En iyi hamburgerin peşinde

Yazın bolca yedik, kiloları aldık. Tam da formumuza dönmek istediğimiz günlerde akıl çeldiricilerden uzak durmak gerek, farkındayım. Ama How I Met Your Mother dizisinde Marshall'ın New York'un gizli saklı bir noktada yer alan hamburgercisini aradığı bölüme denk geldim ve... Oldu bir kere ve canım hamburger istedi. İstanbul 'un en iyi hamburgerlerini yapan yerlerin peşine düştüm. Kendimce bir liste hazırladım... Bu eylül, hamburger peşinde geçecek anlaşılan. İşte listeden beş mekan:Kulaktan kulağa yayılan bir burgerci Zula... Harbiye 'nin arka sokaklarından birinde açılınca, şöhreti ve lezzeti hızla şehri esir aldı.Kapısında kuyruk olan mekanlardan anında kaçarak uzaklaşırım ama bu lezzet için sıra beklemeye değer. Virginia Angus'tan söz ediyorum.Et denince akla Nusret Gökçe geliyor kabul. Nusr-et, burger konusunda da epey marifetli. Caddebostan yeme içme konusunda müdavimleri olan rotalardan. Tusa & Co'da lezzet düşkünlerine hitap ediyor. Flintstone burger'i ise denemeye değer.Veee Jumbo Burger... Neyse ki pandemi döneminde eve servisleri vardı da bu lezzetten mahrum kalmadık. 1977 yılından bu yana Çiftehavuzlar 'da hizmet veren ve J. Burger olarak da bilinen mekan tatlı hamburger sosuyla ünlü.