Giriş Tarihi: 10.7.2021

Uçurtma doğayı sever, yüksek binaları sevmez MELTEM FIRATLI

Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, bir yandan büyüleyici uçurtmalar yapmaya devam ederken bir yandan da bu güzel geleneğin unutulmaması için çalışmalarda bulunuyor