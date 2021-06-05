7 24 şehirde yaşam

DALAMAN çayının kıyısındaki Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa gastronomiden müziğe farklı ilgi alanlarına yönelik programlarla misafirlerinin günlerini dolu dolu geçirmesini sağlıyor. Bu hafta sonu caz müzikle gastronomiyi bir araya getiren workshop'lar devam ediyor. Gelecek hafta ise astroloji meraklıları için söyleşiler gerçekleşecek. Pandemi döneminde izole bir tatil yapmak isteyenler otelin kendine ait özel iskelesi ve bahçesi bulunan Göl Evleri'ni tercih ediyor.ZORLU PSM'nin sevilen açık hava buluşma noktası Vestel Amfi, mesafeli oturma düzeniyle açıldı. Burada konserler, stand-up gösterileri, DJ performansları ve spor gösterimleri gerçekleşecek. 7 Haziran Pazartesi günü 18.30'da Kürşad Deniz feat. Sibel Köse konserini izleyebilirsiniz. 10 Haziran Perşembe günü ise Ayça Varlıer ve Serhan Aydemir, Akustronika projesiyle amfide olacak.YENI nesil sanatçılara destek olan BASE'in 2021 edisyonu için başvuru kabulü devam ediyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan BASE, üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olan veya olacak lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık. Başvurular base.ist üzerinden gerçekleşiyor.ARTER'IN yeni sergisi Tedbir, Arter Koleksiyonu'ndan bir araya getirilen yapıtlardan oluşuyor. Adını Canan Tolon'un sergide yer alan bir yapıtından alan sergi, bugün sağlık, ekonomi, güvenlik, enerji gibi farklı bağlamlarda sık sık kullandığımız 'tedbir' kelimesinin açılımlarından esinleniyor. Sergide Hamra Abbas, Halil Altındere, Rogelio Lopez Cuenca, Burak Delier, Lamia Joreige, Ali Kazma, Alicja Kwade, Serkan Özkaya, Walid Raad ve Nasan Tur'un da yapıtları var.KOMBUCHA, kefir, sirke, kvass... Cilde iyi gelen, metabolizmayı hızlandıran, bağırsak florasını güçlendiren fermente içeceklerin yapım sürecini ve muhafaza yöntemlerini MSA'nın Fermente İçecekler atölyesinde öğrenebilirsiniz. 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek atölye 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.