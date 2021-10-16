7/24 şehirde yaşam

GÖSTERİ
Flamenko eşliğinde don kişot
JOSE Huertas
Flamenko Topluluğu, Miguel de Cervantes
'in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eseri Don Kişot'tan sahneye uyarladıkları gösteri ile 16 Ekim'de Cemal Reşit Rey'de sanatseverlerle buluşacak. Flamenkonun duayenlerinden Antonio Gades
ve Aida Gomez
ile iş birlikleri yapan ve başarılarla dolu parlak kariyerine devam ederken kendi dans topluluğunu kuran Jose Huertas'ın sahneye koyduğu bu Don Kişot yorumu, asil şövalyenin yaşamını tüm yönleriyle ele alıyor.
TİYATRO
'Alo galaksi taksi'
18 Ekim akşamı 20.30'da, Turgut Özakman
'ın 1987 yılında kaleme aldığı 'Deliler' oyununun günümüz uyarlaması olan Metin Akpınar
süpervizörlüğündeki 'Deli Bayramı' DasDas'ta tiyatroseverlerle buluşacak. Deli Bayramı isimli oyun, 1980'li yıllara da göz kırparak eşsiz bir komedi sunuyor.
Celile Hanım'ın çilesi
NAZIM Hikmet
'in annesi, Yahya Kemal
'in sevgilisi Celile'nin hayatı, Kadıköy Halk Tiyatrosu
yapımıyla sahnede. Celile'nin saray soylusu olarak başlayan, Galata Köprüsü'nde açlık grevine uzanan; şaşalı olduğu kadar, mücadeleyle dolu hayatı 22 Ekim Cuma Şişli Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Osmanlı'nın son yıllarında aşkı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan güçlü ve cesur bir kadın Celile'yi Ayşegül Yalçıner canlandırıyor.
SEMİNER
Güzelliğe farklı bir bakış
ARTER Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen çağdaş sanat seminerleri, Genco Devrim Barikan'ın yürütücülüğünü üstlendiği Estetiğin Siyaseti: Çağdaş Sanatı Toplumsal Boyutlarıyla Düşünmek başlıklı yeni bir seminer dizisiyle devam ediyor. 26 Ekim'den itibaren altı hafta boyunca devam edecek seminer dizisinde sanat tarihinde olduğu kadar gündelik dilde de sıklıkla güzellik veya güzel olan ile ilişkilendirilen estetik kavramı, Jacques Ranciere'in düşüncesinden yola çıkarak tartışmaya açılıyor. Konu Arter Koleksiyonu'ndan seçilen yapıtlar ve Türkiye çağdaş sanatının yakın döneminden örnekler üzerinden sorgulanacak.
KONSER
Akustik serisine devam
YAPI Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam ediyor. Grup, gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla 21 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de Yapı Kredi bomontiada Avlu'da sahne alacak.