Mutluluk kaynağı çikolataya rakip çıktı: Ananas

Giriş Tarihi: 18.9.2021

Gastronomi dünyası, yemek ve yemek pişirme konusunda her yıl farklı bir eğilimle karşı karşıya. Hayatı etkileyen her şey, yediklerimizi, pişirme yöntemlerimizi şekillendiriyor. Pandemi süreci de akıl ve ruh sağlığımızı koruyan yiyecekleri öne çıkardı. Uzmanlar mutlu olmak için artık ananası öneriyor