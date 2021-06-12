Eyvah oğlum hikikomori!

Giriş Tarihi: 12.6.2021

Telefonunun ekranına bakmadan duramayan ‘nomofobik’ler, bir oturuşta dizinin bir sezonunu izleyen medya maratoncuları, oyunun başından bir türlü kalkamayan ‘hikikomori’ler. Korkmayın bunlar birer tarikat değil, dijital çağın yeni kavramları