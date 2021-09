Geleceğin şehirlerini teknoloji devleri kuruyor

İnternetin kuşattığı alanlar büyüdükçe, ortaya yeni tartışma alanları çıkıyor. Şimdi haklı olarak "İnternet, daha fazla ne kadar yayılacak ki?" diyecekseniz. Sonuçta hayatımızın her alanına girmiş durumda. Ama yakın gelecek, tahmin ettiğinizden çok daha 'akıllı, sanal ve hızlı' olacak. Arka planda buna dair hazırlıklar yapılıyor. Hem teknoloji şirketleri yoğun şekilde çalışıyor, hem de devletler. Dev firmalar, yeni döneme de hâkim olmanın peşinde. Dolayısıyla aralarındaki rekabet artıyor. Hükümetler ise ulaştıkları kişi sayıları milyarları aşan ve bütçeleri trilyon dolarlara ulaşan bu dev şirketleri kontrol altında tutmak istiyor. Tabii bir de ülkelerin kendi aralarındaki rekabet kızışıyor. İşte böylesi bir ortamda teknoloji ve internet dünyasının çok uluslu firmaları, tek tek kendi şehirlerini kuruyorlar.Firma kentlerinin detaylarına geçmeden önce 'teknoloji savaşı'nı biraz daha detaylandıralım. Uzmanlara göre pandemi, geleceği daha çok yakınlaştırdı. Günlük hayatın birçok olmazsa olmazının uzaktan da yapılabildiği görüldü. Bu yeni dönemin kilit aktörü ise 5G olacak. Yani yeni nesil internet hızı. Şöyle belirtelim; Şimdilerde genellike 4G hızıyla internet kullanıyoruz. Aralarındaki fark şu: 4G ile 10 dakikada indirilen 2 saatlik bir film, 5G ile 10 saniyeden daha az bir sürede indirilecek. Ya da 5G için "Göz kırpmadan 400 kat daha hızlı bir süre" tanımı yapılıyor. Bu ürkütücü hız, internetin gerçek zamanla aynı olması anlamına gelecek. Dolayısıyla şoförsüz arabalar, robot teknolojileri, telefonlar, uzaktan ameliyatlar, gazetecilik, uzay araştırmaları, kamera sistemleri, fabrikalar, akıllı şehirler... Kısaca hayatımızdaki herşey yeni bir dönemin içine girecek. Nesnelerin aralarındaki iletişim başlayacak yani.İşte böylesi bir sanal dünyaya hakim olan, yeni dönemin süper güçleri arasındaki yerini alacak. 'Dijital kolonyalizm'den bahsediliyor mesela. İnternet ortamında en fazla kullanıcı verisine (kişisel bilgiler, adres, banka bilgileri vs) sahip olan geleceğin sömürge gücü kabul edilecek. Ya da New York Times 'taki bir haberde 21'inci yüzyılın OPEC 'inin teknoloji olacağı savunuldu. Yani, günümüzde nasıl ki petrol için bazı ülkelere bağımlılık varsa, yakın gelecekte teknolojide güçlü olana bağımlılık artacak. Aynı analize göre; Çin , şu an ABD ve Batı'dan daha ileri durumda. Gelin şimdiyse kendi şehirlerini kurmak için yola çıkan firmalara bakalım. İnovasyon şehirleri olarak da adlandırılan bu kentlere firmalar, kendi çalışanlarını yerleştirmeyi planlıyor:AVRUPA KASABASI GİBİSektör: Cep telefonu, telekomünasyon ve teknolojik aletler.Çalışan sayısı: 170 ülkede 194 bin personeli var.Kuruluş: 1984Dünyanın en çok satan ikinci telefon markası.Yıllık satış geliri: 109 milyar dolar.Çin'in Dongguan kentinde 'kasabaları' var.Aslında burası şirketin araştırma merkezi.Avrupa'dan 12 farklı kasabaya göre tasarlandı.1.5 milyar dolar harcandı.Londra'daki Hyde Park büyüklüğünde.Bisiklet parkurları ve göletleri ön planda.7.8 kilometrelik kendi tramvay hattı bulunuyor.Burada 30 bin kişi çalışıyor.Her 28 saniyede bir tane akıllı telefon üretiyorlar.Gizli bir 5G merkezleri var.İÇERİSİNDE OTEL DE OLACAKSektör: Sosyal ağ sitesiÇalışan Sayısı: 58 binKuruluş: 2004Yıllık gelir: 86 milyar dolarKullanıcı sayısı: 2.6 milyar aylıkSilikon Vadisi'ndeki merkezin yakınına firma kenti kuracaklar.Adı Willow Park olacak.59 dönümü kaplayacak.Süpermarketler, eczane, kafeler olacak.Ayrıca ofisler olacak.193 odalı otel yer alacak.1,729 apartman dairesi bulunacak.Peki şirket çalışanlarının yaşayacağı bu kentlerle hedeflenen ne? İlk önce teknoloji uzmanlarının bu gelişmeye dair yorumlarına bir bakalım ardında da ortaya atılan komplo teorilerine;Teknoloji uzmanlarına göre firmalar, bu kentlerde 5G çalışmalarını daha iyi yürütmek istiyor. Yakın gelecekte 5G ile hayatımızdaki bir çok nesnenin internet ile bağlantısı sağlanacak. Dolayısıyla bu kentlerde yeni teknolojileri test yeri olarak da görüyor olabilirler.