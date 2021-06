Çevreci moda Türkiye’den sorulur

Dünyanın en görkemli sektörleri kesinlikle moda ve tekstil... Düşünsenize milyarlarca insanın ilham kaynağı, kendilerini ifade etme şekillerinden biri olan kıyafetleri üretiyor bu iki sektör... Ama bir yandan da kabul edelim doğaya en çok zarar veren sektörlerin de başında bu ikisi... Karbon emisyonunun yüzde 10'u hazır giyim sektöründen geliyor. Sektörde doğaya zarar veren hammadde üretimi, üretim süreçleri, su tüketimi, kimyasal maddeler, atık yönetimi ve ambalajlar gibi daha saymakla bitmeyecek kadar çok madde var ne yazık ki... İşte tam da pandeminin de etkisiyle tüm bu dev endüstriler yavaş yavaş şekil değiştirmeye ve iyileşmeye yönelik adımlar atmaya başladı bile. Düne kadar dünyanın en büyük hızlı tüketim parekende şirketleri çevreci bilinçle hazırladıkları koleksiyonları tanıtmaya başladı ağırlıklı olarak son bir yıl içinde... "Peki Türkiye 'de durum nedir?" dediğinizi duyar gibiyim... Dünyanın en büyük yedinci hazır giyim ihracatçısı olan Türkiye de son dönemde doğa dostu çalışmalar konusunda elini taşın altına koydu. Bu adımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi 'nin ve çevre konusundaki duyarlı yaklaşımının da büyük bir etkisi var. Arka arkaya Türk perakende ve moda markaları çevre dostu koleksiyonlarını tanıtıyor. Bu hafta BM Kalkınma Programı Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen de Koton ile Suya Saygı isimli koleksiyonu piyasaya sürdü. Biz de bu iş birliğinden yola çıkarak Türk markalarının çevreci çalışmalarına mercek tuttuk.KOTONSuya Saygı Koleksiyonu, harekete geçmenin gücünü göstermek ve temiz suyun karşı karşıya kaldığı tehlikelerle ilgili farkındalığı artırmak için hazırlandı. Daha az suya ihtiyaç duyan teknolojiler kullanarak bir koleksiyon yaratabileceğini göstermekti amaç.82 parçalık tamamen sürdürülebilir ürünlerden oluşan koleksiyon hazırlanırken sürdürülebilir hammadde ve teknikler kullanıldı.Koleksiyonda organik pamuklu, BCI pamuklu, ecovera viskonlu ve geri dönüştürülmüş kumaşlar bulunuyor. Su tasarruf sertifikalı Lenzing Ecovero Viscose kumaş kullanılması sayesinde üretim sürecinde yüzde 50 daha az su tüketiliyor. Ayrıca yeni nesil yıkama makineleri ile su kullanımını en az yüzde 30 azaltılmış.Ürünlerin dikiş ipliklerive diğer aksesuvarları da doğal ve doğa dostu ürünlerden seçilmiş. Geri dönüştürülmüş elyaflardan oluşan polyesterle üretim yapıldı. Pet şişelerden geri dönüştürülen polyester iplikleri kullanıldı.Ayrıca pet şişelerden elde edilen kumaşların kullanıldığı 19 parçalık plaj ürünleri koleksiyonu bulunuyor.Marka hem bu koleksiyonda hem de Koton'daki diğer denimlerde daha az su tüketen, çevre dostu teknolojileri kullanıyor. Denim short'ların tamamında yıkama işleminde kullanılan suyun yüzde 90'ını geri dönüştürüyor.Marka bir yılda sürdürülebilir malzeme kullanımını yüzde 70'in üzerinde artırdı.UN Global Compact'in BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan Penti 10 yıllık sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı.Sürdürülebilir pamuk ve dönüştürülmüş polyester kullanımını 2030'da yüzde 95'e çıkarmayı hedefliyor.Marka, geçtiğimiz yıl 'Değişime Varım' sloganıyla moda severlerle ilk geri dönüştürülmüş koleksiyonunu buluşturdu.Bu koleksiyonun üretimi için 1 milyon pet şişe ve 5 tondan fazla endüstriyel naylon atığı geri dönüştürüldü.Marka çevreci yaklaşımından dolayı 'Değişime Önderlik Etme' kategorisinde özel ödül sahibi.Marka tasarımlarında sadece vegan ürün kullanıyor.Markanın AR-GE ekibi denim üretimi