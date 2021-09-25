Sinemada milyar dolarlık hasar

Henüz hayatımızda pandeminin olmadığı 2019 yılında, dünyada sinemanın toplam gişe hasılatı 42.5 milyar dolardı. 2020 yılında pandemi nedeniyle kapanmalar başlayınca sinema dünyası da alt üst oldu. Kayıp bir yıl olarak kayıtlara geçen 2020'de sinemanın toplam gişe hasılatı 12 milyar doları ancak buldu. Yıl boyu dünyada pek çok sinema salonunun kapalı olduğu, iddialı yapımların gösterim tarihlerinin ertelendiği, geleneksel gösterim düzeninin bozulduğu bir yılda böylesi bir düşüş sinemacılar tarafından da bekleniyordu. 2020'nin kayıp yıl olarak ilan edilmesinin sebebi de buydu. Pandeminin ortalarında sinemacılar 2021'in toparlanma yılı olacağını söylüyorlardı.
Gower Street Analytics geçtiğimiz günlerde bir rapor yayımladı. Rapora göre bu yılın sonunda dünya geneli toplam gişe hasılatı 20.2 milyar dolar olarak gerçekleşecek. www.boxofficeturkiye. com'un haberleştirdiği raporda 2021'de 2020'ye göre yüzde 68'lik bir hasılat artışı söz konusu olacak. Böylesi bir artış sinemacılar için umut olabilir. Lakin 2021 ile 2019 kıyaslandığı zaman gerçek başka türlü görülüyor. 2021'de öngörülen 20.2 milyar dolar, pandeminin olmadığı 2019'daki gişe hasılatıyla (42.5 milyar dolar) kıyaslandığında çarpıcı tablo ortaya çıkıyor. Tam 20.3 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu...
Covid-19 salgınıyla mücadelede aşının bulunması, aşılamanın yaygın olarak başlaması ve maske, mesafe, hijyen üçlüsünün kontrolünde sosyalleşmenin artmasıyla sinemalarda geleneksel gösterim düzeni yeniden hayata geçirildi. Yaz ve sonbahar programı sinemalarda beklenen hareketliliği yaratmasa da kışa doğru iddialı filmler arka arkaya girecek. Bu da sinemacıların 2022'yi daha umutlu karşılamalarına neden olacak. Ama 2022'de de 2019'un gişe rakamlarına ulaşmanın zor olduğu açık bir şekilde görülüyor. Büyük bir ihtimalle bu rakamlara ulaşmak için birkaç yıl daha beklemek gerekecek. Bekleyip göreceğiz.
TÜRK SİNEMASI DÜNYA TURUNDA
Sinema dünyasındaki hasar büyük olsa da enseyi karartmamak gerek. Önemli olan üretim yapıp film çekmek. Asasız Musa, Yaşar Kemal Efsanesi filmleriyle tanıdığımız oyuncu ve yönetmen Aydın Orak
'ın yazıp yönettiği Sabırsızlık Zamanı filmi Varşova Film Festivali ana yarışmaya seçildi. İştar Gökseven
, Pelin Batu
, Feride Çetin, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez'in rol aldığı filmde Diyarbakır'da yoksul bir mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesi anlatılıyor.
Türk sinemasının uluslararası başarısından söz etmişken, Emre Kayiş'in yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi Anadolu Leoparı'nı es geçmeyelim. Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nin Keşif bölümünde yapan film, festivalden FIPRESCI Ödülü ile döndü.
Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan'ın paylaştığı film, bir hayvanat bahçesi müdürünün, kurumun özelleştirmesini önlemek amacıyla verdiği mücadeleyi konu alıyor.