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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Barış Çapkın ‘iç’inden bildiriyor

Barış Çapkın ‘iç’inden bildiriyor
Barış Çapkın Ağladım İçime şarkısını OnAir Sahne'den yayınladı. Barış Çapkın söz ve bestesi kendisine ait olan Ağladım İçime ile duygusal dünyasından kesitleri içtenlikle paylaşıyor. Ağladım İçime dinamik bir müzikal altyapı üzerine söylenen hüzünlü vokallerden oluşuyor. Çapkın, hızlı hayatın hızla geçen yolculuğu içerisinde yaşadıklarını anlattığı şarkıda söz ve yorumdaki hüzün dikkat çekiyor. Sanatçı şarkısını anlatırken "Yalnızca kendimizle konuşabildiğimiz ve cevaplarını kendimizde aradığımız hüzünlerden" ilham aldığını ifade ediyor.
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Barış Çapkın ‘iç’inden bildiriyor
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