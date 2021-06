Sosyal medya fenomenlerinin yeni alanı: Dekorasyon

Özellikle son bir yıldır, pandeminin de etkisiyle dünya nasıl şekil değiştiriyorsa sosyal medya da aynı şekilde baştan sonra büyük bir değişim içinde... Tüm dünyada sosyal medya takipçilerinin yüzde 50'sinden fazlası 34 yaş altındayken, 10 yıl önce sosyal medyada kombinlerini, dolaplarındaki kıyafetleri ve alışveriş yaptıkları mağazaları tanıtmaya başlamış olan kesim çoktan bu genç neslin radarından çıkmış durumda... Business of Home dergisi bir yıl öncesine kadar genel olarak kozmetik ve hızlı tüketim moda markalarının reklamlarını yaparak hayatta kalan sosyal medya ünlülerinin bu tarz ürünleri satamamaya başladıkları anda kendilerine yeni bir alan buldukları görüşünde. Dergi; "Kabul edelim sosyal medya ekonomisi yavaşlamış durumda. Bunun en büyük nedenlerinden biri yaş... Moda markalarını ve kozmetik ürünlerini satamayan sosyal medyanın ünlü isimlerini kendilerine yeni ve mantıklı bir adres buldu: Dekorasyon..." yorumunda bulunuyor.Fashionista isimli internet haber sitesi de pandemiyle birlikte bilinçlenen genel tüketicinin artık sosyal medya üzerinden hızlıca satılan ürünlerden sıkıldığını ve daha sofistike şeylerin peşinden gittiği görüşünde: "Al, giy ve at... Sosyal medya ile bu trend daha da yaygınlaştı. Her post'ta yeni bir kıyafet giymek zorunda hissedenler pandemiyle birlikte evlerinden çıkamaz hale gelince bu durum değişmek zorunda kaldı. Fenomenler de kendilerini ev dekorasyon eşyaları, mutfak eşyaları pazarlarken buldular kendilerini." Fenomenler dümeni o yöne çoktan kırmış durumda. Tabii ki bunun örnekleri Türkiye'de de mevcut. Ama dünyadaki örnekler de oldukça iddialı isimler... Aimee Song (@songofstyle) ve Julie Sarinana (@sincerelyjules) gibi sosyal medyanın en ünlü isimleri bile bu trende yönelmişken onları takip eden diğer fenomenlerin farklı bir yol izlemesi düşünülemezdi zaten... Ve yine moda konusundaki en iddialı blog'lardan WeWoreWhat'ın kurucusu Danielle Bernstein da HomeWoreWhat isimli bir alt blog açmışsa önümüzdeki günlerde dekorasyon paylaşımları yapan ve bununla ünlü olmaya çalışan daha çok isim göreceğiz demektir.