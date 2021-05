Mutluluğu uzaklarda aramayın

Küresel bir salgın hayatlarımızı tehdit etmeye başladığından beri çok değiştik. Kısıtlamalarla birlikte, o güne kadar farkına bile varmadığımız özgürlüklerimizin kıymetini anladık. Küçük şeylerin ne denli önemli olduğunu fark ettik. Aslında bu, beynimizin bugüne kadar mutluluk denen şeyi nasıl da yanlış yerlerde aradığını keşfetmemize yol açtı. Yeniden gerçek mutluluğun peşine düştük.Bunlar laf olsun diye yazdığımız cümleler değil... Yale Üniversitesi psikoloji profesörü Laurie Santos tarafından verilen kurs bu sözlerimizin kanıtı. Santos, 2018 yılından beri Yale Üniversitesi'nde Psikoloji ve İyi Yaşam başlıklı bir ders veriyor, katılımcıları bu derse 'mutluluk dersi' ismini takmış. Bu yıla kadar derse katılım makul ölçülerdeyken, 2021 yılında üç milyondan fazla kişi mutluluğun peşine düştü. 2018 yılında verilen ilk derse bin 200 kişi katıldı. Dersi online alma imkanı da ortaya çıkınca derse rağbet arttı, 2020 yılı mart ayında herkesin evine kapanmasıyla birlikte ise bu derse olan kayıtlar büyük artış gösterdi. Bu yıl 3 milyondan fazla kişi derse kaydoldu. 10 haftalık bu dersin bir kısmı bildiğimiz ama uygulamadığımız konulardan oluşuyor. Katılımcılara çeşitli görevler veriliyor. Bazı yöntemler klişe gibi ama kim demiş klişeler yararsızdır diye...Daha fazla paranın bizi daha mutlu etmediğini hepimiz biliyoruz artık. Piyangodan para kazandınız, yeni bir araba aldınız veya gerçek aşkı buldunuz. Zamanla bu yeni duruma da alışıyorsunuz. Kötü haber, birkaç ay sonra mutluluk başlangıç noktasına dönüyor.Beyninizi mutluluğa doğru yöneltmenin en iyi dört yolu diyet, meditasyon, uyku ve egzersiz. Bu da artık klişe bilgilerden... Yani işlenmiş yiyeceklerden uzak durmak, günde yarım saat kendimizle kalmak, en az yedi saat uyumak, egzersiz yapmak... Bunlar beyni mutluluğa doğru yönlendiriyor. Ki hormonlarınız söylüyor bunu. Ders, haftalar ilerledikçe daha deneysel hale geliyor. İşte birkaç öneri:Haftada sadece sekiz dakikanızı mutlu anılarınızı tekrarlayarak, o anlarda tam olarak nasıl hissettiğinizi hatırlayarak geçirin. Bu basit hareketin, haftalar sonra bile olumlu duygusal etkileri olduğu kanıtlanmış.Eşinizle veya en iyi arkadaşınızla hiç tanışmamış olabileceğinizi veya sizi gerçekten tanımlayan bir şeyini hiç olmadığını düşünerek bir hikaye yazın. O üniversiteye girmemiş, o işi bulmamış ya da o evi satın almamış olsaydınız işler nasıl daha kötü olabilirdi?Bugün okuldaki son gününüz, bu işteki son gününüz, partnerinizle son gününüz. Ayrılmak yapılacak doğru şey olsa bile, muhtemelen oldukça hüzünlü olurdunuz değil mi? Ne söylemek isteyeceğinizi, hangi yanlışların hâlâ düzeltilmesi gerektiğini düşünün.Sosyal medyayı kullanacağınız zamanı belirleyin ve buna uyun. Bir seferde sadece 10 dakikalığına girebilirsiniz, Instagram'da daha çok eğleneceksiniz.İçe kapanık insanları zorlayacak bir görev veriliyor kursta. Bir psikolojik deney. Toplu taşımada ya da apartmanınızda hiç tanımadığınız biriyle küçük bir sohbet gerçekleştirin. Bu sosyal etkileşimlerin mutluluğumuz üzerindeki etkilerini kanıtlayan bir ödev.