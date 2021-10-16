Giriş Tarihi: 16.10.2021

35 yaş üstü hamileler için tarama testleri önemli PINAR YILDIZ YÜKSEL

Yaşadığımız dönemin koşullarında 35 yaş hamilelik için geç bir yaş olarak görülmüyor ama tıbbi olarak İleri Anne yaşı olarak tanımlanıyor. Anne ve bebek açısından da riskler artıyor. Biz de uzmanıyla 35 yaş ve sonrası gebeliği ve risklerini konuştuk