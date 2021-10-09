7/24 şehirde yaşam

Adana rock'a doyacak!
Adana'da Bacardi Birbiçer Tesisleri'nde 14-15-16-17 Ekim tarihlerinde Çukurova Rock Festivali gerçekleştirilecek. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ardından 14-15- 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalde, Mazhar Fuat Özkan
, Athena, Duman, Selda Bağcan
, Manga, Cem Adrian
, Moğollar'ın da aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacak.
Tiyatro
Evlilikten sahneler
Sinemanın ölümsüz isimlerinden Ingmar Bergman'ın kült filminden, ödüllü oyuncu ve yönetmen Kayhan Berkin
rejisiyle sahneye uyarlanan Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı Evlilikten Sahneler, 21 Ekim'de prömiyer yapmaya hazırlanıyor.
Evlilikten Sahneler çoğu zaman kadın ve erkek kimliğinde önemli dönüşümlere yol açan ve onu biçimlendiren bir çerçeve haline gelen evliliği oyunun merkezine koyuyor. Bir tür evlilik araştırması olan oyunda Ece Dizdar ve Öner Erkan'ın yanı sıra Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ve Naz Buhşem de rol alıyor.
Sanat
Contemporary İstanbul'da kaçırmayın
Seçkin yerli ve yabancı galerilerin yer alacağı Contemporary İstanbul bu sene ilk kez yeni mekanı Tersane İstanbul'da gerçekleşiyor... Son dönemde üretilen dijital fotograf, güncel sanat ve çağdaş sanat eserlerinin sergileneceği yerlerden biri de Galeri Binyıl. Katılan sanatçılar şöyle: Sedat Balkır, Figen Batı, Andrea Bergen, Nur Büker, Sevgi Ecer, Sevgi Erdaha, Senem Erseven, Nur Aydın Evrensel, Liana Ghukasyan, Bashir Makhoul, Şela Mistriel, Henri Kandiyodi, Melek Kocasinan (Gao Anqi), Çetin Özer, Can Özsobay, Constantinos Valaes.
Konser
Türkülere caz yorumu
Son dönemin önemli caz müzik yorumcularından Esra Zeynep Yücel ve Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Ender Balkır 12 Ekim'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde izleyiciler ile buluşuyor. Balkanlardan Karadeniz'e, Edip Akbayram, Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya gibi efsanelerin şarkılarından, Atamızın en sevdiği türkülere kadar uzanan geniş bir repertuar hazırlayan iki sanatçı, 12 Ekim gecesi müzikseverlere farklı bir gece yaşatacak.
Etkinlik
Londra buluşması
İngiltere ilk kez Türk Sanatının önde gelen isimlerinin katlımı ile gerçekleşecek TA London / Turkish Art Week Türkiye, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa
'da yaşayan Türk sanatçıları Londra
'da buluşturuyor. 27-31 Ekim tarihlerinde Londra'nın ünlü sanat merkezi Saatchi Galeri Türk modern sanatçıların Avrupalı sanatseverlerle buluşmasına sahne oluyor. 20 sanatçının 88 eseri Londra'da sergilenecek. TA London / Turkish Art Week'e katılan sanatçılar şöyle;
Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Başak Cansu Güneykaya, Cengiz Yatağan, Çiğdem Erbil, Devrim Erbil, Ece Clarke, Emin Çizenel, Esra Meral, Eva Sonaike, Joanna Gilbert, Mehmet Günyeli, Mine Zabcı, Nuri Battal, Renk Erbil, Rina Bakış, Sakit Mammadov, Sina Mirel, Sümer Erek,Yam Karkai,Yiğit Yazıcı.