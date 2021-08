7/24 şehirde yaşam

FIŞEKHANE Deniz Konserleri serisi 27 Ağustos Cuma günü efsane bir isimle başlıyor. Ajda Pekkan , 65 kişilik kadrosu ve Fişekhane'ye özel hazırladığı şovla sahne alacak. Ajda Pekkan'dan sonra Edis Berkay ve Buray gibi sevilen isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 1 Ekim'e kadar devam edecek. Fişekhane Deniz Konserleri, 21.00'de başlayacak.TURKCELL Platinum İstanbul Night Flight 2021, bugün Star Track Symphony Orchestra konseriyle başlıyor. 60 kişilik orkestra Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Star Wars, James Bond gibi unutulmaz filmlerin şarkılarını çalacak.REGES, a Luxury Collection Resort &Spa, Çeşme, bu akşam Türkiye'nin güçlü kadın seslerinden Burcu Güneş 'i sahnesinde ağırlıyor. Güneş, konserde hem sevilen hem de yeni şarkılarını seslendirecek.26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Bergama Tiyatro Festivali'nde Sahnesinden, Dünyadan Seçkiler, Bergama'dan ve Bölgeden başlıkları altında ulusal ve uluslararası 25 oyun sahnelenecek. Festivalde paneller, yürüyüşler ve atölyeler de gerçekleşecek.THE Roof at the Ritz-Carlton açıldı. Gündüz havuza girip güneşlenebilir, günü Boğaz ve İstanbul manzarası eşliğinde batırabilir, akşam ise restoranında keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. The Roof'un lounge bölümünde Nobu'nun spesiyalleri servis ediliyor.BAHÇE ortamında film izlemeyi sevenler, Küçükçiftlik Park'ın Bahçe Sineması'nı tercih ediyor. 24 Ağustos Salı akşamı saat 21.00'de Bahçe Sineması'nda The Suicide Squad : İntihar Timi gösterilecek.İSTANBUL Modern'in izleyiciyi, sanatçıların dünyasındaki ilham kaynaklarını görmeye davet ettiği Etkileşimler sergisi 30 Eylül'e kadar görülebilir. Etkileşimler'de, Haluk Akakçe, Ramazan Bayrakoğlu, İpek Duben, İnci Eviner, Leyla Gediz, Bengü Karaduman, Azade Köker, Sarkis ve Thomas Ruff gibi isimlerin yapıtları izleyiciyle buluşuyor.