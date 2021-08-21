Sonbahara hazırlanma kılavuzu

Giriş Tarihi: 21.8.2021

Yazın sonuna yaklaştık ve yeni sezon parçalar yavaş yavaş mağazalardaki yerlerini almaya başladı. Biz de sonbahar-kış sezonu için sizlere bir kılavuz hazırladık. Bu yeni sezon için tek bir sıfat kullanacak olursak kesinlikle şatafatlı olurdu!