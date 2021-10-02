Bu çocuklar geleceğin dijital kasları

Giriş Tarihi: 2.10.2021

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, teknoloji alanında güçlü olan ülkelerin geleceğe yön verebileceklerini artık biliyoruz. Bu yüzden dijital kasları gelişmiş çocuklar yetiştirmeliyiz. Yarını kodlayanlar projesi de köy köy dolaşıp teknoloji sınıfları kurarak çocuklarımızın dijital kaslarını güçlerndirmeyi hedefliyor