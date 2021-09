Davulun yeni fenomeni Leyan Senay

Davul müziğin kalbi... Türkiye 'de rüştünü ispatlamış kadın davulcu ise nadir görülüyor. Leyan Senay bunlardan biri. Hem de öyle biri ki son dönem sosyal medya hesaplarına yüklediği farklı türden pek çok şarkıya yaptığı davul cover'larıyla fenomen haline geldi. Aynı zamanda sıkı bir davul eğitmeni kendisi. Dersler veriyor... Bu alemin aranan hocalarından biri yani. 1993 Belçika doğumlu Senay. Çocukluğunda Türkiye'ye yerleşmiş ailesiyle... İlk enstrümanı piyanoymuş. Ama davulda kendini daha iyi ifade ettiğini hissettiğinden bu enstrümana geçmiş. Kadın davulculara yönelik uluslararası bir yarışma olan " Hit Like a Girl "ün Türkiye ayağı projesini de o yürütüyor. Onu izlerken şarkının, ritmin içine giriyorsunuz. Sizi alıp götürüyor enerjisiyle... Bazen çok sempatik davulun başında baget sallarken, bazen vahşi... Rock'tan popa, heavy metal 'den blues'a çalmadığı şey yok. Hatta sosyal medya hesabından istek parça alıp onları da yorumluyor. Bildiğimiz şarkıların, bildiğimiz davul partisyonlarına da kendi içinden gelen tarzı da katıyor. Alıyor o şarkıyı, o ritmi orjinaline halel getirmeden yeniden yorumluyor. İşin ilginç tarafı davul gibi zor bir entrümana seyirlik bir tat da katıyor performansları. Kendi stüdyosunda yapıyor kayıtlarını. İfadesi, duruşuyla kendini hem dinlettiriyor, hem izlettiriyor. Ezcümle davula meraklıysanız ve güzel bir şov izlemek istiyorsunuz Leyan'ı es geçmeyin..."Abes lakabıyla hip-hop yapan Yunus Emre Doğan , kendi alanının en ilginç müzisyenlerinden. Henüz sahne almadı ama sosyal medyada ve dijital hip hop platformlarında paylaştığı şarkıları büyük ilgi görüyor. Alıştığımız hızlı söylenen, aşırı sert ritmli hip hop'ın aksine sakin, ruha dokunan, derinlikli sözleriyle ruhani bir atmosfer yaratıyor müziğiyle. Zaman, kendiyle olan çelişkileri, toplumdaki yabancılaşma duygusu favori konularından. Abes, ise kendi müziğine bir önsöz kabilinden şunları şöylüyor: "2007'den bu yana müzik uğraşımı sürdürmekteyim. Herhangi bir kaygı taşımadan tamamen zihnimdeki ve gönlümdeki müziği kalemim ve dilim döndüğünce icra eden kendi halinde bir tutkunum. Hedef sadece kulak olmamalı fakat günümüzdeki birçok müzik türü sadece kulağı hedefliyor, anlamdan uzak melodiler kulağa hoş gelen ve dile pelesenk olan müzikler... Benim hedefim ruha ve kalbe dokunmak."Alternatif ve folk müzik sahnesinde kısa sürede büyük ilgi gören Yasak Helva'nın yeni teklisi To Dervisaki; bestesi İzmirli Rum müzisyen Evangelos Papazoglou'na ait yaklaşık 100 yıllık bir İzmir şarkısı. Müziğini kendi deyimleriyle "modifiye ve melez" düzenlemelerle inşa eden grup, bu sefer "elektronik®gae" kaynaşmasıyla karşımıza çıkıyor. To Dervisaki, memleket hasretiyle avare bir şekilde yaşayıp giden bir müzisyenin hikayesini anlatıyor. Son dönemlerin dikkat çekici gruplarından biri olan Yasak Helva; birbirinden farklı müzikal geçmişlere sahip olan üç müzisyen Salih Korkut Peker, Onur Ertem ve Hakan Görkem Bıyık tarafından kuruldu. Tarzını "electric folk", "progressive folk" olarak nitelendiren grup, sound'unu yaratmak için ise cümbüş, çağlama, bas ve davul gibi enstrümanları kullanıyor. Alternatif ve folk müzik sahnesinde kısa sürede büyük ilgi gören Yasak Helva, Tunus'ta düzenlenen Jazz a Carthage 2019'da yer aldı. Aynı yıl Murat Ertel, Gaye Su Akyol gibi müzisyenlerden oluşan bir jüri ve dinleyici oylarıyla seçilerek Macaristan'da düzenlenen Sziget Festivali'nde Türkiye'yi temsil etme şansı buldu.Sanatçı: Müslüm Gürses Şarkı: Yıllar Utansın, Kaynak YouTube Yorum: "Küçükken Müslüm Baba yavaş söylüyor diye dinlemezdim. Şimdi büyüdüm ve anladım ki yavaş olan baba değilmiş. Sorun hızlı geçen yıllarda ve geçmeyen, iz bırakan derin yaralardaymış." (Ömer Mert Yılmaz)