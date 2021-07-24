Çocuklar kaşınıyor anneler çözüm arıyor

Bayramda sohbetler dönüp dolaşıp aynı konuya geliyordu, İstanbul'daki sinek sorununa.

Herkes birbirine vücudundaki sinek ısırıklarını göstererek, kaşıntıya nasıl çare bulduklarını anlatıyorlardı. Ama en çaresizi annelerdi. Minik yavrularını gece uyutmayan sinek ısırıklarına, bebeklerine zarar vermeyecek şekilde nasıl çare buluruz diye fikir alışverişi yapıyor, deneyimlerini paylaşıyorlardı. Benim de bu konuda önerilerim oldu tabii ama hemen uzman birkaç kişiyi arayıp en doğal önerileri onlardan aldım. Şimdi tüm anneler de okusun diye aşağıda paylaşıyorum.

İlk aşama sineklerin eve girmemesini sağlamak. Bunun için birçok doğal çiçek ve yağdan faydalanabilirsiniz.

Hatta çocuğunuzun cildine de gönül rahatlığı ile sürebilecekleriniz mevcut.

Peki nedir onlar?





Pencere önünden eksik etmeyin

Fesleğen sinekleri evinize ve bahçenize sokmayacak bitkilerden biri. Camınızın önüne fesleğen çiçekleri yerleştirebilirsiniz.

Kokusu da çok güzeldir ama sinekler bu kokuyu sevmezler ve asla o pencereden içeri girmezler.

Yapraklarını da çay demler şekilde hazırlayıp bir şişeye koyarak, sprey şeklinde sineklere sıkabilirsiniz.





Lavanta yağı mucizesi

Sineklerin nefret ettiği bir değer koku da lavantadır. Bahçenizde, balkonunuzda lavanta yetiştirebilir ya da evinizde bir vazoya koyarak sinekleri ortamdan uzaklaştırabilirsiniz.

Hatta lavanta demetlerini ceketinin cebine koyarak gezenleri de görebilirsiniz. Onlar sinek ve birçok böceği kendilerinden nasıl uzak tutacaklarını bilenler... Çocuğunuzun odasına ya da cebine de lavanta koyarak onu koruyabilirsiniz.



Badem yağı spreyi

Badem yağı ile hazırlayacağınız bir şişe sprey hem sizi hem de çocuklarınızın gece rahat uyumasını sağlayacaktır.

Bir şişeye 10 damla badem yağı ile 20 damla fesleğen yağını damlatın ve karıştırın. Bu yağı bebeklerinizin cildine sürerek onları sineklerden koruyabilirsiniz.

Ayrıca cildi de besleyen, yumuşatan özelliği vardır.





Karanfil portakal ikilisi

Karanfil, kokusuyla sinekleri rahatsız eden bitkilerin başında geliyor. Hatta portakal ya da limonu ortadan ikiye kesip ortalarına karanfiller yerleştirerek odanıza koyabilirsiniz. Bu hem sinekleri uzaklaştıracak hem de ev için doğal bir oda kokusu olacaktır. Bebeğiniz gece uyurken başucuna da koyabilirsiniz.



Harika bir sinek kovucu

Nane neredeyse her derde deva bitkilerden biri. Yağı da harika bir sinek kovucudur. Odanızın bir köşesine ufak bir şişe ya da tabakla nane yağı koyarsanız, sinekler asla oraya uğramazlar.



Kaşıntıyı giderici yöntemler

Peki, bu yöntemleri bilmiyordunuz ve sinekler çoktan çocuklarınızı ısırdıysa ve kaşıntıdan uyuyamıyorlarsa ne yapmamız gerekir diye sorarsanız işte birkaç tavsiye:



KARBONAT: Bir çay bardağı suya bir çorba kaşığı karbonat ekleyip karıştırın. Oluşan karışımı sinek ısırıklarının üzerine uygulayın.

Kaşıntıyı giderecektir.





SİYAH ÇAY POŞETLERİ: Siyah çay poşetlerini sinek ısırdıktan sonra oluşan şişliğe uygularsanız şişmesini engellediğini göreceksiniz.

Ayrıca içtiğiniz çay poşetlerini buzlukta beklettikten sonra sineğin ısırdığı bölgeye uygularsanız kaşıntısını da alıp çocuğunuzu rahatlatacaktır.



ALOE VERA: Evinizde aloe vera bitkisi varsa doğal bir eczaneniz de var demektir. Bu bitkinin yaprağının içindeki jeli ısırılan bölgeye sürebilirsiniz.

Kaşıntıyı ve kızarıklığı giderecektir. Aloe vera ayrıca çok iyi bir nemlendiricidir