Giriş Tarihi: 3.7.2021

Çalacağımız gece kulübüne kasalar dolusu plak taşırdık MELTEM FIRATLI

1980’li ve 1990’lı yıllarda gece hayatının kalbinin attığı kulüplerde performans sergileyen usta DJ’ler özel bir proje için bir araya geldi. Efsane isimler, genç DJ adaylarına da altın değerinde öğütler verdi: “Çok müzik dinleyin, kitlelerin nabzını tutun, biri gibi olmaya çalışmayın, entelektüel olun, okuyun, seyredin kendinize yatırım yapın!”