7/24 şehirde yaşam

Tiyatro
Açıkhavada oyun keyfi
Fırsat varken açıkhava etkinliklerinin tadını çıkarmak gerekiyor. Turkcell Vadi'de şu sıralar gerçekleşen Tiyatro Günleri'ni ajandanıza not etmeyi unutmayın. Mesela bu hafta, 3 Eylül cuma günü Vahşet Tanrısı isimli oyun sahneleniyor. Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert'in rol aldığı oyun kaçmaz.
Konser
Eskilere yolculuk
Fişekhane Deniz Sahne bu yazın en sürprizli mekanı oldu. Birbirinden ünlü isimlerin konserleriyle renklenen mekanda 3 Eylül Cuma Selami Şahin sahne alacak. Meraklılarına duyurulur...
Etkinlik
Çocuklara eğlence
49. İstanbul Müzik Festivali, İKSV Alt Kat işbirliği ile bu yıl çocuklara ve ailelerine özel Müzikli Bir Hafta Sonu başlığı altında bir etkinlik serisi düzenliyor. Bu kapsamda dört farklı etkinlik ile farklı yaş gruplarına hitap ediliyor. Çocukları müzik ve sanatla bir araya getiriyor. Etkinliklere katılım ücretsiz ve rezervasyon gerekli...
Mekan
Bodrum'da nefis bir manzara
Bodrum
'un günbatımı meşhurdur. O manzarada güzel bir yemek yemekse Bodrum akşamlarını eşsiz kılar. Eğlence ve otelcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Ali ve Erkan Ünal kardeşler, Bodrum Yalıkavak Kızılburun'daki Ruby Mare Bar Lounge&Restaurant'ı sanırım bu niyetle yola çıktı. Ruby Mare Bar Lounge&Restaurant sadece manzarasıyla değil, sunduğu lezzetlerle de iddialı. Dünya mutfağının seçkin örneklerinin yanı sıra bünyesine kattığı Sushi Barba markası ile de konuşuluyor. Mekanın mimarları, B2RN Architecture markasının kurucusu Berrin Güngenci ve Zerrin Güngenci. İçeri girer girmez sizi Tulum, Mikonos tadında bir atmosfer karşılıyor. Mekanın işletmecisi Ali Sayar
'ın aynı zamanda cuma ve salı günleri 'Ali Sayar'la IF Performance', pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri 'DJ Emrah Ekiz' sahne alıyor.