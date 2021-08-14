Tahta arabaların mücadelesi: Formulaz

Türkiye'nin renkli insanlarıyla bilinen bölgesi Karadeniz
'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz
, bu yıl 22 Ağustos Pazar günü Rize
'nin Ardeşen
ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. Red Bull ve Formulaz
Derneği tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen, 18 yaş üstü herkesin katılımına açık Formulaz tarihçesi, enteresan kuralları ve heyecanlı yarışlarıyla dikkat çekiyor.
100 YILLIK ARABA
Tahta arabaların şenliği olarak bilinen Formulaz'ın doğuşu 1900'lü yıllara dayanıyor. Rize Ardeşen'in Tunca Beldesi'nde insanlar, yaklaşık 100 yıldır ulaşım için tahta araçları kullanıyordu. Geçmişi bu kadar eskilere dayanan tahta arabaların, bir şölene dönüşmesi ise 20. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Bu dönemde Tunca'ya yol yapımı başlamış olsa da bu yolları kullanacak hiç araç yoktu. Daha sonra bölgeye Almanya'dan bir araç geldi. Herkes bu araca imrenirken bir anda ortaya bu otomobile benzeyen tahta araçlar çıktı. Tabii ki bu araçların ne freni ne de motoru vardı. Daha sonra 2009 yılında üç arkadaşın "Neden bu araçlarla yarış yapmayalım ki" diyerek ateşini yaktığı şenlik, 2011 yılından beri Red Bull Formulaz olarak düzenleniyor. En basitinin bir-iki, daha komplike olanlarının ise yaklaşık yedi günde yapıldığı bu tahta araçların Formulaz'a katılabilmesi için tabii ki belli ölçülere ve kurallara uygun olması gerekiyor. Mesela tümüyle ahşap malzemeden yapılması gereken araçta çivi, boya veya vernik kullanmak kesinlikle yasak.
BİTMEYEN GELENEK: KIL ÇORAP
Red Bull Formulaz, Karadeniz'in en önemli geleneklerinden biri haline dönüştü. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bilinirliği çok yüksek olan festival, bu genlerini de sonuna kadar koruyor. Bu sebeple de katılımcılar için de iki önemli kural var; ilki 18 yaşını geçmek ikincisi ise kıl çorap ve lastik ayakkabı giymek. Malum bölgenin simgelerinden biri olan kıl çoraplar geleneğin devamı olarak görülüyor. Lastik ayakkabılar ise fren görevini üstleniyor. Nasıl mı? Uzunluğu 1600 metreyi bulan, oldukça eğimli bir parkurda gerçekleştirilen Red Bull Formulaz'da 70 km/s'lik hıza ulaşabilen aracınızı durdurmak istiyorsanız, kullanabileceğiniz en iyi fren işte bu lastik ayakkabılar olacak. Yani Formulaz demek, biraz tahta araç biraz kıl çorap biraz da lastik ayakkabı demek.
BİNLERİN BULUŞMA NOKTASI
Özellikle 2011'den sonra gördüğü ilgi artan Red Bull Formulaz, Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca Belediyesi'nin de ünlenmesini sağladı. Bu ün sayesinde her yıl Formulaz zamanı, bölgenin nüfusu bir anda artıyor. Kah katımlıcı kah da izleyici olmak üzere binlerce insan, Tunca'ya akın ediyor. Bu binler arasında Türkiye'nin en önemli motor sporları pilotu, efsane sporcu Kenan Sofuoğlu, bu sene Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk arayan Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'nin en önemli ralli pilotlarından Yağız Avcı, oyuncular Yunus Günçe ve Hayrettin gibi isimler de yer aldı.
UÇURUMDAN DÜŞMEK YASAKTIR!
Eğer bir etkinlik Karadeniz'de yapılıyorsa tabii ki bölge insanının kıvrak zekası da illa ki o etkinliğe damgasını vuruyor. Red Bull Formulaz'da da durum farklı değil. Red Bull Formulaz'da yarışan ya da izleyen herkesin karşına ilginç bilgilendirme tabelaları çıkıyor. Örneğin bir virajı dönerken karşınıza 'En keskin viraj 53 metre geride kaldı' tabelasıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ya da eğimde en yüksek hızınıza ulaşmışken 'Sollama yapmak yasaktır' tabelası sizi selamlayabilir. Tüm bunları başarıyla atlatmışken ise 'Dikkat tahta araba çıkabilir' ya da 'Uçurumdan düşmek yasaktır' tabelalarıyla gülerek yüzleşebilirsiniz.
ARA BİTTİ, HEYECAN GERİ GELDİ
Red Bull Formulaz, 2020 yılında düzenlenememişti. Bir yıllık aranın ardından tahta arabaların şenliği 22 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde gerçekleştirilecek. Bu sene 12.'si düzenlenecek Red Bull Formulaz'da 40 yaş üstü katılımcılar, ayrı bir kategoride yarışırken yaratıcılığına ve hızına güvenen, 18 yaş üstü tahta araba sahibi herkes mücadeleye dahil olabilecek.