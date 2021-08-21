Tasarımcılar sofraya el attı

Modaevleri ve tasarımcılar her sezon ömrünü tamamlayan tasarımlar yerine farklı işbirlikleri ve çalışmalar yoluyla daha uzun süre kullanılabilir tasarımlar yapmanın peşindeler. Bir süredir etkili olan bu trend pandeminin etkisiyle daha geniş bir alana yayılmış durumda. Bir süredir dekorasyon alanında çeşitli çalışmalar yapan modaevleri bu alanda elde ettikleri başarının da etkisiyle son dönemde mutfak eşyalarına kısaca sofraya el atmış durumda... Bu yeni trendin takipçileri arasında Türk tasarımcılar da bulunuyor. Tabii ki bu trendin ardında tasarımcıların kıyafetlere göre daha uzun ömürlü, hatta evladiyelik tasarımlar yapma arzusu bulunuyor.
Versace
Gianni Versace'nin kurduğu Versace modaevinin giyim dünyasında ne kadar başarılı olduğunu biliyorsunuz. Bu başarıyı otel tasarımına ve ev dekorasyonuna da taşıyan modaevi sofra tasarımları konusunda moda dünyasının en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor
Dior
Bu sezon kesinlikle Dior modaevi birçok alanda başarı kazandı. Dior çizgisindeki Vespa'lar, bahçe aksesuvarları, sörf tahtaları derken özellikle markanın ev dekorasyonu ve sofra tasarımları büyük beğeni yaratmış durumda. Markanın kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri
ve İtalyan sanatçı Pietro Ruffo
'nun ortak çalışmasıyla doğan Limoges porselenden üretilen sofra tasarımları kısa sürede birçok iddialı evin koleksiyonuna girdi.
Arzu Kaprol
Türk tasarımcılar arasında sofra işine ilk el atanlardan biri Arzu Kaprol
'dü... Kaprol birkaç sezon önce Karaca için defile ışıltısı taşıyan bir koleksiyona imza atmıştı. Kaprol tasarımları yaratıcı bir dokunuşa sahipti.
Louis Vuitton
Markanın Artistik Direktörü Nicolas Ghesquiere
öncülüğünde Louis Vuitton özellikle sofra tasarımlarıyla büyük bir trend yaratan Fornasetti ile özel bir işbirliğine imza attı. Fornasetti'nin ikonik el çizimleri Ghesquiere'in sonbahar-kış 2021 koleksiyonundaki birçok tasarımın ilham kaynağı oldu.
Hüseyin Çağlayan
Hüseyin Çağlayan
da sofra tasarımına al atan son isimler arasında... Çağlayan, Karaca için minimalist ve estetik çizgilerle harmanladığı yeni ürünler tasarladı. Sanatı ve kültürel mirası sahiplenerek, dikkat çeken projeleri hayata geçiren Karaca, Çağlayan'ın yenilikçi yaklaşımını, gerçek inci ve kusursuz üretim ile buluşturarak, sanatın sonsuz ışığını sofralara yansıtıyor. Karaca X Chalayan koleksiyonunda tek kişilik yemek takımı ve altı kişilik kahvaltı takımı yer alıyor.