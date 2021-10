Sanatseverler Tersane İstanbul yolcusu

Yılın en merakla beklenen sanat aktivitesinin zamanı geldi... Üstelik bu yıl yepyeni bir mekanda, farklılıklarla... 16. Contemporary Istanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, 5-6 Ekim'de ön izleme ve 7-10 Ekim tarihleri arasında genel ziyarete açık olacak. Tersane İstanbul'dan sözedelim önce... Haliç'i eski ihtişamına kavuşturmak ve şehrin yeni kültür sanat merkezi olmak için hazırlıklarına devam eden böyle bir mekan çağdaş sanatla bir araya geliyor. Contemporary Istanbul, 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanatseverleri Tersane İstanbul'da ağırlayacak.16. Contemporary Istanbul'daki özel projelerin detayları şöyle:Contemporary Istanbul'un 16. Edisyonu, The Yard isimli, düzenlemesi Aslı Ünal tarafından gerçekleştirilen bir heykel sergisi ile izleyiciyi karşılıyor. Evdeyim Evdeyim Evdeyim isimli sergi, bu tarihi mekanda yapılan kurgu ile izleyici ile samimi bir iletişim kurabilmeyi umuyor. Program 30 sanatçının 38 eserini içeriyor. The Yard sergisi dahilinde Contemporary Istanbul iş birliği ile gerçekleşen Gelecek için Bayraklar, bayrak kavramını yeni bir anlayış ile ifade ederken bayrağı kolektif düşünce ve özgür sanatsal ifade için bir çalışma alanı olarak görmeye davet ediyor.25 sanatçının katılımı ile gerçekleşen Gelecek için Bayraklar sergisinde yer alan eserlerin satışlarından elde edilen gelirlerle Parley for the Oceans ve TURMEPA'ya bağış yapılacak, böylece kıyı ve denizlerin korunması desteklenecek.Akrasia temalı sergide 15 kadın sanatçının eserleri yer alacak ve sergiden elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfı 'na bağışlanacak. Sergide yer alan sanatçılar: Azade Köker Begüm Yamanlar , Belkıs Balpınar, Devran Mursaloğlu, Ebru Döşekçi, Ebru Uygun, Günnur Özsoy, Gamze Kopuz, Hale Tenger, Hayal İncedoğan, Jennifer İpekel, Neriman Polat, Nilbar Güreş, Şerife Bilgili Ercantürk, Şükran Moral.Türk sanat tarihinin en önemli heykeltraşlarından İlhan Koman'ın 100. yaşı Tersahe İstanbul'da kutlanacak. Tosyalı Holdingi'in katkılarıyla gerçekleşecek sergide Koman'ın önemli eserleri yer alacak.Fotoğraf sanatçısı ve mimar Sıtkı Kösemen'in 1973-1989 yılları arasında Bodrum'da çektiği fotoğraflardan oluşan ve kentin tüm bileşenlerine tanıklık eden Dönüşümler sergisinde sanatçının 21 eseri yer alacak. Geçmişle bugünü buluşturan eserler, Sıtkı Kösemen'in bakış açısıyla zamandan bağımsız bir şekilde ortaya konulan bir Bodrum günlüğünü yansıtıyor.Geçtiğimiz senelerde Yıldız Holding, Yıldız Sergi Salonu'nda bir dizi sergiye ev sahipliği yapmıştı. Bunlardan biri İmgeler ve Göstergeleriyle Burhan Doğançay bir diğeri de Ekrem Yalçındağ'ın Renk, Doğa, Ornament ve Öteki Şeyler Üzerine adlı sergileriydi. Sanatseverler, bu iki önemli sanatçının eserlerine Ekrem Yalçındağ gözünden bir düzenlemeyle birlikte bakacaklar. 16. Edisyon için belirlenen bilet fiyatları tam 150 TL ve öğrenci 80 TL olarak belirlendi.