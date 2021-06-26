Kendi bütçesini takip eden çocuklar

"Ağaç yaş iken eğilir" demiş atalarımız... Çocuklarımız geleceğe hazırlarken pek çok değeri de bu yaşlarda kazanırlar. Doğa dostu, büyüklere saygılı, özgüvenli bireyler hep çocukluk çağlarında atılan tohumların sonucudur. Tabii yaşadıkları çağın gereklerine göre de çocukken alınacak eğitimler değişiyor. Bizim çocuklarımız da teknoloji çağına denk geldi. Teknoloji de beraberinde yeni ihtiyaçlar ve meslekler doğurdu. Z kuşağının da olmazsa olmazı girişimcilik. Kendi girişimleri ile dünyaya açılmak en büyük hedefleri. Bu sebeple girişimcilik konusu ilkokul çağındaki çocuklar için de bir eğitim haline geldi. Girişimcilik eğitimi ile paralarını akıllı yönetmeyi, tasarruf yapabilmeyi, finansal okuryazar olmayı öğreniyorlar. Ben de ilkokul çağındaki çocuklar için hazırlanan bu eğitimi merak ettim ve ilköğretimden üniversite son sınıfa kadar farklı yaş gruplarına yönelik, yaparak öğrenme temelli eğitim programları tasarlayan Genç Girişim Eğitim Vakfı
'nın Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi
'ye sorularımı yönelttim.
- İlkokul seviyesindeki çocuklara girişimcilik eğitimi nasıl veriliyor?
- İlköğretim grubuna yönelik programlarımız ise JuniorBizz
çatısı altında toplanmakta ve 5-13 yaş grubu için tasarlanmış içerikler ile çocuklarımızla buluşmaktadır. Öğrenciler sınıf ortamında öğretmenin ya da bir gönüllü mentorun rehberliğinde girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik odaklı programlarımıza katılıyorlar. Çocuklarımız (08-10 Yaş Grubu), Akıllı Para Yönetimi
(9-11 yaş grubu) ve Bu İş Benim (11-13 Yaş Grubu) programlarımız ile çocuklarımız sınıflarda oluşturduğumuz deneyim ortamlarında özel materyaller ile yeni yetkinlikler kazanıyorlar. Örneğin Akıllı Para Yönetimi'nde çocuklar takımlara ayrılıyor, bütçelerine uygun maddi kararlar alıyorlar, tasarruf kültürünü, çalışmanın ve biriktirmenin önemini ve etkisini öğreniyorlar. Programın ilerleyen safhalarındaysa takım arkadaşlarıyla birlikte iş fikri tasarlayıp, bu iş fikrini hayata geçirmek için iş planlarını hazırlıyorlar. Bu kez bütçe planlaması yaparken bireysel isteklerin değil, kurumsal ihtiyaçların önemini fark etmiş oluyorlar.
- Bu, çocuklara ne faydalar sağlıyor?
- Çocuklarımız geliştirdiğimiz tüm programlarla girişimci gibi düşünme ve hareket etme becerileri kazanıyorlar. Toplumdaki farklı işleri ve meslekleri tanıyor, paranın toplumdaki işlevini, tasarruf kültürünü, paylaşmanın ve bilinçli bir tüketici olmanın önemini fark ediyorlar. Ayrıca bir takımın parçası olmak, karar vermek, soru sormak, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak gibi yetkinliklerini güçlendiriyorlar. Tüm bunlarla birlikte tabi ki erken yaşlarda kendi bütçesini takip etmeyi ve bir girişimci gibi düşünebilmeyi öğreniyorlar. Bunu okul içi uygulamalarla akranları ve mentorları ile öğrenirken, kutu oyunları ile aile içinde ebeveynleri ile öğrenmekteler.
ÇÖZÜM ÜRETMEYİ ÖĞRENİYORLAR
- Çocuklar gelecek planı yapmayı da mı öğreniyor? - Çocuklarımız ve gençlerimiz geliştirdiğimiz programlar ile hem kendilerini hem de çevrelerini tanıyor ve iş dünyası bakış açısı ile gözlemliyor ve tanımlıyorlar. Özellikle çevrelerindeki sorunları, ihtiyaçları gören bunlara çözümler üreten iş fikirleri ve ürünler sunar hale geliyor, kendilerini keşfediyor ve yetkinliklerini öğreniyorlar. Çocuklarımız kendi keşif yolculukları sonunda, gelecek hedeflerini çok küçük yaşlardan itibaren öğrenebiliyorlar. İlkokul çağında girişim kurulmamakta, lise ve üniversite döneminde olmakta...