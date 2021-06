Alaçatı 2021 yazına hazır Sağlık plaja indi. Masaj out serum in

Bir tarafta özellikle son yıllarda Muğla'nın değil de, İstanbul'un bir ilçesi görünümü veren, İstanbulluların akınına uğrayan Bodrum, diğer tarafta daha karma bir müşteri profiline sahip olan, özellikle İzmirlilerin vazgeçemediği Alaçatı. Her yıl tam da bu dönemde "Bodrum mu, Alaçatı mı?" sorusu gündeme gelir. Karşılaştırmalar yapılır, iki popüler tatil yöresindeki mekanlar yarıştırılır. Oysa ki bu yıl ezeli rekabet farklı bir yönde gelişti. İstanbul'dan transfer ettiği restoranları ve sanat etkinlikleriyle yaz sezonuna bangır bangır hazırlanan Bodrum, başlarda Alaçatı'yı gölgede bırakacakmış izlenimi verdi. Ama sessiz ve derinden ilerleyen Alaçatı son düzlükte atağa geçip yeni açılan mekanlarıyla iddiasını sürdürdüğünü gösterdi.Cabbar, açıldığı günden itibaren modern ocakbaşı konseptiyle İstanbul'un popüler mekanlarından biri oldu. İşletmecisi Serkan Koca, sadece İstanbul'da değil, Alaçatı'da da başarılı işlere imza atmış bir isim. Ama Alaçatı'nın ondaki yeri başka. "Çok seviyorum" dediği Alaçatı'daki iddiasını bu yaz Cabbar ile sürdürmeye kararlı. Kendisiyle yaptığımız sohbette "Benim için çok kıymetli bir proje" dediği Cabbar Alaçatı'yla ilgili şu bilgileri verdi:Açılması merakla beklenen Cabbar Alaçatı, Alaçatı Port'un karşısında denize sıfır konumuyla hem ocakbaşı hem de gece kulübü olarak hizmet verecek. Açılış, 11 Haziran'da.500 kişi aynı anda yemek yiyebilecek. Gece kulübüne dönüştüğünde ise 1200 kişi ağırlayacak.Cabbar Alaçatı, saat 15.00'te kapılarını açacak. Koca, "İnanılmaz güzel bir gün batımı var. Alaçatı'da gün batımını izleyebileceğiniz sayılı yerlerden biriyiz. Misafirlerimizin de bunu görmesi için kapılarımızı erken saatte açıyoruz" diyor.Menüde değişiklik yok. Sadece Alaçatı menüsüne yöreye ait yeni mezeler eklenmiş. Mutfak şefi Cemil Kestane, daha önce Hilton ve Borsa'da çalışmış tecrübeli bir isim.Cabbar Alaçatı'da DJ performansları olacak. Koca, saat kısıtlaması kalktığında ayda bir iddialı bir canlı müzik programı yapmayı da planlıyor.Ödüllü mimar Abdullah Burnaz'ın tasarımını üstlendiği mekan etnik ve modern bir çizgide. Koca, özellikle 12 kişilik modern yer sofrasının büyük ilgi göreceğine inanıyor.Unique Alaçatı içinde yer alan Sommer Klein, önceki yıllarda 2500 kişilik bir iskelenin üzerindeydi. Bu yıl yanındaki plajı da bünyesine kattı. Hava şartları uygun olduğu takdirde bu hafta sonu açılması planlanan Sommer Klein'deki yenilikleri mekanın genel direktörü Orkun Bozdemir'den dinledik.Deniz kenarındaki Sommer Klein saat 10.00'da açılacak. Kapanış saati, şimdilik 21.00.Pandemi öncesinde gece kulübü olarak hizmet veren Klein'ın geniş bir müşteri kitlesi bulunuyor. Alaçatı'da da bu müşteri kitlesini ağırlamayı hedefliyor. Bize rezervasyonla misafir kabul eden özel bir kulüp gibi olacakmış izlenimi verdi.Sommer Klein dekorasyonuyla da iddialı. Tulum'da görmeye alıştığımız ağaçtan yapılmış heykeller, etnik detaylara burada da rastlıyorsunuz. Mekanda, bölgenin dokusuna uygun, plastik olmayan doğal malzemeler kullanılmış.Mekan, restoranıyla da iddialı. Burak Baş danışmanlığında Akdeniz ve Ege mutfağının yorumlandığı bir menüye sahip. Ayrıca İstanbul'daki burgerci Padre de burada hizmet verecek. Plaj bölümüne yemek servisini Padre yapacak.Bozdemir, pandemi sürecindeki genelgelerin izin verdiği ölçüde, ulusal ve uluslararası alandaki kaliteli DJ'lerin performanslarıyla her gün Sommer Klein'da olacağını söylüyor.Plajda sağlık köşesi de olacak. Profesyonel sağlık ekipleri kontrolünde antioksidan serum terapi ile misafirlerin sağlığı da güvende tutulacak.Sommer Klein'de tüm günü sıkılmadan geçirebilirsiniz. Elektrikli sörf tahtası, jetski, paddle board gibi su sporları, ayak tenisi, plaj basketbolu, pilates, ve spa servisi gibi aktiviteler var.Başarılı bir DJ olarak tanıdığımız Cafer Palamut, Arnavutköy'de açtığı Angelo Grande ile işletmedeki başarısını da göstermişti. Angelo Grande bu yaz Alaçatı'da da hizmet verecek. Palamut, Alaçatı'yı tercih etmelerinin nedenini "Alaçatı'nın sevdiğimiz bir kitlesi var. Burada güçlüyüz" diyerek açıklıyor.Mekanın ferah bir atmosferi var. Tasarımda etnik detaylar dikkat çekiyor.Palamut, haftada iki gün setin başına da geçecek. Gün boyu çalınan müziklerde etnik ritimler ağırlıklı olacak.Yemek menüsünde bu kez Uzak Doğu'ya kayılmış. Japon şef, kimonosunu giyip açık mutfakta sushi yapacak.Neni Brasserie'nin kurucuları Ayhan Güneş, Mustafa Taşan ve Ozan, Başak Balaban'ın ortak projesi olan Cherie, Alaçatı'da farklılık yaratmak istiyor. Taşan, "Misafirlerimizin rahat bir şekilde vakit geçirip aşina olduğu lezzetleri tadabileceği bir mekan hazırladık" diyor.Çamlık Yolu'ndaki Cherie, atmosferiyle Fransız rivierasındaki plaj restoranları anımsatıyor.Menü de Akdeniz, Fransız esintili ama aşina olduğumuz yemekler ağırlıkta. Pizzanız masaya üzerinde Alaçatı limonları ile gelirse şaşırmayın.Sabah 10.00'dan kapanış saatine kadar rahat bir ortamda yemek yiyebilirsiniz. Kahvaltıda pancake, Fransız krepleri de var, menemen de.Alaçatı Port'taki Eski Dostlar Ocakbaşı nostaljik dekorasyonu ile misafirlerini geçmişe götürecek. Fonda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla gibi usta isimlerin söylediği eserler çalacak.Plaj ve restoran olarak 500 kişiye hizmet veren Elias Beach Alaçatı, zeytin ağaçları, deniz ve bembeyaz dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Yunan şef Stathis Dapiasis'in plaj ve restoran kısmına özel hazırladığı ve her damak tadına uygun lezzetlere 10:00'da başlayıp tüm gün ulaşılabiliyor.