanızı tavsiye ederim. Bu aparatlarla dolap içini daha fonksiyonel şekilde kullanmanız mümkün. Asılabilir raflar işe en çok yarayanlardan... Çocuğunuzun tişörtleri, havlu ve pantolonları hep düzenli ve ulaşılabilir olacak. Ayrıca bu rafların dolap kapağının arkasına takılacak şekilde üretilmiş olanları da var. Cep olarak adlandırılanlara mendil, biberon, toka gibi ürünleri de yerleştirebilirsiniz.Çekmeceleri düzenlemek ise en zor işlerden biridir. Çocuğunuzun bir şey ararken sizin zorlukla düzenlediğiniz çekmeceyi bir saniyede savaş alanına döndürmesi mümkün. Bu yüzden çekmece içleri için üretilmiş bölmeli aparatları kullanabilirsiniz. İç çamaşırları ve çoraplar için birebir.Pandemi nedeniyle tam kapanma yaşadığımız şu günlerde çoğumuz alışverişini internet üzerinden yaptı. Bu da en çok hangi ürünlere talebin olduğunu da tespit etmeyi kolaylaştırdı. Benim dikkatimi çeken ise online alışveriş ile kitap satın alımlarının artması oldu. Bir alışveriş sitesi olan Kidega'nın araştırmasına göre kapanma döneminde çocuk kitaplarına talep artmış. Özellikle anneler çocukları için kitap alımı yapmışlar. Bu oldukça sevindirici bir sonuç. Çocuklarımızı okumaya yönlendiriyor, onların hayal dünyası, beyin gelişimi ve kelime dağarcının genişlemesini önemsiyoruz.Çocukların pandemi döneminden ne kadar etkilendiklerine dair yapılan bir araştırma sonucu mailime gelmişti. Merakla inceledim.XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan Annelerin Pandemi ile İmtihanı adlı araştırmanın sonuçları şöyle:Araştırmaya katılan annelerin yüzde 84'ünün çocuklarını alışveriş merkezi / süpermarket gibi kalabalıklara götürmedikleri, yüzde 78'inin çocuklarının temiz hava alması için onları park gibi açık alanlara götürdükleri, yüzde 69'unun çocuklarının beslenmesine özellikle dikkat ettikleri, yüzde 66'sının çocuklarına ek gıda ya da vitamin verdikleri ve yüzde 59'unun da çocukların gelişimi için ek aktiviteler, oyunlar ve eğitimler düzenledikleri gözlemlenmiş.