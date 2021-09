7/24 şehirde yaşam

KÜÇÜK Çiftlik Bahçe Tiyatrosu, 8 Eylül Çarşamba akşamı Yeni Bir Şarkı, 9 Eylül Perşembe akşamı ise Çamlıca'nın Üç Gülü adlı oyunları ağırlayacak. Melis Birkan ve Caner Cindoruk 'un birlikte rol aldığı, Moda Sahnesi'nin Yeni Bir Şarkı oyunu, ayrıldıktan 4 yıl sonra boşanma işlemlerini tamamlamak için buluşan ve şiddeti giderek artan bir şekilde ilişkilerinin muhasebesini yapan bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Başrollerini Aydan Şener Ecmel İs ve Işık Selin Günçe'nin paylaştığı, komedi oyunu Çamlıca'nın Üç Gülü ise, sahnede geçirdiği panik atak krizi nedeniyle mesleğini bırakan ünlü bir tiyatro yıldızının hikayesiyle güldürüyor.ARTWEEKS@AKARETLER, 5. Edisyonuna, 8 Eylül Çarşamba günü kapılarını açacak. 19 Eylül'e kadar çağdaş sanatın seçkin örnekleri İstanbul Akaretler'de sunulacak. Artweeks@Akaretler'de; Zilberman Gallery , AICA Türkiye Başkanı Sinan Eren Erk küratörlüğünde Yıldız Holding Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan bir kesit, Sanatorium, Mine Sanat, Empire Project, Martch Art Project, artSumer, X-ist, Vision Art Platform, Pi Artworks, Merkur, Pilevneli, Ferda Art Platform, Mixer, F2 Anim House - Galeri Nev Istanbul, Şerife Ercantürk Bilgili, İdil İlkin, Sanatatak, Krank Art Gallery ve BB Project yer alacak.İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında bu hafta, çok özel konserler var.Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi Letonyalı besteci Peteris Vasks Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus'ta 6 Eylül Pazartesi 20.00 Modigliani Quartet "Bir Prömiyer: Vasks" konserinde gerçekleşecek.Meksika ve Lübnan kökenli Fransız piyanist Simon Ghraichy, müzikseverleri 8 Eylül Çarşamba 20.00, Fransız Sarayı'nda kültürlerarası bir serüvene çıkaracak.Ve festivalin en renkli rotası... Buluşma 11 Eylül Cumartesi Şehir Hatları Vapuru Kabataş İskelesi'nde. İki turda üç ayrı konser olacak.AKMERKEZ Üçgen Teras etkinlikleri Açık Hava Sineması ile devam ediyor. 17 Eylül'e dek sürecek etkinlikte beyaz perdenin dikkat çeken filmlerinin yer aldığı seçki, çarşamba ve cuma günleri seyirciyle buluşacak. 8 Eylül Çarşamba Kurye, 10 Eylül Cuma İnsanlar İkiye Ayrılır filmleri seyirciyle buluşacak.