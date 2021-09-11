Önce Avrupa’yı sonra kalpleri fethetti

2019 yılında çıkardığı ilk albümü Bahar ile adını Avrupa'nın birçok ülkesinde duyurmayı başaran, müziğini ve üretimlerini uzun yıllardır İngiltere-İtalya ve Türkiye üçgeninde yürüten sanatçı Umut Adan, 2021 yılı nisan ayında çıkardığı Eflatun Kardeşler teklisinden sonra şimdi de dinleyicilerini Güvercin Şarkısı ile selamlıyor. Saykodelik Türkçe rock ve folk müzik kulvarının en heyecan verici isimlerinden olan Umut Adan, yine sözü ve müziği kendisine ait bir şarkı olan Güvercin Şarkısı ile alkışı hak ediyor.
Bu yeni teklinin kayıtları İstanbul'da Babajim ve Grgdn müzik stüdyolarında tamamlandı. Şarkının mixini ise Kadıköy Jeremy stüdyolarından tanıdığımız Abdülkadir Çığsar yaptı. Şarkının aranje ve sound dizaynında yine Umut Adan ve Furkan Karadeniz'in isimlerini görüyoruz. Yaşanılan tüm sıkıntılı süreçlere rağmen, kardeşlikten, paylaşmaktan, karşılıksız sevgiden bahseden, özenli ve dikkat çekici sözleriyle ön plana çıkan "Güvercin Şarkısı" özlediğimiz etnik ve retro dokunuşlarla bizleri adeta geçmişe götürürken, son yıllarda tüm dünyayı saran Anadolu rock türünün en güzel ve en özel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Umut Adan'ın farklı sesi ve dokunuşuyla parlayan bu yeni şarkı Zoom Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Zor zamanlarda tüm dinleyenlere iyi gelsin dileklerimizle.
ELEKTRONİK POPA TAZE KAN: EMY
Biraz elektronik pop, biraz sosyal medya üslubuna göz kırpan sözler... EmY'nin ilk teklisi Öpücük Sony Music
Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Sözlerinde Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak imzası bulunan şarkının müziği de Feride Hilal Akın'a ait. Düzenlemesinde ise Fırat Özbaylar ve Hakan Uç imzası bulunuyor. Günümüzün sosyal medya diline uygun sözleriyle yenilikçi, genç, hareketli ve enerjik bir parça olan Öpücük dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Doğduğu günden beri müziğe ilgi duyduğunu belirten EmY, müzikle olan ilişkisini, "Hayat hep aktı ve müzik hep vardı. Çoğu zaman 'Müzik olmasa ben ne yapardım' diye düşünürken bulurum kendimi. Müzikle bütünün bir parçası olduğumu daha derin hissediyorum ve paylaşmaktan da büyük zevk aldığım için, müziğin o büyülü yeteneğiyle bu yola bir adım atmak istedim ve boom karşınızdayım" sözleriyle anlatıyor.
EmY-Öpücük Sony Music etiketiyle dinleyiciyle buluşurken Yönetmen koltuğunda Said Dağdeviren ve İdil Dizdar'ın oturduğu renkli ve eğlenceli klip ise Sony Music Türkiye YouTube kanalında yayında!
ESKİTİLMİŞ YAZ'DAN YENİ EP
Son dönemin çıkış yapan gruplarından Eskitilmiş Yaz, Kıyılara ve Boşlukta Sallantıda albümlerinin ardından yeni EP çalışmaları BS ile yine CES Yapım etiketiyle tüm dijital müzik platformlarda yayında. EP, birbirini tamamlayan dört şarkıdan oluşuyor. Giriş gelişme ve sonuç olarak mini bir dizi niteliğindeki bu çalışma baştan sona aralıksız dinlenildiğinde dinleyiciye farklı bir deneyim sunuyor.
'TROPİKAL HAMAM' HAVASINDA KLİP
Solo kariyerinin başlangıcından beri güçlü sesi ve vurucu sözleriyle dikkat çeken Melike Şahin; geçtiğimiz dört yılda Tutuşmuş Beraber, Sevmek Suçsa Suçluyum ve Deli Kan gibi hitleriyle milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Uzun zamandır merakla beklenen ilk solo albümü Merhem'i geçtiğimiz Şubat ayında Diva Bebe Records & Gülbaba Records etiketiyle yayınlayan sanatçı, albümün en sevilen parçalarından Öpmem Lazım'ın klibini de dinleyicileriyle paylaştı. Burçin Esin yönetmenliğinde çekilen klip, 'tropikal bir hamam' havası taşıyor. Melike Şahin, 5 Ekim'de Harbiye Açık Hava'da sahne alacak.
HAFTANIN YORUMU
Sanatçı:
Yıldız Tilbe
Şarkı:
Delikanlım
Kaynak:
YouTube
Yorum:
"Yıldız Tilbe dinlemiyorsan çok şey kaybediyorsun, eğer dinliyorsan zaten çok şey kaybetmişsindir." (Hüzün Durağı)