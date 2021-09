Moda dünyasında da okullar açıldı

HAFTANIN KONUĞU

Eylül ayının her zaman için ana konusu okula dönüştür... Tatil beldelerinden dönülür ve yeni okul sezonu için alışverişlere başlanır. Dediğimiz gibi sonbahar demek okul demektir, okulda giyilecekler demektir... Son iki yılı ağırlıklı olarak spor kıyafetlerle geçirmemize vesile olan moda dünyası da bu eylülde resmen okula dönüyor... Evet evet yanlış okumadınız, tüm moda dünyası resmen bizlere okula gittiğimiz o dertsiz, tasasız günlerimizi hatırlatacak kıyafetlerle kaybettiğimiz moralimizi yeniden kazandırmanın derdinde. Okula dair her tür kıyafet ve aksesuvar kesinlikle bu sonbahar-kış sezonunun en popüler parçaları arasında... "Okul kıyafetleri de nedir?" diye soranlarınıza hemen gözlerini kapatıp Gossip Girl dizisindeki Blair Waldorf karakterini hatırlamalarını öneriyorum. Pileli çoğunlukla ekose desenli mini etekler, loaffer ayakkabılar ve onlarla kombinlenen armalı çoraplar, şık gömlekler, okul isimlerinin yazılı olduğu tişört ve sweatshirt'ler, baklava desenli kazak ve süveterler, gold detaylı ve armalı blazer ceketler ve taçlar... Bir de bunlara bomber ceketleri de eklerseniz ortaya son derece şahane bir görüntü çıkıyor. Mango 'dan Zara 'ya daha uygun fiyatlı ürünler sunan birçok yabancı firmanın bu sezonki en büyük ilham kaynağı olan Celine modaevinin koleksiyonu da tam olarak bu trende övgü yapıyor. Beyaz gömlekler, logolu kasket şapkalar, ekose detaylar, blazer'lar, tweed kumaştan gold düğmeli ceketler ve bomber ceketlerle hazırlanan koleksiyon size bu sezon en büyük ilham kaynağı... "Giymesi zor, nasıl kombinleriz ki bu kıyafetleri?" diyorsanız zaten kolej stili olarak anılan bu stil emin olun dolabınızda uzun yıllar yer almasını isteyeceğiniz parçalardan oluşuyor. Loaffer ayakkabılar emin olun alıştığınız spor ayakkabıların yerine çok rahat geçebilecek türden. Sweatshirt'lerde okul isimlerinin olması sizin bu trende yakınlaşmanızı sağlayacak. Taçlar zaten her kadına farklı bir hava katar, blazer ceketleri, beyaz gömlek ve güzel bir jean ile giydiğinizde zaten bu trendi çoktan benimsemiş bir havaya sahip olacaksınız bundan emin olun. Gece kulübüne, iş toplantısına, arkadaşlarınızla yemeğe giderken de bu trende ait parçaları son derece rahatlıkla bir arada kullanabileceğinizden emin olun. Nicky Hilton'ın ağırlıklı olarak kolej stilinden ilham alarak oluşturduğu stili de size kombin yaparkan emin olun yol gösterecek.Bu sezon trendlerinden biri kesinlikle kolejli stili... Kolejli stilini oluşturan ve bu sezon trend olan her parçayı tek tek ele alacak olursak bunların her birinin zamansız, her zaman dolaplarımızda bulunması gereken parçalar olduğunu görebiliriz... Baklava desenli tercihen V yakalı süveter ve kazaklar, altın düğmeli lacivert blazer'lar, beyaz ya da mavi oxford gömlekler, ekose etek ya da pantolonlar bu sezon çok popüler ve bu parçaların asla modası geçmez. Lacivert, koyu yeşil, kırmızı ve ebru renkler de bu trendle birlikte çok popüler. Mini pileli etekler, üzerinde üniversite isimlerinin bulunduğu sweatshirt'ler, yamalı ya da sayılarla süslenmiş bomber ceketler de yine bu sezon çok popüler. Bir kolejli stili oluşturuken yeni bir bir parça satın almamıza gerek var mı? Bence yok. Halihazırda dolabımızda bulunan bir Oxford gömleği, süveter ve blazer ceketle kombinleyerek ortaya başarılı bir görüntü çıkartabiliriz. Ekose bir elbiseyi ya da pantolonu üzerine bir sweatshirt ile giyerek de yine ortaya bu trende uygun bir görüntü çıkartabiliriz. Kafamıza taç ya da bandana taktığımızda da yine bu trendi son derece hoş bir şekilde taşımış oluruz. Loaffer ayakkabıları soket çoraplarla kombinleyerek de bu trendi takip edebiliriz.Bu sezon belki de okula dönememenin özlemi hepimizin üzerinde... Bu dönemlerde 90'lar American Collage makro trendi hızlıca moda dünyasında etkili oldu. Oversize bomber ceketleri mini elbiselerin üzerine giyip kulüplerde gezdiğimiz bir sezonla karşı karşıyayız. Harvard'lı, Oxford'lu sweatshirt'lerin ilgili okulların önünden bile geçmeyen fashionista'ların günlük outfit'i olmasına şaşırmıyoruz bir yandan da! Geçen 30 yılda değişmeyen tek şeyin asi ve maskulen ruhların yansımaları olduğu bu global trendi ben de oversize kolej gömleği ile sezona damgasını vuran cut-up stripe pantolonla bütünleyerek yorumladım. Yaşasın asi ruhlar ve onların feminen detayları!Pileli etekleri, süveter ve blazer ceketlerle kombinlemeyi çok seviyorum. Ayrıca yazılı tişörtleri ve uzun zaman sonra Gucci ile yeniden hayatımıza giren loeffer ayakkabıları da severek günlük kombinlerimde kullanıyorum. Gömlekleri bir sweatshirt ile kombinleyerek ortaya kolejli bir kombin çıkartabilirsiniz. Swaeatshirt'lerin üzerine kareli bir blazer giyerek de bu modayı yakalamanız mümkün. Sonbahar demek zaten üst üste giyinmek demek bu trend de tam bu duruma uygun. 