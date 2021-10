7/24 şehirde yaşam

Türkiye'nin ilk ve tek hobi-aktivite festivali Big Boyz Festival'le 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde maceraseverlerin kalbi büyük bir heyecanla İstanbul Kadıköy 'deki Kalamış Atatürk Parkı'nda atacak. Pandemi sonrası yapılan en büyük açıkhava etkinliği olma özelliği de taşıyacak olan Big Boyz Festival motosiklet ve araba meraklılarının ilgi odağı olan kortejler ve adrenalin dolu etkinliklerle yine İstanbul'u sallayacak. Festival, HOGV8 İstanbulls'un katılımıyla oluşturulacak kortej, gün boyu sürecek renkli partiler, konserler ve şovlarla iki gün sürecek. Vaneda Boots tarafından festival alanındaki paten alanında düzenlenecek paten sürüş deneyimi, paten meraklılarının akınına uğrarken, kayalık alanda Sherco ve Motul tarafından gerçekleştirilecek trial motosiklet akrobasi gösterisi de ziyaretçilere heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşatacak.Müzik ise festivalde hiç susmayacak. TriONStage konseri ile başlayacak olan müzik, MetroFM'in sevilen DJ'lerinin performanslarını sergileyeceği Big Boyz Party'de iki gün boyunca sürecek.Kahveseverleri bir araya getiren Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek. İki yıl aradan sonra kahveseverler yeniden bir arada olacak. Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyim ve Aeropress 2021 yarışması festival programında yer alıyor. Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç Can Bonomo , Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans dört konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek. Zorlu Center , farklı sanatçıların dönüştürülebilir malzemelerden hazırladığı heykellerden oluşan İleri Dönüşüm Heykel Sergisi'ni hayata geçirdi. İSD-ART küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 30 Ekim tarihine kadar Zorlu Center Meydan ve Boğaz katında sanatseverlerle buluşacak. Sergide; Adnan Ceylan'ın Manavgat yangınında zarar gören ağaç parçalarıyla yaptığı ve Manavgat adını verdiği at; Cem Özkan'ın atık hurda malzemeler dışında metal ve organik materyaller kullandığı heykeller; Özge Günaydın'ın bitki köklerinden dokunan vegan kumaşla yaptığı gergedanlar serginin öne çıkan eserleri.DasDas'ın bu sezon perde açacak prodüksiyonlarından Romeo ve Juliet'in 15 Ekim Cuma akşamı prömiyeri var. Düşman ailelerinin birbirlerine aşık çocuklarının hüzünlü hikayesini anlatan Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet, sanatseverleri bu trajik hikayeye tanık olmaya davet ediyor. Mert Fırat ile Nagihan Gürkan tarafından sahneye konulan oyunda Deniz Can Aktaş Romeo'yu, Naz Çağla Irmak ise Juliet'i canlandıracak. Oyunu prömiyer akşamının yanı sıra 16- 22-23 Ekim akşamları izlemek mümkün.Arter, 1921 yılından bu yana avangard müziğin kapsamlı bir temsilini sunarak yeni müziğin rotasını çizen Donaueschingen Festivali'nin 100. yıl kutlamaları bağlamında İstanbul'da düzenlenen bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yeni müzik alanındaki çağdaş üretimleri ağırlayan en köklü ve prestijli festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler, 8-9 Ekim tarihlerinde Sevgi Gönül Oditoryumu'nda gerçekleşecek. İlk kez farklı bir şehirde düzenlenen ve 100. yılını Tuna Nehri'nden İstanbul Boğazı'na uzanarak kutlayan Donaueschingen Müzik Günleri kapsamında izleyiciler iki konser, bir film gösterimi ve bir seminerde bir araya gelecek.