Tekneyle maviliklere karavanla doğaya açılıyoruz

Korunaklı, izole tatili tercih edenler artık karavanlarına atlayıp doğayla baş başa kalabilecekleri yerlere gidiyorlar. Ya da teknelerine binip maviliklere yelken açıyor. Bu tatiller bugüne kadar birçok kişinin hayalini süslese de çoğunlukla erteleniyor, bir türlü hayata geçirilmiyordu. Ama pandemi her alanda olduğu gibi tatil alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Ve bu sayede birçok kişinin hayalini süsleyen bu tatiller de popüler hale geldi. Mavi tura olan ilginin artması girişimcileri hareketlendirdi. Karavan tatili tutkunları arasında ise itfaiye aracından minibüse eski araçları karavana dönüşterenler dikkat çekiyor.Karavan kültürü Avrupa'da oldukça yaygın. Avrupa Birliği ülkelerinde 5.8 milyon karavan var. Türkiye'de ise resmi olmayan bilgilere göre bu rakam 25 bin civarında. Tabii bunda Avrupa'daki karavan kamp alanlarının sayısının yüksekliği de önemli bir etken. 25 bin karavan kamp alanının yüzde 35'i Fransa'da. Türkiye'de ise ortalama 150 kamp alanı var. Ama pandemiyle birlikteülkemizde karavan satın alanların ya da kiralayanların sayısı giderek artıyor. Hatta üreticiler fiyatları 75 bin ile 200 bin lira arasında değişen karavana olan talebe yetişmekte zorlanıyor.Karavan tutkusunu kendi imkanlarıyla gerçekleştirme yoluna gidenler de var. AA'nın haberine göre Rize'de çay tarımı işinden kazandıkları parayla aldıkları minibüsü karavana çeviren Cevdet Kasımoğlu ve Niyazi Solak gibi. İki genç şimdi karavanlarıyla Türkiye'yi geziyor.İzmir'de ise iki çocuk babası Ümit Akın, komşularından izin alıp oturdukları apartmanın bahçesinde inşa ettiği karavanıyla ileride ailesiyle tatile çıkmayı planlıyor. Yine İzmir'de yaşayan Esra Alkan ise Samsun'dan satın aldığı 1976 model otobüsü karavana çevirmesi için Bursa'daki bir firmaya teslim etti.Crafted Outsiders'ın eski bir itfaiye aracından inşa ettiği karavana ve hikayesine ise sosyal medyada rastladık. Seyahat tutkunlarını heyecanlandıracak güzellikteki bu yeşil karavanın hikayesi ise şöyle: Almanya'da itfaiyede uzun yıllar hizmet veren Nuri Özdemir, itfaiye aracını satın alıp doğduğu yere, Sinop'un Güzelyurt ilçesine gönderiyor. Tahminen 2011 yılına kadar kullanılan araç sonraki yıllarını garajda geçiriyor. İki yıl önce de Barış Akbaş çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 1975 model bu aracı satın alıyor. Araçtaki tüm sistemlerin çalıştığını gören Akbaş alanında uzman isimlerle işe koyuluyor. Önce araçtaki yangın ekipmanı ve kabini sökülüyor. Ardından iç tasarımı için atölyenin yolunu tutan aracın ilk katında yemek ve yaşam alanı, mutfak ve banyo bulunuyor. İkinci kat ise uyumaya ayrılıyor. Ve aylar süren titiz çalışmalar ve testler sonucu tuvaleti, mutfağı, ısıtma sistemiyle karavan yani Bernd yola çıkmaya hazır hale geliyor.Akbaş'ın çocukluk hayali önce hobiye şimdi ise işe dönüşmüş durumda. Crafted Outsiders farkıl araçları karavana dönüştürüyor. Karavanlar teknik olarak bir arazi karavanının gerektirdiği her türlü yapısal özelliğe sahip şekilde inşa ediliyor. Hatta müşterilerin isteğine göre yapım aşamasında değişiklikler yapılabiliyor.Tekne tatili ya da yolculuğu kalabalıktan uzak tatil yapmanın en ideal yollarından biri. Rota olarak Fransa ve İtalya ile aynı ligde görülen Türkiye'de mavi tur pazarının büyüklüğü 290 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Ancak pandemiyle birlikte talebin artmasıyla doğru orantılı olarak yükselen tekne kiralama ve tur ücretleri eleştirilere neden oluyor. Ücretlerdeki artışın pandemiyle birlikte yüzde 300'lere vardığı görülüyor.Bu yıl henüz tekne tatiline çıkamamış olsak da İstanbul Boğazı'nda deniz üzerinde olmanın keyfini yaşadığımız bir gün geçirdik. Hem de ödüllü bir yatla... Tarabya'da bekleyen Mojo1'e vardığımızda bizi tecrübeli turizmci Can Atay karşıladı. Tasarımı ve performansıyla öne çıkan Mojo yatları Atay'ın girişimiyle bu yıl İstanbul ve Bodrum'da hizmet vermeye başladı. Eylül ayında da Göcek'te faaliyete geçecek.İstanbul'daki Mojo1'in personeli kaptan, garson ve miksolojistten oluşuyor. 10 kişi kapasiteli yatta çift kişilik yataklı bir kabin ve tek kişilik iki yatağın bulunduğu ikinci bir kabin yer alıyor. Mojo1, daha çok tek günlük organizasyonlar için kiralanıyor. Özel toplantılar, doğum günü kutlamaları, evlilik teklifi, ada ve yalı turları gibi. En son Beşiktaş'ın denizden şampiyonluk kutlamaları için denize açılmış Bu hafta sonu da kadınlardan oluşan bir arkadaş grubuna hizmet verecek.Bodrum'daki Mojo2 ise perşembeden başlayıp pazara kadar devam eden uzun hafta sonu tatilleri için tercih ediliyor. Atay, Bodrum'daki yatı en son bir Rus oligarkın kiraladığını anlatıyor: "Muhtemelen kendi teknesi de var. Ama bu yatı deneyimlemek istiyor."İtalyan Pardo marka yatın fiyatı 500-600 bin Euro arasında değişiyor. Bu yatta vakit geçirmek lüks ve özel bir deneyim. Özellikle de Boğaz hattında kaliteli tekne ve personel sıkıntısını göz önüne alınca... Gezi boyunca müzik eşliğinde İstanbul Boğazı'nın büyüleyici manzarasının tadını çıkarırken bir yandan da kahvemizi içip lezzetli yiyecekler atıştırdık.Atay, özellikle pandemi döneminde deniz üzerindeki deneyimlerin daha çok öne çıktığını ifade ediyor: "Kalabalıktan uzakta güneşi batırmak, öğle saatlerinde güzel bir balıkçıda yemek yemek, güzel bir koyda demir atmak, kısacası İstanbul'da denizden yaşamak isteyenler tekne ve yatlarla yolculuğu tercih ediyor."