Bu çocuklar geleceğin dijital kasları

Çocuklar için yapılan projeleri yakından takip ediyorum. Ülkemizin en ücra köylerindeki çocuklarımızın da yaşadıkları çağın ihtiyaçlarından mahrum kalmaması en büyük dileğim. Malum içinde bulunduğumuz çağ da teknoloji ve bilişim çağı. Bu sebeple artık dijital kasları gelişmiş bireyler yetiştirmek zorundayız.Geçtiğimiz hafta Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği 'nin yarını Kodlayanlar Projesi kapsamında Kocaeli , Derince İshakçılar Ortaokulu'ndaydık. Burada kurulan teknoloji sınıfını inceleme ve çocuklarla konuşma fırsatım oldu. Teknoloji sınıfı oldukça donanımlı.Bu sınıflarda öğrencilere üç ana başlıkta 35 farklı konuda eğitim alma imkânı sunuluyor. Buna göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "İlk Kodumu Yazıyorum", "Kendi Kuklamı Çiziyorum", "Görsel Efektler", "Kendi Oyunumu Tasarlıyorum", "Balık Avı Oyunu" gibi başlıklar altında Scratch eğitimleri; ilkokul öğrencilerine "Anahtarlık Yapımı", "Hediye Kutusu Yapımı", "Desenli Kalemlik Tasarımı", "Şampiyonluk Kupası", "Lego Tasarımı" gibi başlıklarda Tinkercad eğitimleri; ortaokul öğrencilerine de "Micro:bit ve Sensörler", "Dot Matrix Kullanımı", "İki Buton ile LED Kontrolü", "Geliştirme Kartı ile Çalışma" gibi başlıklarda Micro:bit eğitimleri veriliyor. Ayrıca, her sınıfta bir bilim kitaplığı köşesi de bulunuyor.Elindeki aletle bir gözlük yapmaya çalışan tatlı bir öğrencinin yanına yaklaştım. Gözlük yapıyorsun galiBa diyerek sohbeti başlattım: "Sadece bir gözlük değil bu, üç boyutlu... Onu havada duracak şekilde tasarlıyorum. Çünkü aynı zamanda bir heykel olmasını istiyorum. Böylelikle onu bir müzede sergileyebilirim. Çünkü o benim eserim ve onu başka insanların da görmesini istiyorum" dedi. Açıkçası hayal gücüne bayıldım. Bu hayalini üç boyutlu bir şekilde gerçeğe dönüştürebilmesi de ayrıca beni çok mutlu etti. Dezavantajlı bölgedeki bu yetenekli çocukların görünür olmak istemesi ve bu tür projelerle bunu başarabilecekleri düşüncesi insanın ayaklarını yerden kesiyor.O an Vodafone Vakfı ile Habitat Derneği'nin ne kadar önemli bir iş yaptıklarını anladım. Bu projelerle çocuklar mekânın öneminin kalktığını, teknoloji ile dünyanın her yerine ulaşılabileceklerinin farkındalar. Üretme hevesleri en üst seviyede... Aldıkları eğitimle de ülkemizin dijital kasları olmaya çoktan hazırlar. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ile yaptığımız sohbetlerde beş yıldır devam eden bu proje ile 20 köy okuluna tam donanımlı teknoloji sınıfları kurduklarını ve tam 195 bin çocuğa ulaştıklarını öğrendim. Üstelik bunlar arasında kodlama yarışmalarında birinci olandan tasarladıkları projelerle sosyal hayatımızı değiştiren çocuklar da var.Yarınımız bu çocuklarımızla daha da güzel olacak. Çünkü onlar sadece tüketen değil üreten bir nesil...Dün minika çocuk ekranlarında harika bir çizgi film başladı: Cleo ile Cuquin. Emin olun sadece çocuğunuzu değil sizi de ekran başına kilitleyip çocukluk yıllarınıza götürecek. Sekiz yaşındaki sevimli kız çocuğu Cleo, küçük kardeşi Cuquin ile maceradan maceraya koşuyor. Ne zaman hayal güçlerini kullansalar her yere gidebilir, her şey olabilir ve önlerine çıkan tüm problemlerin üstesinden gelebilirler. Yeter ki istesinler. Altı kardeşin en büyüğü olan Cleo, hem kardeşlerine bildiklerini öğretiyor hem de maceralarına onları da dahil ediyor. Düşünsenize; kitap kurdu, araştırmacı Tete, tiyatro, dans ve müziğe meraklı titiz Maripi, sanat yönü güçlü Pelusin, duygusal ve paylaşımcı Colitas ve tabii ki Cleo ile Cuquin'in olduğu bir yerde eğlence nasıl olmasın ki?