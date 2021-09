Anne babalarını kaybeden dört kardeşin hayat mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına aldı. Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun , son dönemin en dikkat çeken isimlerinden... Dizinin ana kahramanlarından Coşkun ile bir araya geldik. Aileyi toparlamaya çalışan, kardeşlerine anne gibi davranan Asiye'yi oynayan Coşkun, 5 yaşında setlere adım atmış. Çocukluğunu setlerde geçiren Coşkun ile oyunculuk serüvenini, rolünü ve özel hayatını konuştuk.Senaryoda benim en çok dikkatimi çeken şey kardeşlerin hayata bu denli umutla bakması oldu. Küçük yaşta bir başlarına kalan dört çocuğun böylesine birbirlerine bağlanıp her şeye inat güçlü kalması beni çok etkiledi.Biliyorsunuz yeni sezon tümhızıyla başladı. Çok fazla bilgiverememekle birlikte, seyircimizigüzel sürprizler beklediğinisöyleyebilirim. Ben bile yenibölümleri heyecanla bekliyorumdiyebilirim.Küçük yaşta aileninanne figürü olmakzorunda kalmışbir karakter Asiye...Ve kendinden ödünverip kardeşlerinebir anne gibi davranmalı.Bu yüzden çokolgun. Başka çaresi yokaslında.. Çünkü bakmasıgereken küçücük bir kardeşivar, düzenini sağlamasıgereken bir de evi bulunuyor.Mesela ben Asiye'nin hiçbirdavranışına kızamıyorum.Birçok insan onun yaşındaböylesine bir durumda kalsaydı,bu yükün altında ezilir vezayıf düşerdi. Asiye'nin isehayatında zorunlulukları var.Onu gururlu olmaya zorlayanşeyler var. Her şeye rağmen dikdurmalı o.Kesinlikle evet. Olgunlaşmamakdışında bir seçeneği yokzaten insanın.Son zamanlarda beni cidden etkileyen ve duygulandıran sahne sanırım 18. bölümde abimizi babalar gününde ziyaret ettiğimiz sahne...Hiçbirimiz robot değiliz. Bu yüzden tabii ki hepimizin enerjisinin düşük olduğu zamanlar oluyor, insanız sonuçta. Bunlar çok normal. Ama en önemlisi 'an'ın kıymetini bilmek bence. Şu an çok değerli. Ve şu andan başka hiçbir şeyimiz yok. O yüzden kendimizi yıpratmamak lazım. Elimizdekileri görebilmek ve teşekkür edebilmek gerekli. Zor olsa da ben kendimi buna zorluyorum. Her olayda en iyisini görebilmeye, zevk almaya çalışıyorum.Beni en çok değer verdiğim insanlar üzer. Yani bunu onlar başarabilir. Bir insana büyük bir değer biçmek, ona kendini üzebilecek gücü de vermektir aslında. O yüzden o en kıymetli insanların ufak hatalarına bile çok kırılırım.;Seyircimiz cidden çok tatlı. Çok büyük bir kitle oluştu ve sokakta da çok ilgi görüyoruz hepimiz. Tanıyan ve yanımıza gelen herkese ilgiyle yaklaşmaya çalışıyoruz.Ailemde herkes bana bir isim koymak istemiş. Ablam Su, babam Burcu, annem ise Yazgı ismini istemiş. Aralarında karar veremeyip hepsini koymuşlar. Ama böyle olmasını çok seviyorum, iyi ki kısa değil.Asiye'yi oynarken bile keşke biraz daha eğlenebilse diye düşünüyorum. Çünkü o hep hüzünlü. Gözleri yaşıtları gibi parlamıyor. Çünkü sorunları onlarınki gibi değil. Mesela her gün evde kardeşlerine yemek yetecek mi diye düşünmek zorunda. Keşke daha uzun süre çocuk kalsaydı, gençliğini doya doya yaşayabilseydi. Bence Doruk aslında Asiye için konfor alanı. Bu yüzden Doruk onu az biraz kırsa bu kadar parçalanıyor.Benim çocukluğum setlerde çalışarak geçti. İşimi en başından beri aşkla yaptım. Hayatımda en keyif aldığım şeyle büyüdüm. Çok şey öğrendim. Yine öğreniyorum, ama buna küçücükken başlamak en büyük şanslarımdandı. Büyük ustalarla çalışarak, onları dinleyerek büyümenin daha iyisini düşünemiyorum.Asiye'nin yaşadıklarına üzülüyorlar mı? Ailemin tamamı dizimizi çok beğeniyor, hiçbir bölümü kaçırmıyorlar. Ve aynı zamanda kardeşler ile birlikte ağlıyorlar tabii ki.5-6 yaşlarında oyunculuğa başladım. O yaşlarda bile televizyondaki oyunculara çok özenirdim. Onlar gibi olmak ister, kendi kendime oyunlar kurgular ve oynardım. Ablam da bunu fark edip ajanslarla iletişime geçmiş. Küçükken de çok eğleniyordum setlerde. Büyüdüğümde hala devam etmek istediğimi fark ettim. İşte şimdi de ilerliyorum bu sebeple.. Fakat bu sefer işimi daha büyük bir ciddiyetle yapıyorum. Daha çok farkındalığa sahibim. Amacım hep daha çok öğrenmek ve yerimde saymayıp aksine ilerleyebilmek, büyüyebilmek. Daha çok şey keşfetmek, kendimi aşmak.