New York’ta Türk tasarımcılar şov yaptı

Pandemi hepimizin modayla olan ilişkisini, giyinmemizi değiştirdi... Ancak bir yandan da bu dönemi birçok Türk markası ve moda tasarımcısı oldukça başarılı bir şekilde atlatmayı başardı. Bu da Türkiye'nin bu konuda ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı olsa gerek.... New York Moda Haftası 'na katılan üç Türk marka ve moda tasarımcısı defileleriyle kendilerinden övgüyle söz ettirdi.2020 yılında İstanbul 'da kurulan marka, 10 Eylül'de 2022 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı. Doğanın iyileştirici gücüne, içsel bütünlüğe, harekete ve tavra odaklanan koleksiyonlar kadınlara farkındalık, güç, zarafet ve özgüven vadediyor. Ağırlıklı olarak tensel ve viskon gibi sürdürülebilir kumaşlardan oluşan koleksiyon sadece tasarımda değil, üretim sürecinde de çevre duyarlılığıyla ön plana çıkarak yeni nesil bir marka imajı çiziyor. İlk kez New York Moda Haftası'na katılan marka; koleksiyonuyla empresyonist sanata saygı duruşunda bulunuyor.Raisa Vanessa, 70'ler havasıyla birleştiren ilkbahar/ yaz 22 koleksiyonuyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Koreografisi ve prodüksiyonu Uğurhan Akdeniz tarafından gerçekleştirilen defile, İstanbul Kemer Country'de başka bir evrene açılan portallara benzetebileceğimiz 4 enstalasyondan oluşan anıtsal bir ortamda gerçekleştirildi. Tasarımcılar doğa ve geleceğin uyumlanmasına duydukları özlemden ilham aldıklarını dile getirdiler. Formlarla 70'lerin cüretini vurgulayan hacimli ve gösterişli püskül detaylarını birleştiren koleksiyon, kalın pul payetlerle farklı bir havaya bürünüyor.Atelier38 markasının kurucularından Nihan Kayabal ile pandemi sonrası stilinde ve genel olarak tasarımcılığında değişenleri konuştuk...Pandemi boyunca çalışmaya devam ettim, hayatım ev ve iş arasında geçti. İş kıyafetlerim biraz eve, ev kıyafetlerim ise işe yaklaştı. Her ortamda kendimi daha rahat hissettiğim jeanler, trikolar, rahat elbiseler ve sneakerlarla iki yıl geçirdim.Markamız pandemi sürecinde kuruldu, amacımız insanların kendini içinde hem rahat, aynı zamanda şık hissedebileceği, zamansız ürünler çıkarmaktı.Eve, doğaya, sadeliğe dönüş, hem giyimde, hem yaşam tarzında bana göre son iki senedin trendi.Her ton gri, haki ve bej benim çok kullandığım renkler, bu sezon pembeleri de çok sevmeye ve kullanmaya başladım.Rahat her boy elbise ve sneaker her sezon için kurtarıcı kombinim...