Çalışanlarını rahat ettirmek hedefindeler.Rakiplerinden ya da hacker'lardan gelebilecek siber saldırılara karşı duvar örmek amacındalar."Daha yeşil ve teknolojik yani akıllı kentler denemeleri yapılıyor" diyenler de var. Birçok ülkenin bu alanda çalışmaları olduğu biliniyor. Şirketlerin de geleceğin akıllı şehirlerini kurmak için kendi somut örneklerini geliştirdikleri savunuluyor.Bir diğer ihtimal olarak, ellerindeki gelişmiş personeli rakiplerine kaptırmak istemiyorlar. Çalışanlarına bu kentlerde her türlü konforu vererek ellerinde tutmak istiyorlar.Dediğimiz gibi bir de madolyonun öbür tarafı var. Biraz da komplo teorilerine bakalım; Firmaların olası yeni salgınlara hazırlık yaptıklarını iddia edenler çıkmaya başladı. Yani evden çalışmak aslında bir yandan da ofisten çalışmak olacak.Ya da bu şirket kentlerini 'dijital vatandaşlığa' hazırlık olarak görenlerin de sayısı az değil. Şöyle düşünelim halihazırda bazı yerlerde dijital yüz tanıma sistemleri aracılığıyla ödemeler bile yapılıyor. Veya vatandaşların her türlü takibi dijital ortamda yapılabiliyor. Kurulan kentlerde de bu süreç geliştiriliyor.Dahası bu firmaların bulundukları her ülkenin yasaları ile sorunlar yaşadığı biliniyor. Merkezleri bir ülkede oluyor, ama çok uluslular. Hangi ülkenin hangi kanunlarından sorumlu olacakları konusunda belirsizlik var. Dolayısıyla bu kentlerle ülkelerin mevcut yasalarını aşmak isteyebileceklerini ileri sürenler de çıkıyor.MONAKO KADAR OLACAKSektör: Yazılım teknolojileriKuruluş: 1998Yıllık gelir: 70 milyar dolarÇalışan sayısı: 51 binShenzhen kentinde yeni bir şehir kuracaklar.Monako büyüklüğünde olacak.Çevreye duyarlı olacak kentte arabalar sürülmeyecek.Araçların hepsi şoförsüz olacak.80 bin kişi yaşayacak.Kentte parklar, okullar ve eğlence merkezleri yer alacak.DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜSektör: Telefon ve teknolojiKuruluş: 1938Yıllık satış: 200 milyar dolarÇalışan sayısı: 320 bin.Seul'ün dışında 250,000 çalışan için şirket kendi kentini kurdu.Burası, dünyanın en büyük şirket kenti.Kurulması için 1 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor.5G'nin test edildiği özel parkları bulunuyor.Güvenlik en üst seviyede.Halka açık bölümleri de var.Her hafta konserler, tiyatrolar, gösteriler düzenleniyor.690 kültür merkezi ve 490 spor kulübü bulunuyor.AR-GE için çok sayıda kütüphane var.UZAY ARACI ŞEKLİNDESektör: Teknoloji ve yazılımKuruluş: 1976Yıllık satış: 294 milyar dolarÇalışan sayısı: 147 binDev bir uzay aracına benziyor.İnşaasına 5 milyar dolar harcandı.Apple'ın Çin'de de bir kenti var.iPhone City, Zhengzhou kentinde.350 bin kişi çalışıyor.iPhone'ların yarısı burada üretiliyor.Dünya nüfusu 8 milyar kişiye yaklaştı. Bu kişilerin 4 milyarı ayrıca GAFA gezegeninde de yaşıyor. GAFA; ABD merkezli Google, Apple, Facebook ve Amazon firmalarının baş harflerinin kısaltılması yani. Bu dört şirketin piyasa değeri 4 trilyon dolardan fazla. BAHT gezegeninde de yaklaşık 4 milyar kişi yaşıyor. BAHT da Çinli teknoloji devlerine deniliyor. Baiudu, Alibaba, Huawei ve Tencent. Bu dört şirketin piyasa değeri trilyon dolarları aştı. Yani teknoloji şirketleri artık gezegenler olarak anılıyor.Sektör: Otomotiv ve tüketim mallarıKuruluş: 1937Çalışan Sayısı: 360 binYıllık satış: 259 milyar dolarFuji Dağı'nın eteklerine şehir kuracaklar.İsmi Woven City olacak.175 dönümü kaplayacak.Şirketin emeklileri için özel yerler olacak.Sıfır emisyon öncelikli olacak.Evlerin akıllı olması ile robotlar ve otonom araçlar ön planda.Üç farklı cadde olacak: Otonom araçlar, yayalar ve kişisel mobilite araçlar.Eşya taşınması için yer altı yolu inşa edilecek.