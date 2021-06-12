Çevreci moda Türkiye’den sorulur

Giriş Tarihi: 12.6.2021

Moda sadece tüketmekten ibaret değil. Çevreye duyarlı ve doğa dostu üretim yapan Türk markalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Siz de pandemiyle dünyanın korunması için bireysel adım atmaktan çekinmeyenler arasına katıldıysanız işte size çevre dostu ürünler hazırlayan Türk markalar