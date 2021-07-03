7/24 şehirde yaşam

KONSER
Açılış Yıldız Tilbe ile
CANLI müziğin vazgeçilmez adresi Jolly Joker
, Temmuz ayından itibaren müzikal yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Jolly Joker Alaçatı
, 7 Temmuz'da sahnesinde Yıldız Tilbe
'yi ağırlayarak 2021 yaz sezonuna 'merhaba' diyecek. Konserin başlama saati 21.00.
FESTİVAL
Sokak hayvanları içinkonser
EVCIL Hayvan ve Yaşam Festivali Pet'N Play, birbirinden farklı etkinlikler ve sürprizlerle 9-10-11 Temmuz'da Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek. Girişin ücretsiz olacağı festivalden elde edilecek gelirle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak. Festival, Eylül ayında ise bu kez Bebek Parkı'nda gerçekleşecek
SERGİ
Vorbon seçkisi Setup'ta
FOTOĞRAF sanatının önemli temsilcilerinden Gabriel Vorbon
'un SECTION: G-G adlı sergisi Kabataş Setüstü'ndeki Setup'da açıldı. Haydar Akdağ
küratörlüğünde hazırlanan sergide yer alan eserler sanatçının objektifini çevirdiği her coğrafya ve bedende geniş zamana yayılan bir üretim seçkisinden oluşuyor.
Akdeniz'in düşsel yeşil evreni
SANATÇI Nadide Akdeniz'in Flora'nın Büyüsü isimli yeni sergisi İzmir
, Atelier Marvy'de açıldı. 1970'li yılların başından bugüne özgün üslubuyla, doğa ve insanın, organik ve suni dünyanın, gerçeklik ve kurgunun çarpıştığı sahneler yaratan sanatçı, bu sergisiyle düşsel yeşil evrenini bir kez daha izleyiciye açıyor.
ATÖLYE
Doğa tasarımla buluştu
TASARIMCI ve cam sanatçısı Pelin İnal, yeni sanat ve tasarım atölyesini Akçakoca Melenağzı'nda açtı. Atölyeler, katılımcıların tercihine göre bir günlük veya konaklamalı eğitim şeklinde iki günü kapsıyor. Füzyon cam ve tahta baskı atölyeleri yetişkinler ve 5 yaş üstü çocukların katılıma açık. Ekolojik baskı atölyeleri ise sadece yetişkinlerin katılımıyla gerçekleşiyor.
EN YENİLER
- Kuruçeşme sahil yolunda açılan Boaz'da kabuklu deniz ürünleri farklı tekniklerle hazırlanıyor. Restoranın dekorasyonunda da el yapımı objeler dikkat çekiyor.
- Ferida restoran Fişekhane'de şef Murat Bozok danışmanlığında açıldı. Ferida, Balkan lezzetlerinde oldukça iddialı.
- Datça'da açılan Mayan Cocktail&Food, yarımadanın kendine has havasını Meksika esintileriyle harmanlayan bir kokteyl bar. Misafirlerini müzik ve sakin atmosferiyle karşılıyor, Meksika yemeklerine doyuruyor.