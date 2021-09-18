7/24 şehirde yaşam

Festival
ŞEHİRDE FESTİVAL HAVASI
Türkiye ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri katılımcılarla buluşturan Istanbul Fringe Festival 2021 Hybrid, Müze Gazhane'de başladı. 26 Eylül'e kadar şehrin farklı noktalarına yayılacak festivalde Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Macaristan, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan'dan 30 farklı ekibin işleri yer alacak. Mekanlarda fiziksel olarak gerçekleşecek toplam 9 etkinliğin yanı sıra, online platformlarda da 16 gösteri katılımcılarla buluşacak.
Konser
HARBİYE'DE YAZA VEDA
Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sezonu muhteşem konserlerle kapıyor. 30 Eylül'de MFÖ ile başlayacak efsane konserler 1 Ekim'de Selda Bağcan Rock Senfoni, 2 Ekim'de Duman ile devam edecek. 4-9 Ekim arası ise art arda Ebru Yaşar, Melike Şahin, Kenan Doğulu, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay ve Athena Harbiye Açıkhava Sahnesi'ni sallayacak.
ELEKTRONİK MÜZİKSEVERLER MÜJDE!
KüçükÇiftlik Park, elektronik müzik sevenler için diledikleri gibi dans edebilecekleri bir konsere ev sahipliği yapacak! Dünya çapında dikkat çeken Mısırlı müzisyen Ash, 24 Eylül Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Piyano, gitar, saksafon, davul/ped, elektronik klavye gibi birçok müzik aletini birlikte çalarak yaptığı bestelerle henüz 20'li yaşlarında dünyaca üne kavuşan müzisyen ve yapımcı Ash, İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak.
Tiyatro
GÜNDEMİ YAKALAYAN OYUN: VEBA
Şehir Tiyatroları Albert Camus'nün yazdığı, Neil Bartlett'in uyarladığı, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in çevirip yönettiği Veba'yı seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 22-24 Eylül, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne'de. Oyunda Sevil Akı, Serdar Orçin, Emrah Can Yaylı, Burteçin Zoga, Tankut Yıldız, İrem Arslan, Özgür Dereli, Burak Davutoğlu, Ergun Üğlü, Cafer Alpsolay rol alıyor.
Yakında
MEZUNİYET TADINDA
BASE, Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul
'da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturuyor. Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek olan BASE'e, 29 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Tophane-i Amire ev sahipliği yapacak. Sergide 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114 eseri yer alacak. Teması "Rezonans" olarak belirlenen BASE'te, sanat kariyerinin başındaki sanatçı adaylarıyla tanışabilmek ve onların farklı disiplinlerde özgün yapıtlarını bir arada görebilmek mümkün. BASE, Türkiye'nin 42 farklı şehrindeki 75 üniversiteden 1200'e yakın başvuru aldı. 2021 edisyonunda, seçici kurulun değerlendirmesiyle 100 yeni mezun sanatçının eseri yer alacak.