sırasında kullanılan su miktarını bugüne kadarki ortalamaların altına indirdi. Yıkamaları lazer ve ozon teknolojileri sayesinde susuz gerçekleştiriyorlar.Optimize edilmiş enerji kullanımı ise çok önem verilen bir diğer konu. Atık kumaşları farklı ürünlerde yeniden değerlendiriyorlar. Tasarımların her alanında aksesuvardan, rivetlere kadar geri dönüştürülebilir materyaller kullanılıyor.Marka, her yaz sezonunda Nature Love isimli bir koleksiyon çıkarıyor. Ve doğala dönüş çağrısında bulunuyor.Koleksiyon tamamen yüzde yüz pamuk ve keten kumaştan hazırlanıyor.Koleksiyonun hazırlanış amaçları arasında doğaya saygı duyulması amacı da bulunuyor.Bu vurgunun yapılması için tasarımlarda pastel ve nude renkler, safari tonları ve çiçek desenleri ağırlıklı olarak kullanılıyor.Marka, doğaya ve okyanustaki kirlenmeye dikkat çekmek amacıyla Planet B isimli bir koleksiyon hazırladı.Okyanuslara her yıl 12 milyon ton plastik döküldüğü gerçeğinden yola çıkan marka, koleksiyonu denizlere atılan pet şişelerden üretilen giyilebilir polyester ve doğal pamuk karışımlı kumaştan üretti.Planet B koleksiyonunun geliri, Unicef ile tüm dünyadaki çocuklar için temiz suya dönüşüyor.Temiz bir doğa vurgusu yapan koleksiyonunda tişört ve sweatshirt çeşitleri yer alıyor.Atelier Rebul mağazalarında yaklaşık yedi yıldır dolum üniteleri bulunuyor.Marka kısa süre önce tekrar doldurulabilir ambalaj projesini hem kolonyalarını hem de parfümlerini kapsayacak şekilde genişletti.Biten kolonya ve İmza Koleksiyonu parfümleri, ambalajlarını atmadan mağazalarda tekrar doldurulabiliyor.Daha az şişe, daha az kapak, daha az etiket ve daha az kartonla daha az atık ortaya çıkıyor.Marka buna ek olarak; yeniden doldurulamayan kolonyaları için mağazalarında geri dönüşüm atık torbaları projesini hayata geçirdi. Ama müşterilerini sürekli olarak dolum kolonyalarına teşvik ediyor.GİYİ: Tasarımlarında karbon ayak izleri olabildiğinde düşük olan kupro ve Tencel kullanıyor. Alışverişte plastik poşet değil pamuk çantalar veriliyor.Direct Message: Moda ve Stil Danışmanı Deniz Marşan'ın markası... Marka bikini ve mayo koleksiyonunu denizlerden toplanan plastiklerin geri dönüştürülmesi ile elde edilen kumaşlardan hazırladı.Mianqa: Marka artık derileri ve kaktüs derisi kullanarak çantalar hazırlıyor.Paipo: Tasarımlarda Tencel ve yüzde 100 pamuk karışımından elde edilen kumaşları tercih ediyor.Perspective: Tasarımlarda kullanılan kumaşların yüzde 30'u sürdürülebilir kaynaklardan elde ediliyor.Elli2: Paketleme malzemeleri tamamen geri dönüştürülmüş materyalden kullanılıyor.2017 yılında markası Alase'yi kuran Alara Nisanoğlu Aydın, Beykent Üniversitesi Sinema- Televizyon bölümünden mezun olduktan İngiltere'de Bournemouth Universitesinde Pazarlama ve Marka Oluşturma bölümünde yüksek lisans yaptı. Marka kısa süre içinde beğeni toplayan Aydın ile pandemiyle değişen moda anlayışını ve stilini konuştuk.Pandemiyle beraber herkeste olduğu gibi benimde tarzım değişti. Eşofman takımları, sneakerlar ve rahat kesim kıyafetler günlük rutinimin bir parçası oldu.Pandemi süreciyle tasarımlarımı daha çeşitlendirme şansım oldu. Zoom toplantıları ile satış noktalarımı genişlettim ve marka geliştirmek ile ilgili bir çok kitap okudum.Bu sezon en sevdiğim trend takım kıyafetler oldu. Pantolon- ceket , şort-sweatshirt takımlarını çok beğeniyorum.Benim kurtarıcı kombinim trend bir çanta ve ayakkabıyla tamamlanmış pantolon ve tshirt.- Belli bir trendden sıkıldım diyemem ama popüler bir ürünün aynı zaman dilimi içinde herkes tarafından alınmasını görmek beni sıkıyor. Sırf trend diye kendi tarzları olmayan ürünleri kullananlar var.