İhtiyacı olana yardım edin. Miktar ister 5, ister 500 lira olsun başkalarına yardım ederek mutlu olacağınızı göreceksiniz.Herkesin kendine ait bir mutluluk tanımı, kendini mutlu etme yöntemi var. Biz de uzaktan bakıp, 'Ne kadar da mutlu' dediğimiz ünlülere sorduk."Ailemle birlikte olmak beni en mutlu eden şey. Kötü bir şey yaşadığımda hemen ailemi ararım. Sokak hayvanlarının önüne mama koyup, onların başını okşamak da ruhuma çok iyi geliyor.""Mutluluk tanımı ve algılayışı herkes için farklıdır ama bence kişinin kendini ikna etmesiyle gerçekleşir. İnsan kendi hayatındaki güzellikleri fark edip, elindekilerin değerini bilip, şükredip, ne kadar şanslı olduğunu anladığı an mutlu bir insan olur. Sevgi ve iyilik alışverişi, yeni maceralar, yeni keşifler beni en çok mutlu hissettiren formüller.""Benim için mutluluğun tanımı, huzur. Kimseyi ölçü almadan, kendi hayatının şartları ile barışık olmak, kendi ile barışmak demektir. Hayatı ve kendisi ile barışık insan, huzurlu ve mutlu olur. Mutluluğu, başkalarının hayatlarında değil, kendi varoluşunda aramalı insan.""Mutluluk bir rastlantı ya da şans eseri ortaya çıkan bir şey değil. Hayatımızın her detayına dahil ederek bulabileceğimiz bir şey. Kişinin bu hayattaki anlam arayışı, kendini bilme yolculuğu... Benim için mutluluk, bir hedeften çok amaca giden yolda ödediğim bedeller ve bu yolda giderken aldığım hazların toplamı. Kendimi mutlu etme formüllerim basit, okumak, şükretmek, değer vermek, kendimi ve tanıdıklarımı takdir etmek. Düzen ve an beni çok mutlu eder.""Benim yani bizim mutluluğumuz, bir yer sofrasında aynı tastan çocuklarımızla birlikte diz dize çorba içebilmektir. Bize göre özlemin simgesidir bu. Aynı tastan yemek yemek yoksulluk değildir, paylaşmaktır, aynı ağız tadıdır...""Manevi duyguların önem taşıdığı her şey beni çok mutlu ediyor. Mutsuzluğum kaçamayacağım bir durumdaysa bunun üstesinden gelmeye çalışırım. Pozitif düşünüp, dostlarımla, ailemle tatil yapıp keyifli vakit geçirmek ve müzik eşliğinde temiz havada köpeğimle yürüyüş yapmak benim negatif her şeyden uzaklaştığımı hissetmemi sağlıyor.""Beni en çok mutlu eden şey, sağlıkla ve mutlulukla tüm ailemle bir arada olmak. Uzun süren gün batımı, sessiz sakin kitap okumak, dağa tırmanmak zirve yapmak, uzun yürüyüşler...""Hayatımda var olan şeylere odaklanıyorum o da beni zaten çok mutlu ediyor... Ailemle, dostlarımla vakit geçirmek, dans etmek, meditasyon yapmak, müzik dinlemek, uzun yürüyüşler, yeni keşifler beni en çok mutlu eden şeyler...""Benim küçük kızımın ağır bir hastalığı var, yürüyemiyor, konuşamıyor. İnsan böyle bir durumda olunca sağlık ve ailem benim en büyük mutluluğum.""Mutluluğu uzaklarda aramınıza gerek yok çünkü o zaten sizin içinizde. Doğru ve dengeli kullanırsanız etrafınızı da mutlu edebilir ve kendiniz de mutlu olursunuz. Mutluluk kesin küçük mutluluklarda. Sokakta yürürken, kedinizi severken, arkadaşınızla gülerken, sevgilinizin elini tutarken... Hırsımıza yenilip sevdiklerimizden uzak durmayalım, onlara zaman ayırıp ilgilenmek bizi daha da mutlu eder. Ben yeğenimle oyun oynarken, kedilerimin dişlerini fırçalarken, Tuğçe'yle yemek yaparken, arkadaşlarımla denizde yüzerken mutlu olurum.""Beni çoğu şey mutlu eder, günün aydınlanması, kuşların uçması evlatlarımın gülen yüzleri... Dünya için küçük olan her şey benim için kocamandır aslında... Mutsuzluktan kaçmak için, hemen kitaplara koşarım, aklımı dağıtıp hayal kurmaya özen gösteririm. İyiliğe güzelliğe yönelirim. Sevdiklerimi ararım, seslerini duyup kendime gelirim..."