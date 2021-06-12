Sahillerde Latin rüzgarı esecek

Bodrum
, Çeşme
, Antalya
, Göcek
... 1 Haziran'da mekanların açılmasıyla birlikte sahil bölgeleri de hareketlendi. Hazırlıklarını tamamlayan restoranlar, kafeler ve plajlar birer birer açılıyor. Saat kısıtlamasının devam etmesine ise şimdilik çözüm bulunmuş. Yeni bir düzenlemeye kadar kapılar erken açılıyor, misafirlere uzun akşamüstü keyfi sunuluyor. Bu uzun akşamüstülerin olmazsa olmazı ise elbette müzik. Çılgın bir parti ortamı yok. Ama olduğunuz yerde ritme ayak uydurup keyifli saatler geçirebilirsiniz. Ya da büyüleyici bir günbatımı manzarasının tadını mutluluk veren melodiler eşliğinde çıkarabilirsiniz. Bu yazın müziklerini popüler mekanların sevilen DJ'lerine sordum. Tatile gitmeyenleri de unutmadım. Evinde kendine küçük bir parti ortamı yaratmak isteyenler için de DJ'lerden şu sıralar en çok çaldıkları beş parçayı öğrendim.
Plajlarda tropikal melodiler
DJ Yakuza (Lucca by the Sea): "Kasvetli geçen kışın ardından bu yaz enerjisi yüksek, pozitif, neşeli tropikal Latin ve Brazil ağırlıklı seslerin ön planda olacağını söyleyebilirim."
David Walters-Kryé Mwen
Beatkozina-Derrumba
Poppy Ajudha-Weakness
Cantoma-Gambarra (Lexx remix)
Saidera-Sincornicidade (Joutro Mundo remix)
Bad Bunny, J Balvin dikkat çekiyor
DJ Funky 'C': "Şunu çok net söyleyebiliriz ki bu yaz da Latin rüzgarı devam ediyor. Bad Bunny
ve J Balvin
gibi isimlerin çalışmaları dikkat çekiyor. K-pop aldı başını gitti; BTS-Butter bu yaz çok dinleyeceğimiz parçalardan olacak! Pandeminin etkisi hâlâ devam ederken bu yaza damga vuracak tüm şarkılar henüz piyasaya çıkmadı, diyebilirim. Ama bu süreçte dikkat çekenler de var; mesela Calvin Harris
hit bir şarkı çıkardı ancak yaza damgasını vurur mu, vurmaz mı, ben de emin değilim ve bekliyorum. Açılmayla beraber iki-üç hafta kadar kısa bir zamanda bu yaza damgasını vuracak şarkılar da netleşecektir."
Elderbrook-BODY
BTS-Butter
Bad Bunny-Yonaguni
Martin Garrix-Pressure
Calvin Harris-By Your Side
İnsanlar yerlerinde kıpırdanacak
DJ Tankut Karakurt (MOMO BBKY/MOMO DLYN
Müzik Direktörü): "Pandemi süresince insanların eğlenme istediğinin giderek artmasına rağmen müzik tarzlarında daha downtempo dediğimiz, düşük tempolu ancak enerjisi yüksek, insanları yerlerinde kıpırdamaya itecek bir görüntü var."
Santi&Tugce-Bulut (Martin Roth Rework)
Solomun-Ocean (Feat. Jamie Foxx) (Moodymann&Amp Fiddler Extended Remix)
Black Coffee&Usher-LaLaLa
Armen Miran-The Beauty of Silence
Monolink-The Prey (Gui Boratto & Vintage Culture Remix)
Cover'lar gözde olacak
Ogün Dalka (Big Chefs Müzik Direktörü): "Bu yaz eğilimin Latin ritimleri, moombahton ve eski güzel günlere olan özlemin de etkisi ile house remix'ler, cover'lara doğru olduğunu görüyoruz. Mekanların erken kapanması eğlence saatini de erkene çekiyor. Gün boyu ve güneş batarken Latin müzikleri ağırlıklı olacak. Plajlarda ise yine sıkça etnik deep house duyacağız. Bu dönem yıldızı parlayanlar arasında ise Olivia Rodrigo var. Hem şarkıları, hem tarzı, hem de performansıyla yeni Billie Eilish olarak listelerde adını sıkça göreceğiz."
Justin Wellington, Small Jam-Iko Iko
Riton, Nightcrawlers, Mufasa- Friday
Majestic, Boney M-Rasputin
Tiesto-The Business
Lil Nas X-Montero
Tribal heyecanlar ön planda
Cafer Palamut (Angelo Grande Alaçatı Müzik Direktörü): "Bana göre elektronik müzikte etnik ve tribal heyecanlar uzun bir süre daha ön planda olacak."
Paax-Ritual
Whitesquares- Teenage Fantasy
LUM-Pà (Bedouin remix)
Zuma Dionys- Drago (Omerar Nanda remix)
Derun-Smyrna (Original mix)
Edis de var Demet Akalın da...
Can Parlak (Sess Müzik Direktörü): "Henüz piyasaya çıkmadığı halde dinleme fırsatı bulduklarımı da ekleyerek bu yaz dinleyeceğimiz şarkıları şimdilik şöyle sıralayabilirim: Cenk Eren'in Barış Manço albümü, Edis'ten Martılar, Yeşim Salkım&Bade Derinöz'den Niye Hayat?, Emir Ersoy'un yeni albümü ve Demet Akalın'dan Bi Daha, Bi Daha."
Bodrum'da, yazın ortasında -18 derecede buz keyfi
Geçen günlerde Yalıkavak Marina'da dolaşırken açılış hazırlıklarının sürdüğü mekanlardan birinin de Birds olduğunu öğrendim. Birds, Rusya'nın iddialı restoranlarından biri. Moskova'da 354 metre yükseklikte hizmet veriyor. Zaten Avrupa'nın en yüksek restoran ve kulübü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor. Yalıkavak'ta açılacak şubenin genel müdürü Ali Sevim ile konuştuğumda Birds'ün ilk yurt dışı şubesinin Bodrum'da açılacak olmasından dolayı çok heyecanlıydı. Sürprizlere de hazır olmamızı istedi. Birds'ün menüsü Avrupa ve Asya yemeklerinden oluşuyor. 350 kişiyi ağılayacak olan Yalıkavak'taki şubede ise Rus mutfağından da örnekler yer alacak. Birds bünyesinde bir de Ice Bar by Ruski yer alacak. Burası tamamen buzdan yapılmış bir bar. Müşteriler içeriye kürk ve şapka takarak girecek. Bodrum'da yazın 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklarda -18 derecenin tadını çıkaracaklar.