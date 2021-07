Uçurtma doğayı sever, yüksek binaları sevmez

29 yaşındaki Mardinli Zahit Mungan için uçurtma yapmak en az uçurtma uçurmak kadar büyük bir tutku. Gökyüzünden süzülürken görenleri büyüleyen devasa uçurtmaları yapmak için kimi zaman aylarca çalışıyor. Çoğunlukla Mardin kültüründen ilham alarak tasarladığı uçurtmalar sadece küçüklerin değil, büyüklerin de ilgisini çekiyor. Düzenlediği etkinliğe torunuyla gelen dedeler bir süre sonra uçurtmayı kendileri uçurmaya başlıyor. Üstelik aralarında uçak mühendisi olanlar bile var. Mungan'la bir etkinlik için geldiği Four Seasons Bosphorus otelin bahçesinde buluştuk. Hem uçurtma uçurduk hem de sohbet ettik.- Mardin tepede kurulmuş bir şehir. Yaşamımız damlarda, teraslarda geçer. Teraslarda yemek yeriz, uyuruz, eğleniriz. Şehirde rüzgar da elverişli olduğu için uçurtma uçurmak en büyük tutkularımızdan biri haline gelmiş. Mardin gökyüzünde yaz-kış uçurtmalar eksik olmaz. Ben de eski Mardin'de damlarda büyüdüğüm için uçurtma benim için de bir tutku.- Her çocuk gibi ben de ilk poşete ip bağlayıp uçurdum. Sonra altı-yedi yaşlarımda kağıttan şeytan uçurtması yaptım. Sonra da altıgen uçurtmalar...- İnternetten farklı uçurtmaların olduğunu öğrendim. Gördüğüm delta uçurtma beni çok etkiledi. O uçurtmayı yapmak için paraşüt kumaşı ve uçaklarda kullanılan fiberglas karbon gerekiyordu. Onlara ulaşamadığım için naylonlarla devam ettim. 14 yaşımdayken dedemden kalan dikiş makinesiyle ilk naylon uçurtmamı yaptım. Sonra yavaş yavaş ilerlettim.- İki kanadı var. Kanatları sayesinde uçuyor.- 15 delta uçurtma yaptım ama bir süre sonra beni tatmin etmemeye başladı. Farklı uçurtmaların peşine düştüm. İnternet sayesinde yabancı arkadaşlarla tanıştım. Bana modeller gönderdiler. Onları yapmaya başladım. 2009'da da ilk uçurtma sergimi açtım.- Hiç saymadım ama ortalama 100tane vardır.- Uçurtmadan uçurtmayadeğişiyor. Yapımı bir yıl sürenvar. Şahmeran uçurtmam 830parçadan oluşuyor. Üzerindebaskı, boyama yok. Her birparçayı kendim kesip diktim.Onun yapımı sekiz ay sürdü.- Daha çok kültürel değerlerimizüzerinde çalışıyorum.Mardin sokakları dardır, yüklerimizieşekler taşır. Şahmerangibi büyük bir eşek uçurtmasıyaptım. Mardin'de gökyüzündenuçurtmaların yanı sıra güvercinleruçar. Birbirine bağlı20 güvercin uçurtması yaptım.- Uçurtma yaparken bulunduğumodanın sıcaklık ve nemoranı bile önemli. Mardin'deduvarlar çok kalındır. Bu yüzdenyazın serin, kışın çok sıcak ve nemliolur. Yine bir gün bir uçurtma yaptım.Odada denedim, kuruluyor, sorun yok.Ama çıkıp terasta kurmaya çalışıyorumbir türlü olmuyor. Neden? Çünkü dışarıdanem yok, içeride var. Ben de her seferindeuçurtmayı üzerine su döküp nemlendirerekuçurdum.- Bu sayede dünyayı gezdim, 26 ülkegördüm. Uçurtma bana sabrı, her şeye ince yaklaşmayıöğretti. Örneğin kemerimi deldirmeye götürdüğümdedelikler eşit delinmediğinde fark iki milim bileolsa benim için büyük bir problem oluyor. Çünküuçurtmamı yaparken titiz davranıyorum, mükemmelyapmam gerekiyor. Aslında hayatın her alanındaböyle. Ya en iyisini yaparım ya da hiç yapmam.- Bizde altıgen uçurtmalar var. Hindistan, Afganistanya da Pakistan'a gittiğinizde kavgacı uçurtmalarıgörüyorsunuz. Oralarda uçurtmaları kavga ettiryorlar.Endonezya'da uçurtmaların kuyrukları çokuzundur. Kolombiya'da bina büyüklüğünde devasaaltıgen uçurtmalar vardır...- Doğup büyüdüğüm evi atölyeye çevirdim.Çocuklar geldiğinde önce hikayemi dinliyor, sonrahakkımda yapılan belgeseli izliyorlar. Sonra birlikteterasta uçurtma uçuruyoruz.- Bir uçurtmayı yaparken önce hayal ediyorsun.Sonra onu çizip bilgisayarda tasarlıyorsun. Sonragünlerce, aylarca uğraşıp yapıyorsun. İşte o uçurtmayıuçurmanın apayrı bir duygusu var. Özgürlüğü,tutkuyu ve rüzgarı hissediyorum.- Uçurtmalar kaybolmaya yüz tutmuş durumda.Özellikle İstanbul'da yüksek binalar arasında tamamenunutulmuş. Bununla ilgili çalışmalar yapmakistiyorum.- Uçurtma doğayı sever. Özgürlüğü sever. Yüksekbinaları, önünde engel olmasını sevmez.- İnsanoğlu geçmişten günümüze hep kendiicadıyla uçmak istemiştir. Ben de bunun hayalinikurdum ve 2015'te altı metreye 10 metre biruçurtma yaptım. O model için dünyanın enbüyük uçurtmasıydı, diyebiliriz. Sonra kızkardeşim ipe tutundu ve o uçurtmaylabeş metre havalandı. Ama asıl uçurtmayıindirmek çok zor oldu. Beş-altı kişizor indirdik.- Sonrasında çok oldu.- Mardin Kalesi 1986 yılından bu yana kapalı. Ama herkes kaleyi görmek istiyordu. Ben de kaleye uçurtmamla çıktım. Yaptığım düzenekle uçurtmama kamera ve fotoğraf makinesi bağlayıp kaleyi havadan keşfettim. Beş yıl içinde yaklaşık 30 bin fotoğraf çektim. Aralarından 30 fotoğraf çekip onları da çeşitli illerde sergiledim.