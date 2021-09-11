Giriş Tarihi: 11.9.2021

Gıda israfının önüne geçen dayanışma OLKAN ÖZYURT

Farklı statüde farklı hikayeleri olan kadınlar onlar. Kimi çiftçi, kimi girişimci kimi üst düzey yönetici. Bir ürünün tarladan sofraya kadar geçirdiği her aşamanın başrolünde onlar var. Onların dayanışmasıyla sürdürülebilir tarım da hayata geçiriliyor, ciddi boyutlara varan gıda israfının da önüne geçiliyor ve kadının toplumsal hayattaki önemi daha da belirginleşiyor