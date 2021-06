Çevreye saygılı çocuk yetiştirmenin 5 yolu

Bugün Dünya Çevre Günü... Doğanın kaynaklarının giderek tükendiği şu günlerde çocuklarımıza çevre bilinci aşılamanın da tam zamanı. Eğer doğaya saygılı, bilinçli nesiller yetiştiremezsek mavi gezegenimiz için yolun sonu da görünecek. Peki, çocuklarımızı doğa sevgisiyle dolu, çevreye saygı duyan bilinçli bireyler olarak nasıl yetiştireceğiz? Bu aslında hiç de zor değil. Öncelikle ebeveynler olarak dünyamızın ne kadar zor durumda olduğunun farkına varmalıyız. Sonrası zaten kendiliğinden gelecektir, çünkü gezegenimizin çığlık atan sesine kulak vermemek mümkün değil. Ben de bugün kendimden yola çıkarak tüm anne-babalar için bir yol haritası hazırladım. Sizin de rotanız yeşile, maviye, rengarenk çiçeklerle süslü bir ovaya çıksın istiyorsanız, işte doğaya saygılı çocuklar yetiştirmenin beş yolu...Her çocuk öncelikle annebabasını örnek alır ve onları taklit eder. Bu yüzden evdeki gereksiz lambaları söndüren, diş fırçalarken musluğu boşa akıtmayan, buzdolabının kapağını gereğinden fazla açık tutmayan ebeveynlerin çocukları da bu davranışları görerek uygulayacaktır.Doğayı görmeden, ağaçları, çiçekleri tanımadan duyarlı olmak imkansız. Bu yüzden çocuğunuzla sık sık doğa yürüyüşlerine çıkarabilir, kamp yapabilir ya da pikniğe gidebilirsiniz. Ama burada onlara ağaçları tanıtmalı, çiçek isimlerini öğretmeli, toprağın bitki ve hayvanlara nasıl yuva olduğunu anlatmalısınız. Eğitime, tabiatta her canlının bir görevi olduğunu ve her birinin birbirine bağlı olduğunu karınca yuvalarını göstererek ya da ağaç köklerinin toprağa nasıl kök saldığını anlatarak başlayabilirsiniz.Bir bahçeniz varsa, çocuklarınızla bahçeye ağaç dikin. Bahçeniz yoksa balkonda bitkiler yetiştirin. Balkonunuz yoksa evde çiçekler büyütün. İstedikten sonra doğaya her yerde dokunmak mümkün... Ama bunları yaparken çocuğunuza sorumluluk verin. Ağacı o diksin, meyveleri toplasın ya da her gün çiçekleri sulama görevi onun olsun. Böylelikle hem sorumluluk sahibi olacak hem de bir canlının büyümesine anbean tanıklık ederek doğaya olan hayranlığı artacak.Çağımızın en büyük sorunu atıklar... Bu yüzden geri dönüşümün ne olduğunu çocuklarımıza mutlaka öğretmeliyiz. Ancak bu, küçük yaştaki çocuklar için ilk başta kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden çeşitli etkinliklerle onlara bunu anlatmanız daha doğru olacaktır. Evde çöp kutusunun yanı sıra kağıt, metal, plastik gibi atıkların da konulacağı kutular bulundurun. Elinize aldığınız farklı materyallerin hangi kutuya atılacağını çocuğunuzun tahmin etmesini sağlayın. Rulolar, piller, cam şişeler hepsinin nasıl geri dönüştürülerek hayata kazandırıldığını ilgili videoları izleyerek bu oyunun aslında ne kadar güzel sonuçlara sebep olduğunu görmesini sağlayabilirsiniz.Doğa sadece bitkiler demek değildir, hayvanlar da doğanın bir parçasıdır. Bu yüzden hayvanlara saygı aynı zamanda doğaya saygıdır. İmkânınız varsa evde evcil bir hayvan besleyin. Çünkü çocuklar karşılıksız sevginin farkına bir hayvan beslerken daha çok varıyorlar. Araştırmalar da bir evcil hayvanla büyüyen çocukların çevreye karşı daha duyarlı olduklarını gösteriyor.Çocuklarınız için hem sayısız mesleği deneyimleyeceği hem de çevre bilincinin oluşacağı bir etkinlik alanı tavsiyem olacak size: KidZania... Yasakların gevşetilmesi ile birlikte yeniden kapılarını açan KidZania'da Koroplast, Sepaş Enerji ve Akademi Çevre tarafından hazırlanan atölyelerde; çocuklara enerji tasarruf yöntemleri, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm uygulamalı olarak aktarılıyor. Küresel ısınma ve çevre kirliliğinin giderek arttığı şu son dönemde gelecek nesiller için çevre gönüllüleri yetiştiriliyor. Koroplast sponsorluğunda açılan Geri Dönüşüm Merkezi ile çocuklar, ileri dönüşüm ve atıkların çevreye kazandırılması konusunda bilinçleniyor. Miniklerle geri dönüşüm ve ayrıştırma özelinde önce interaktif bir sohbet gerçekleşiyor. Ardından çocuklar haritada gösterilen şehirdeki cam, plastik ve kâğıt atıkları toplayıp onları ayrıştırılmış geri dönüşüm kutularına atıyor. Aktiviteyi tamamlayan minikler Geri Dönüşüm Gönüllülük Sertifikası almaya hak kazanıyor. Sepaş Enerji Elektrik Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini ve enerji tasarrufu hakkında püf noktaları öğreniyor. Ayrıca, çocuklar elektriğin üretimini, enerjinin evlere nasıl dağıldığını öğreniyor, karbon ayak izi hakkında bilgileniyorlar.Bugün çocuklar için harika bir podcast önerim olacak. Çocuklar, Dünya Çevre Günü'nde Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun podcast sayfasında buluşuyor. 'Dünya Bizim Evimiz' başlığıyla dijital olarak devam eden, sürdürülebilir bir dünyanın kapılarını aralayan tiyatro, yayınlanan ilk iki bölümü 'Sularımız Tükeniyor' ve 'Küresel Isınma' ile tüm çocuklara geleceği değiştirme cesaretini veriyor. Kızım Eylül'le bugün takip edeceğimiz etkinliklerden biri olacak. Etkinlik, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun Spotify'daki kanalından ücretsiz olarak dinlenebiliyor. Haydi siz de gelin...Hem doğayı hem sanatı seven çocuklar buraya... İstanbul Modern'in çevrimiçi etkinliklerinde bugün Sanatın Doğası atölyesi var. Müzenin koleksiyon sergisinden ilham alan atölye programı, çocukların çevrelerine farkındalıklarını güçlendirmeyi, doğaya dair hissettikleri duyguları derinleştirmeyi amaçlıyor. Çocuğunuza uygun atölyeleri ve saatlerini aşağıdan takip edebilirsiniz: 4-7 yaş grubu çocuklar ve aileleri için 13.00-14.008-12 yaş grubu çocuklar için 16.00- 17.00