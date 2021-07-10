Misafirlerimizi özledik. Haftanın neredeyse her günü canlı müzik var

Arda Önen (İşletmeci/ Sail Loft Bodrum):
Cabbar, Bengü Beker, Güntaç Özdemir
, Evrencan Gündüz. Sonic Boom gibi isimlerle canlı müzik programlarına başladık. Şimdilik haftanın dört günü 22.00-24.00 arası müzik var. Ama bu saatlerin kısa zaman içerisinde değişeceğini düşünüyoruz. Herkes çok heyecanlı. Biz insanları özledik, insanlar da bizi özledi. Gerçi işimiz zor. Normalde Bodrum'da insanlar akşam yemeğinden 23.00 gibi kalkıyor. Ama bu işin manevi bir tatmini de söz konusu.
Ercan Gümüşkaya (İşletmeci/Must Bodrum):
Yazlık yerlerde insanlar denizden 20.00 gibi çıkıyor. Yemeğe oturmaları 21.30'u buluyor. Yemek mi yiyecekler eğlenmek mi isteyecekler? Ama deneyeceğiz. Haftanın her günü 22.00 gibi canlı müzik başlıyor. Güntaç Özdemir, Çağlar Hepterlikçi, Deniz Yükseler, Begüm Obiz, Seda Mete, Hera Aslan ve Ezgi Bıcılı sanatçılarımız.. Kaybettiğimiz gün çok, geri kazanmamız gerekiyor.
Burcu Denizer (İşletmeci/ Angie Yalıkavak):
Çok özlemişiz. İlk hafta aşırı mutluyduk. Herkes gülücükler saçıyordu. Misafirlerimiz 22.00 gibi gelmeye başladı. 22.30'da Angie full'dü. Müzisyenler sahneden inmek istemedi. Benim de onlara "Artık yavaş yavaş bitirin" derken içim buruktu.