30'larında değil de 40'larındaki kadınlar bu görüntüyü kopyalamak istiyorsa stilletto'lar yardımlarına yetişecek. Siyah süet bir stiletto ve siyah kısa çorapla giydiğinizde bence ortaya güzel bir görüntü çıkıyor. Ayrıca aksesuvarlarda da kolejli görüntü modası çok etkili. Yani taçlar, tokalar da bu kolejli görüntünün altını çizmenizi sağlayacak.20 yılı aşkın süre birçok yerli ve yabancı markaya iletişim danışmanlığı hizmeti verdikten sonra 2020 yılında Say Peace isimli markasını kuran Bengü Tezcan, yüzde yüz doğal kumaşlardan oluşan ve tamamı yerel üretim olan koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Say Peace markasının kurucusu ve kreatif direktörü Bengü Tezcan'a son iki yıla yayılan pandemi sürecinin tasarım algısına ve çalışmalarına nasıl yön verdiğini sorduk. O da bize bu süreçte hem kendi stilinin hem de tasarım serüveninin nasıl şekillendiğini anlattı.Pandemiyle birlikte hayatımız dönüştü ve hepimiz ne kadar tükettiğimizin ve aslında fazlasına ihtiyacımız olmadığının farkına vardık. İçimizdeki bu dönüşüm elbet giyimimize de yansıdı. Bu dönemde tüm vaktimizi evde geçirince stilim de elbet ev giyimine uygun olarak değişti. Öncelikle kendi markamda da olduğu gibi doğal ve rahat kumaşlardan oluşan kıyafetlere ağırlık verdim. Alışveriş konusunda da daha bilinçli bir tüketici oldum. Tercihlerimi sade, dayanıklı ve zamansız kullanabileceğim şekilde oluşturdum.Markam Say Peace pandemi döneminde oluşmuş bir marka. Bu sebepten tüm bu bilinci içinde taşıyor. Fazla tüketime karşı bir insanım. Çevre dostu, yüzde 100 doğal kumaşlardan oluşan ve sorumlu üretim bilinciyle de üretimi fazla stoklar tutmayarak gerektiği kadar üreten bir marka oluşturdum.Trendden ziyade pandemi sonrası oluşan kollektif bilinç ruhunu seviyorum. Bu süreç hepimizi daha özgür kıldı ve kendi stilillerimizi oluşturmamızda büyük katkı sağladı. Yaşamın, özgürlüğün ve anların ne kadar değerli olduğunu anladık. Bu yaz insanları daha renkli giysiler içinde ve daha bakımlı görüyorum.MODA VE MÜCEVHERRaisa ve Vanessa Sason kardeşlerin Raisa&Vanessa markası son dönemin en popüler markalarından. Koleksiyonları Hollywood starları tarafından da giyilen kardeşler, arka arkaya yaptıkları işbirliklerine bir yenisini daha eklediler. Mücevher markası Atasay için özel bir kapsül koleksiyon hazırlayan kardeşler, bu çalışmalarında da kendilerine has tasarım dilini ortaya koyuyorEVİNİZ SİZİ YANSITSINModaevlerinin ev koleksiyonları son dönemin en popüler konusu... Dior da hazırladığı iddialı ev koleksiyonunyla kesinlikle bu konuda en başarılı modaevleri arasında yer alıyor. Cordelia de Castellane'ın Christian Dior'un Paris'teki evinden esinlenerek hazırladığı ev koleksiyonu bu sezonun en iddialı çalışmalarından biri olarak gösteriliyor. Klematisler, şakayıklar, yıldız çiçekleri ve kırlangıçlar; karafların ve dekoratif objelerin içerisine yerleştiriliyor ve yine bu figürlerle tasarlanan desen, porselen tabaklara ve doğal ketenin üzerine elde boyanan Amerikan servislere aktarılıyor. Miras ve moderniteyi bir araya getiren seriyi, uyumlu renklerdeki üç farklı şamdan tamamlıyor. Böylelikle, Dior'un yaşam stilini yansıtan bir koleksiyon ortaya çıkıyor. Çünkü ünlü tasarımcının ifade ettiği gibi, "Sizi yansıtmayan bir evde yaşamak, başkalarının giysilerini giymek gibidir..."KAPSÜL KOLEKSİYON ZAMANIPandemi kesinlikle dev markaların kapsül koleksiyonlara her zamankinden daha çok yer verdiği bir dönem haline geldi. H&M son bir yıl içinde çıkardığı kapsül koleksiyonlara bu hafta bir yenisini daha ekledi... 1997 yılında Yasuko Furuta tarafından kurulan Toga markasıyla işbirliği yapan marka, Toga'nın yıllar içinde imzası haline gelen tasarımları yeniden yorumlayarak modaseverlerin beğenisine sundu.