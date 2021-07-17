7/24 şehirde yaşam

Bayram özel
Ünlüler geçidi
Jolly Joker
bayram için özel program hazırladı. Jolly Joker Alaçatı'da 22 Temmuz'da Yıldız Tilbe
, 23 Temmuz'da Levent Yüksel
'i izleyebilirsiniz. Jolly Joker Adana'da 20 Temmuz'da Sakiler sahne alırken, Jolly Joker Mersin'de bayramın son günü 23 Temmuz'da Emir Can İğrek konser verecek.
Plajda canlı müzik
Alaçatı'ya Yunan esintilerini taşıyan plaj-restoran Elias Beach'teki canlı müzik performansları devam ediyor. 21 Temmuz'ta Fettah Can, 22 Temmuz'da Oğuzhan Koç ve 23 Temmuz'da da Yol Project'i izleyebilirsiniz. Canlı performanslar 17.00'de başlıyor. Etkinlik giriş ücreti 250 TL.
Gün batımında eğlence
Susona Bodrum'da da bayram boyunca müzik var. Otel bünyesindeki Frankie Beach Club'ın Sunset Live Sessions programı kapsamında; Cana Çankaya, DJ Aksak, Emir Ersoy ve Yol Project performans sergileyecek. Malva'da ise Nükhet Duru, Bengü Beker, Müjde Kızılkan konser verecek.
Konser
Son albümüyle Açıkhava'da
Gökhan Türkmen, 21 Temmuz Çarşamba günü Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. 7 albümünü yayınlayan Türkmen'e 21.00'da başlayacak konserde kalabalık bir orkestra eşlik edecek.
Festival
Klasik müzik şöleni
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Festivali yarın başlıyor. Borusan Sanat, çevrimiçi platform borusansanat. tv'de ücretsiz olarak yayınlanacak konser serisinde klasik müzikseverleri dünya sahnesinin önemli isimleriyle buluşturacak.
Sergi
43 yıl 47 eser
Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim'in Seramikte 43 Yıl adlı kişisel sergisi Trafo Bodrum-Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 28 Temmuz'a kadar devam ediyor. Sergi, sanatçının 43 yıllık sanat hayatında yapmış olduğu 47 eseri kapsıyor.
Tiyatro
Hızlı Shakespeare turu
Tiyatro Ak'la Kara tarafından William Shakespeare'in bütün oyunlarında esinlenerek yazılan Döktür Bi Şekspir oyunu 26 Temmuz Pazartesi günü Göztepe Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Saat 21.00'de başlayacak oyunun kadrosunda Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu ve Fatih Gülnar yer alıyor. Tek perde 70 dakika süren oyunun biletleri Biletix'te.
Alışveriş
Çikolata aşkına
Çırağan Sarayı'nın alışveriş sitesi Çırağan Palace Shop'ta, bayram için özel el yapımı çikolatalar var. Frambuaz ve Hindistan cevizi aromalı ruby çikolata, mango aromalı bitter bonbon çikolata gibi seçenekler çikolata şefleri tarafından hazırlandı.